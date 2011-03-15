В Брюсселе пройдет заседание Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС

15-16 марта в Брюсселе состоится 16-е заседание Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, ожидается, что комитет, в состав которого входят народные депутаты Украины и члены Европейского парламента, даст свою оценку перспективам заключения соглашения между Украиной и ЕС об ассоциации и создании зоны свободной торговли, рассмотрит выполнение Плана действий по либерализации визового режима, экономические и секторные вопросы.

Кроме того, члены комитета планируют обсудить вопросы внутриполитического развития в Украине, в частности, ход начатых в Украине системных реформ, направленных на приближение Украины к ЕС.

По результатам заседания будет принято заключительное заявление и рекомендации заседания.