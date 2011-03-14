Анонс на 15 марта

* На территории ГЭС Киевского водохранилища состоится встреча руководства Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины и ОАО «Укргидроэнерго» с представителями СМИ. Планируется осмотр Киевского водохранилища с площадки верхнего и нижнего бьефа ГЭС и встреча руководителей учреждений и ОАО «Укргидроэнерго» с журналистами.

* Председатель правления ПАТ «АК «Киевводоканал» Валерий Ченчевый посетит химлабораторию Управления экологического надзора с целью осмотреть ресурсы лаборатории, осуществляющей контроль за объемами и количественным и качественным составом стоков предприятий Киева, поступающих в городскую систему канализации.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Качественная ли молочная продукция на рынке Украины?», а также всеукраинская выставка некачественной промышленной и пищевой продукции, посвященная Всемирному дню потребителя. Организатор - ГП «Укрметртестандарт».

* Пресс-конференция на тему: "Как повернуть украинскую таможню лицом к людям". Участники: глава комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник; глава Ассоциации таможенных брокеров Украины Владимир Линник; глава ВОО "Союз ветеранов Таможенной службы Украины" Анатолий Колос; первый вице-президент Украинского союза предпринимателей и промышленников Сергей Прохоров; руководство Государственной таможенной службы Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Японская АЭС: второй Чернобыль?». Участники: президент ВОО инвалидов «Союз Чернобыль», президент Международной организации «Союз Чернобыль», начальник смены Чернобыльской АЭС в день аварии в 26.04.1986 г. Юрий Андреев; эксперт по вопросам энергетики Национального экологического центра Украины Дмитрий Хмара.

* Пресс-конференция председателя ГНС Украины Виталия Захарченко на тему: „Автоматическое возмещение НДС: первые результаты”.

* Круглый стол на тему: «Корпоративные конфликты в Украине». Организатор - Институт Горшенина. Участники: Алексей Урин, советник, руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине; Игорь Графский, глава представительства ОАО «Татнефть» в Украине; Павел Кадацкий, гендиректор Группы компаний «ТЕКТ»; Сергей Власенко, член Комитета ВРУ по вопросам правосудия; Сергей Козьяков, адвокат; Александр Скляренко, адвокат, советник судебной практики ЮФ «Magisters»; Андрей Семидидько, директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины; Вадим Денисенко, главный редактор еженедельника «Комментарии». Вопросы: Насколько распространены в Украине корпоративные конфликты? Как изменилась ситуация за последний год? Примеры громких корпоративных конфликтов (рейдерских атак) в Украине. Пути предотвращения и борьбы с рейдерскими атаками в Украине и др.

* Круглый стол на тему: «Налоговый кодекс: вчера, сегодня, завтра», который состоится в рамках подготовки ко Всеукраинскому форуму предпринимателей по инициативе А.Яценюка.

* Пресс-конференция на тему: "Начало форвардных операций на рынке зерна: прогнозы и перспективы". Участники: Роберт Бровди, генеральный директор ООО "Хлеб Инвестбуд"; Александр Маренец, генеральный директор Аграрного фонда Украины.

* Круглый стол на тему: «Вмешательство в работу железнодорожного транспорта. Повышение уровня безопасности накануне внедрения скоростного движения в рамках подготовки к Евро-2012». Приглашены: Иван Прошковский, начальник управления военизированной охраны “Укрзалізниці”; Владимир Крот, первый зам.начальника ГУ безопасности движения и экологии; Вадим Слободянюк, зам.начальника Управления МВД на Юго-Западной железной дороге; Владимир Лапин, начальник службы ведомственной военизированной охраны Юго-Западной железной дороги; Вадим Яременко, первый зам.начальника службы ведомственной военизированной охраны Юго-Западной железной дороги и др.

* Пресс-конференция на тему: «Последствия смещения земной оси после землетрясения в Японии». Участники: директор Главной астрономической обсерватории НАНУ Ярослав Яцкив и ведущий научный сотрудник отдела сейсмической опасности Института геофизики им. С.Субботина НАНУ Татьяна Цветкова.

* Под председательством первого замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Юрия Хиврича состоится совещание, посвященное выполнению заданий Общегосударственной программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства в 2010 г. и заданиям на 2011 г.. Вопросы: О финансово-экономическом состоянии предприятий жилищно-коммунального хозяйства и состоянии погашения задолженности по выплате заработной платы на предприятиях отрасли в разрезе регионов; О выполнении заданий Общегосударственной программы «Питьевая вода Украины на 2006-2020 гг.» в 2011 г. в соответствии с выделенными средствами госбюджета; О состоянии прохождения отопительного сезона 2010/11гг. и подготовке мероприятий к отопительному сезону 2011/12гг. и др.

* В Антимонопольном комитете Украины состоится брифинг, посвященный итогам расследования о ценовом поведении основных участников рынка горючего. Будет сообщено о решении Комитета по делу, возбужденному по факту стремительного повышения цен на бензин.

* Состоится презентация-обсуждение Альтернативной пенсионной реформы, разработанной профсоюзными и общественными организациями. Будут обнародованы альтернативные подходы к реформированию социальной сферы, наполнения и управления пенсионными фондами.Участники: председатель Союза женщин Украины «За будущее детей» Валентина Семенюк-Самсоненко, председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук, главный специалист Департамента кадрового обеспечения МВД Юрий Солод, главный консультант Комитета ВРУ по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов Надежда Калинич, старший консультант Комитета ВРУ по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов Мария Савченко и др.

* Состоится заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений.