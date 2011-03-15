Количество погибших от землетрясения в Японии может превысить 6 тысяч человек

Количество погибших в результате разрушительного землетрясения в Японии может превысить шесть тысяч человек, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на агентство Киодо.

По данным местной полиции, в ночь с понедельника на вторник сообщалось, что официально подтверждена смерть 2 тыс. 414 человек, свыше трех тысяч - считаются пропавшими без вести.

К утру вторника спасатели обнаружили множество неопознанных тел в районах, затронутых землетрясением.

Как сообщает газета «Сегодня», проживающие в Токио украинцы сообщили, что на связь пока не вышли примерно 40 соотечественников.

По данным иммиграционной службы, всего в Японии проживает 1590 граждан Украины, в наиболее пострадавших регионах – 176.

Как сообщалось, 11 марта в Японии произошло землетрясение силой около 9 баллов, которое вызвало цунами высотой более десяти метров.

Позже произошло еще несколько мощных подземных толчков магнитудой свыше 6 баллов.