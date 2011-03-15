МВД упростило выдачу разрешений на использование кетамина для ветеринаров

Государственное управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел упростило процедуру выдачи разрешений на использование кетаминосодержащих препаратов для ветеринаров.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

«Государственным управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Украины упрощены условия получения разрешения практикующим врачам ветеринарной медицины на использование кетаминосодержащих препаратов», - говорится в сообщении.

Пресс-служба, ссылаясь на заместителя начальника Государственного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Александра КОВАЛИШИНА, информирует, что теперь для получения акта обследования помещений на соответствие требованиям по хранению кетаминосодержащих препаратов не нужно предоставлять выводы санитарно-эпидемиологической службы и Министерства чрезвычайной ситуации в МВД Украины.

Также УБНОН отказалось от требований к ветеринарным клиникам относительно обязательного подключения их к централизованному пульту пожарной сигнализации. Кроме того, сокращен срок проведения обследования помещений объектов предпринимательской деятельности по ветеринарной практике, которые будут использовать кетаминосодержащие препараты с десяти до двух дней, а срок выдачи разрешений - с десяти до одного дня.

На стадии согласования - другие возможности относительно упрощения требований к помещениям субъектов хозяйственной деятельности по ветеринарной практике.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины своим постановлением от 5 января 2011 года включил кетамин в перечень психотропных веществ, обращение которых ограничивается.

Таким образом, врачам, чтобы применять в лечебной практике препараты с кетамином, необходимо получить дополнительную лицензию на деятельность, связанную с обращением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

24 января Ассоциация специалистов ветеринарной медицины Украины обратилась с письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой разрешить применение кетамина в ветеринарной практике.

2 марта Кабинет Министров принял решение об отсрочке ограничения на использование кетамина для ветеринарной медицины.

В частности, для физических лиц-предпринимателей, занимающихся ветеринарной медициной, ограничение на использование кетамина отсрочено на шесть месяцев, а для юридических лиц – на три месяца.