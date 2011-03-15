Главное на 15 марта (день)

Энергетика

На японской атомной электростанции "Фукусима-Дайичи", пострадавшей в результате сильного землетрясения, произошел четвертый взрыв за последние четыре дня.

В результате взрыва начался пожар, который на данное время уже потушен, передает Радио «Свобода».

Власти сообщают, что произошла утечка радиации, уровень которой в окрестностях АЭС может быть "опасным для здоровья". Сообщается, что спустя несколько часов слаборадиоактивное облако может достигнуть Токио. "Фукусима-Дайичи" находится более чем в 200 километрах к северу от Токио.

Премьер-министр Японии Наото КАН призвал людей, живущих в радиусе 30 километров от станции, не выходить из домов. Большая часть населения 20-километровой зоны ранее была эвакуирована.

Аварийная ситуация возникла на АЭС после сильнейшего землетрясения. После землетрясения вышла из строя система охлаждения реакторов, которая до сих пор не заработала в полном объеме. Н.КАН признал, что повышается угроза полного расплавления ядерного топлива.

Генеральный секретарь правительства Японии Юкио Эдано заявил во вторник на пресс-конференции, что радиационный фон на входе в аварийную АЭС "Фукусима-1"во второй половине дня снизился более чем в 20 раз, передает РИА-Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Как сообщил генсек японского правительства, по данным на 9 утра вторника по местному времени (03.00 мск) радиационный фон составил 11930 микрозивертов в час. В 15.30 по местному времени (09.30 мск), радиация составляла 596,4 микрозивертов. Доза облучения в 1-2 зиверт (1-2 миллиона микрозиверт) в час вызывает симптомы лучевой болезни. Естественный радиационный фон составляет от 0,05 до 0,2 микрозиверт в час. После землетрясения из-за выхода из строя систем охлаждения на АЭС "Фукусима-1"и "Фукусима-2" (префектура Мияги) был введен режим чрезвычайной ситуации.

В связи с тем, что землетрясение в Японии вызвало аварийные отключения энергоблоков на АЭС "Фукусима-1", компания «Энергоатом» усилила контроль за поддержкой рабочего состояния основных и вспомогательных установок электростанций и сетей Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, переданном агентству УНИАН.

«Мы должны учесть уроки из ситуации на японских АЭС, возникшей в результате землетрясения, и сделать надлежащие выводы. Не исключено, что нам придется сместить приоритеты в программах повышения безопасности и надежности украинских АЭС », - отметил президент компании НАЭК« Энергоатом »Юрий НЕДАШКОВСКИЙ.

Учитывая события в атомной энергетике Японии, Ю.НЕДАШКОВСКИЙ подписал приказ об обеспечении устойчивого функционирования АЭС. Руководящий состав компании "Энергоатом" обязан вести круглосуточное дежурство в телефонном режиме. Приказ обязывает в часы максимальных нагрузок не допускать оперативного переключения, вывода на текущий ремонт и испытания установок, что может создать угрозу потери генерирующих мощностей и обесточивания потребителей.

В тоже время директоры украинских АЭС должны ужесточить режим их работы, уточнить планы эвакуации и взаимодействия с территориальными органами исполнительной власти (МЧС, Госводхоз и т.д.), предприятиями и организациями в случаях возникновения различных видов чрезвычайных ситуаций. Необходимо также провести анализ, оценить возможные угрозы (внутренние и внешние) возникновения чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах и их последствия.

Также сообщается, что на украинских АЭС будет проведена проверка готовности системы аварийного реагирования, системы оповещения и связи, обеспечена готовность персонала аварийных групп и бригад к реагированию в случае возникновения аварии. На украинских станциях ужесточен режим охраны, сделан акцент на строгое соблюдение пропускного режима, а также принят ряд других мер.

На прошлой неделе в г. Анкара (Турция), в рамках третьего заседания украинско-турецкой Рабочей группы по вопросам энергетики, был подписан Меморандум о совместном изучения углеводородных ресурсов Черного моря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что на переговорах украинскую делегацию представлял заместитель министра топлива и энергетики Украины Игорь КИРЮШИН, турецкую - заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Сефа Садык АЙТЕКИН

Во время заседания стороны обсудили ряд вопросов по развитию плодотворного двустороннего сотрудничества в энергетической сфере и выразили пожелания относительно дальнейшего расширения такого сотрудничества.

В частности, стороны решили поощрять сотрудничество между частными и национальными компаниями Турции и Украины в трубопроводных проектах, морской и сухопутной разведке и добыче углеводородов.

В рамках заседания состоялось подписание меморандума между НАК «Нафтогаз Украины» и Турецкой нефтяной компанией, целью которого является установление долгосрочных партнерских отношений и осуществление взаимовыгодного сотрудничества по организации изучения углеводородных ресурсов Черного моря, а также дальнейшему развитию этого направления сотрудничества.

Во время заседания стороны также согласились сотрудничать на техническом уровне для определения возможностей сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, в частности гидроэнергии. Стороны заявили, что готовы к сотрудничеству в сфере модернизации гидроэлектростанций и обменялись мнениями о перспективах объединения энергосистем.

Кроме того, стороны согласились сотрудничать на техническом уровне для содействия передаче ноу-хау и технологий в различных сферах угольного сектора.

Следующее, четвертое, заседание украинско-турецкой Рабочей группы по вопросам энергетики пройдет в Киеве, его дата будет согласована позднее.

Задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) за потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.) природный газ продолжает расти и, по состоянию на 14 марта т.г., согласно данным оперативного мониторинга, уже превысила 6,2 млрд. грн. (без АЭК «Киевэнерго, уровень оплаты - 46%).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что наибольшие долги за потребленный для производства тепловой энергии природный газ накопили предприятия ТКЭ Донецкой (1,06 млрд. грн.), Днепропетровской (887 млн. грн.), Харьковской (792 млн. грн.), Луганской (350 млн. грн.), Запорожской (323 млн. грн.), Одесской (299 млн. грн.), Киевской (236 млн. грн.), Львовской (234 млн. грн.), Полтавской (198 млн. грн.), Житомирской (145 млн. грн.) областей, а также АР Крым (253 млн. грн.).

Долг столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» за 2010-2011 гг. составляет свыше 1,8 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 г. – 47%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с начала текущего отопительного периода природный газ у теплоэнергетиков Закарпатья (29%), АР Крым (33%), Донецкой (36%), Луганской областей (38%), г. Севастополь (39%), Житомирской и Кировоградской (по 41%), Днепропетровской (42%) и Харьковской областей (44%).

Хотя бытовые потребители в целом добросовестно оплачивают стоимость коммунальных услуг, в т.ч. стоимость потребленной тепловой энергии, в ДК «Газ Украины» уплаченные гражданами денежные средства в полном объеме не поступают, сообщает пресс-служба компании.

ДК «Газ Украины» требует от руководителей теплоснабжающих предприятий-должников ускорить расчеты за потребленный природный газ и привести его потребление в соответствие с выделенными плановыми объемами.

В случае неудовлетворительных расчетов с компанией, поставки природного газа предприятиям ТКЭ будут ограничены до выделения плановых объемов.

Специалисты ДК «Газ Украины» выедут в регионы для предоставления предприятиям по газоснабжению и газификации необходимой помощи по ограничению поставок природного газа предприятиям ТКЭ-должникам.

ДК «Газ Украины» обращает также внимание руководства местных органов власти на необходимость усиления дисциплины потребления природного газа и его оплаты.

Также компания отмечает, что значительная задолженность предприятий ТКЭ за природный газ осложняет своевременные и полные расчеты Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ и надлежащее прохождение отопительного периода 2010-2011 гг.

Финансы

Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении проект закона "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 330 народных депутатов из 409, зарегистрированных в сессионном зале.

Одобрение законопроекта поддержали фракции большинства - Партии регионов, КПУ, Народной партии и группа "Реформы ради будущего", а также часть фракции «БЮТ-Батькивщина» и НУ-НС.

Три статьи и заключительные положения законопроекта были направлены на повторное второе чтение. После их рассмотрения и одобрения законопроект будет вынесен на рассмотрение и принятие в целом.

Принятый законопроект более четко определяет круг субъектов ответственности за коррупционные правонарушения. Так, к числу таких субъектов дополнительно включены председатель, заместитель председателя, секретари секций Высшего совета юстиции, члены Высшего совета юстиции, члены Центральной избирательной комиссии.

Таким образом, к кругу субъектов ответственности за коррупционные правонарушения законопроект относит Президента Украины, председателя Верховной Рады, его первого заместителя и заместителя, премьер-министра Украины, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, министров, других руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета министров, и их заместителей, председателя Службы безопасности Украины, генерального прокурора, председателя Национального банка Украины, председателя Счетной палаты, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым, председателя Совета министров Автономной Республики Крым; народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады АРК, депутатов местных советов и тому подобное.

Законопроект также устанавливает ограничения (использование служебного положения, получение подарков, работа близких людей, финансового контроля) для должностных лиц юридических лиц публичного права, которые получают заработную плату за счет государственного или местного бюджетов.

В проекте вводится положение, которое определяет конфликт интересов на публичной службе и порядок его урегулирования. В проекте предусматривается обязанность принятия лицом, которое уполномочено на исполнение функций государства, мер к недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. Такое лицо также обязывается уведомить непосредственного руководителя (в случае его наличия), организацию по месту работы, орган, на который возлагается проведение специальной проверки такого лица, о наличии личных интересов или обстоятельств, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению им своих должностных обязанностей.

Кроме того, законопроект защищает гарантированное Основным Законом право на свободу заниматься предпринимательской деятельностью и исключает физических лиц-предпринимателей из числа тех, кто может быть привлечен к ответственности за коррупционные правонарушения.

Законопроект также конкретизирует условия, когда на членов окружных/территориальных и участковых избирательных комиссий, а также на помощников-консультантов народного депутата Украины на общественных началах могут распространяться ограничения, установленные антикоррупционным законодательством. Таким образом, ограничения, предусмотренные проектом закона "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине", будут распространяться на членов окружных/территориальных и участковых избирательных комиссий, а также на помощников-консультантов народного депутата Украины на общественных началах лишь во время исполнением ими своих функций.

Данный законопроект четко определяет круг субъектов, которые могут осуществлять мероприятия по предотвращению и противодействию коррупции. К их числу отнесены: Президент Украины, Верховная Рада, Кабинет министров, а также органы государственной власти в пределах полномочий, определенных законом. При этом координация реализации органами исполнительной власти антикоррупционной стратегии, которая определяется Президентом Украины, осуществляется в порядке, установленном законом, специально уполномоченным органом по вопросам антикоррупционной политики. Такой орган создается (определяется) Президентом Украины. Координация деятельности правоохранительных органов осуществляется Генеральным прокурором и подчиненными ему специализированными прокурорами.

В проекте закона предусматривается, что органам государственной власти, органам местного самоуправления запрещается получать от физических, юридических лиц бесплатные имущество и услуги. Данным законопроектом определен правовой режим подарка (пожертвования). Кроме того, предусмотрен исчерпывающий перечень случаев, когда получение подарка запрещается. Так, согласно со статьей 718 Гражданского кодекса Украины, подарком могут быть движимые вещи, в том числе деньги и ценные бумаги, а также недвижимые вещи, имущественные права, которыми даритель владеет или которые могут возникнуть у него в будущем. Предложенная норма устанавливает запрет, в частности, на подарки от юридических и физических лиц за решения, которые принимаются в их интересах, а также когда лицо, которое дарит подарок, является подчиненным лицом. Запрет также распространяется на все случаи получения подарка в связи с использованием лицом служебных полномочий и связанных с этим возможностей.

Разрешается получение подарка, стоимость которого не превышает 50 процентов минимальной заработной платы. При этом ограничение в стоимости подарка не распространяется на подарки, которые дарятся близкими людьми, а также на случаи получения общедоступных скидок на товары, услуги, общедоступных выигрышей, призов, премий, бонусов. Новеллой данного законопроекта является то, что подарки, полученные лицами, уполномоченными на исполнение функций государства, как подарки для государственных органов или органов местного самоуправления являются, соответственно, государственной или коммунальной собственностью. Таким образом, все полученные должностным лицом подарки должны быть переданы государству или органу местного самоуправления. В случае нарушения этого правила действия должностного лица могут расцениваться как присвоение государственного имущества. В таком случае лицо привлекается к уголовной ответственности в определенном уголовным законодательством порядке.

Данным законопроектом устанавливаются ограничения иметь в непосредственном подчинении или быть непосредственно подчиненными в связи с исполнением полномочий близким лицам. Это ограничение касается Президента Украины, председателя Верховной Рады, его первого заместителя и заместителя, премьер-министра Украины, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, министров, других руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета министров, и их заместителей, председателя СБУ, генерального прокурора, председателя НБУ, председателя Счетной палаты, Уполномоченного ВР по правам человека, председателя Верховной Рады АРК, председателя Совета министров АРК и тому подобное.

Законопроектом предусматривается прямой запрет отказывать физическим или юридическим лицам в информации, предоставление которой предусмотрено законом, предоставлять недостоверную или не в полном объеме информацию.

Предусматривается также ведение Единого государственного реестра лиц, которые совершили коррупционные правонарушения, - единой базы данных, в которой будут сосредоточены сведения обо всех лицах, которые привлечены к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Национальный банк Украины настаивает на том, чтобы банки предоставляли данные о двадцати крупнейших акционерах.

Об этом говорится в письме регулятора к банкам №41-112/1118-3551 от 14 марта 2011 года, текстом которого располагает УНИАН.

Нацбанк напоминает, что данное требование закреплено в его нормативных актах об отчетности, которая подается банками в НБУ.

«…Информация о двадцати крупнейших участниках банка для составления отчета предоставляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг и должна подтверждать актуальный состав владельцев акций банка на дату заполнения отчетности. В случае наличия в реестре владельцев именных ценных бумаг данных о номинальном держателе акций необходимо раскрыть соответствующую информацию о владельцах акций банка, по доверенности и в интересах которых он действует», – говорится в письме.

НБУ напоминает, что банк также обязан предоставлять Национальному банку Украины актуальную информацию относительно полного наименования, адреса, платежных реквизитов, паспортных данных акционера, в зависимости от того, является ли он физическим или юридическим лицом.

В перечень двадцати крупнейших акционеров банка в отчетность должны вноситься данные с учетом опосредствованного владения акциями.

В случае несоблюдения банками вышеуказанных требований Национальный банк Украины будет применять к таким банкам соответствующие меры влияния.

Верховная Рада Украины в пятницу, 18 марта, в рамках Часа вопросов к правительству, решила заслушать информацию председателя Фонда государственного имущества Украины Александра РЯБЧЕНКО о приватизации объектов государственной собственности на протяжении 2010-2011 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление проголосовали 305 из 404 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Вчера лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО предложил заслушать А.РЯБЧЕНКО, но поскольку председатель ФГИУ не является членом Кабинета министров Украины, а каждую пятницу на каждой пленарной недели в парламенте проходит Час вопросов к правительству, депутаты решили путем голосования принять решение заслушать информацию о приватизации.

В столице 26-28 мая пройдет Первый международный бизнес-форум Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, отметив, что этот форум станет масштабным проектом столичной власти по налаживанию конструктивного сотрудничества с бизнесом.

Организационный комитет по подготовке и проведению Форума возглавил председатель КГГА Александр ПОПОВ. В организационный комитет также вошли первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК, заместители председателя Руслан КРАМАРЕНКО и Александр ПУЗАНОВ, начальник Главного управления экономики и инвестиций Игорь ДОВБАНЬ, начальник Главного финансового управления Владимир РЕПИК и начальник Управления международных связей Тарас ГОЛОТА.

По словам Р.КРАМАРЕНКО, основной целью Форума является содействие в поиске и привлечении инвестиций отечественных и зарубежных компаний для использования на территории города эффективных решений, которые будут содействовать социально-экономическому развитию Киева.

«Сейчас город активно работает над тем, чтобы вернуть доверие инвестора, которое было утрачено за последние годы. Для этого мы пересматриваем результаты старых инвестиционных конкурсов, которые не реализуются. Новые инвестиционные проекты, которые выносятся на конкурсы, проходят через специальную комиссию, в состав которой в равном соотношении вошли представители профильных управлений и депутаты от разных политических сил», - отметил он.

(УНИАН)