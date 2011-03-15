В столице в конце мая пройдет Первый международный бизнес-форум Киева

В столице 26-28 мая пройдет Первый международный бизнес-форум Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, отметив, что этот форум станет масштабным проектом столичной власти по налаживанию конструктивного сотрудничества с бизнесом.

Организационный комитет по подготовке и проведению Форума возглавил председатель КГГА Александр ПОПОВ. В организационный комитет также вошли первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК, заместители председателя Руслан КРАМАРЕНКО и Александр ПУЗАНОВ, начальник Главного управления экономики и инвестиций Игорь ДОВБАНЬ, начальник Главного финансового управления Владимир РЕПИК и начальник Управления международных связей Тарас ГОЛОТА.

По словам Р.КРАМАРЕНКО, основной целью Форума является содействие в поиске и привлечении инвестиций отечественных и зарубежных компаний для использования на территории города эффективных решений, которые будут содействовать социально-экономическому развитию Киева.

«Сейчас город активно работает над тем, чтобы вернуть доверие инвестора, которое было утрачено за последние годы. Для этого мы пересматриваем результаты старых инвестиционных конкурсов, которые не реализуются. Новые инвестиционные проекты, которые выносятся на конкурсы, проходят через специальную комиссию, в состав которой в равном соотношении вошли представители профильных управлений и депутаты от разных политических сил», - отметил он.