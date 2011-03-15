Дональд Туск может посетить Украину в апреле
Глава польского правительства Дональд ТУСК может посетить Украину с визитом во второй половине апреля.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила представитель пресс-службы премьера.
„Предварительно визит планируется на вторую половину апреля”, - сказала собеседник агентства.
Она добавила, что Д.ТУСК планирует посетить Киев с однодневным визитом.
Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ в конце февраля сообщил о намерении главы правительства Д.ТУСКА посетить Украину с визитом.
Министр не привел деталей, отметив, что дата визита еще обсуждается.
Справка УНИАН. Глава украинского правительства Николай АЗАРОВ во время визита в Польшу в сентябре прошлого года пригласил польского премьера посетить Украину с визитом, который должен был, по предварительной информации, состояться в декабре 2010 года.