Янукович планирует выступить в ВР с Ежегодным посланием в начале апреля

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступит в Верховной Раде с Ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины в начале апреля.

Как сообщил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, договоренность об этом была достигнута вчера во время встречи главы государства с руководством ВР и лидерами фракций, сообщила УНИАН пресс-секретарь председателя ВР Ольга ЧЕРНАЯ.

Она отметила, что на встрече шла речь, в частности, о том, что Ежегодное послание будет на следующей пленарной неделе (следующая пленарная неделя - с 5 по 8 апреля, а перед этим две недели народные депутаты будут работать в округах, а также в комитетах и фракциях – УНИАН).

О.ЧЕРНАЯ также сказала, что более точная дата будет согласована позже.