Главное на 15 марта (вечер)

Энергетика

Народный депутат, лидер партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО зарегистрировал в парламенте проект закона "О денонсации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в строительстве энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «За Украину!».

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, аварии, случившиеся на нескольких атомных электростанциях Японии после землетрясения 11 марта 2011 года, и вызванные этими авариями тяжелые последствия для энергетики и экологии Японии, стали еще одним доказательством опасности, которую несут атомные электростанции.

По словам автора законопроекта, Украина, которая в апреле 2011 года отмечает 25-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, в полной мере испытала трагические последствия экстенсивного развития ядерной энергетики. Украинские эксперты по вопросам энергетики и экологии на протяжении длительного времени отмечают нецелесообразность строительства в Украине новых ядерных ректоров. С точки зрения экономики, энергетической и экологической безопасности, намного эффективнее средства, которые тратятся на строительство новых ядерных реакторов, тратить на повышение энергоэффективности украинской экономики, включая энергосберегающие технологии и развитие возобновляемой энергетики, подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

В документе также подчеркивается, что Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством РФ о сотрудничестве в строительстве энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС является непрозрачным и невыгодным для Украины с точки зрения ее экономических интересов и энергетической безопасности. Соглашение не содержит финансовых условий получения кредита на строительство энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС, предусматривая, в то же время, необоснованные и избыточные обязательства украинской стороны. Эти обязательства предусматривают закупку 100% ядерного топлива исключительно в России, создают возможность для необоснованного завышения цены этого топлива и электрической энергии и тому подобное, констатируется в законопроекте.

Учитывая вышеизложенное, отмечается в пояснительной записке, Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством РФ о сотрудничестве в строительстве энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС подлежит денонсации.

НАЭК «Энергоатом» в четверг, 17 марта, проведет плановые учения по ликвидации последствий аварийной ситуации на базе Хмельницкой АЭС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, целью учений является проверка боеспособности подразделений пожарной части по охране АЭС, отработка взаимодействия оперативного персонала ХАЭС и подразделений пожарной охраны, отработка действий спасателей по гашению электрооборудования, которое находится под напряжением.

Уровень радиационного фона после пожара на четвертом реакторе японской АЭС "Фукусима-1" может угрожать здоровью населения.

Об этом министр иностранных дел Японии Такзаки МАЦУМОТО заявил в ходе пресс-конференции, которая прошла по окончании встречи глав МИД "большой восьмерки" в Париже, передает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

"На четвертом реакторе (АЭС "Фукусима-1") был пожар, радиационный фон (в районе АЭС) может быть опасен для здоровья людей", - сказал министр.

"Что касается третьего реактора, мы пытаемся охладить его, и мы попросили население, находящееся в районе 20 километров от АЭС, эвакуироваться, а тех, кто живет на расстоянии 30 километров, не выходить из дома. Ситуация по-прежнему тяжелая. Мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему", - добавил Т.МАЦУМОТО.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 9,0 произошло в Японии 11 марта, оно вызвало цунами высотой более десяти метров. Эпицентр землетрясения находился в 373 километрах северо-восточнее Токио, его очаг залегал на глубине 24 километра. Вскоре в том же районе произошло еще несколько мощных подземных толчков магнитудой свыше 6,0. По уточненным данным, число погибших и пропавших без вести при разрушительном землетрясении превысило 10 тысяч человек.

После землетрясения из-за выхода из строя систем охлаждения был введен режим чрезвычайной ситуации на находящихся в сильно пострадавшей от подземных толчков и цунами префектуре Мияги АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2". Начиная с субботы, на АЭС "Фукусима-1" произошли взрывы на первом, третьем и втором энергоблоках и пожар на четвертом энергоблоке. Уровень радиационного фона в районе станции и на территории префектур Фукусима и Ибараки значительно повысился.

Страны-члены ЕС, использующие ядерную энергетику, договорились провести дополнительные испытания атомных электростанций (АЭС) в свете последних событий в Японии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня в Брюсселе журналистам комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР после встречи с министрами энергетики, представителями регуляторов ядерной энергетики и представителями компаний, занимающихся ядерной энергетикой в странах ЕС.

«Это было общее согласие. Большая часть стран была представлена, и никто не выступал против предложения провести стресс-тест на европейском уровне для как можно большего количества АЭС», - сказал комиссар.

Он отметил, что уже на следующей неделе состоится еще встреча на высоком уровне, задачей которой станет определение общих критериев для проведения дополнительных тестирований европейских АЭС.

«Это переоценка, если хотите, всех потенциальных рисков: землетрясения, цунами, террористические атаки…», - сказал Г.ЭТТИНГЕР.

Комиссар ЕС также отметил, что поскольку безопасность является общим вопросом, Евросоюз был бы заинтересован в том, чтобы подобные испытания были проведены и в соседних с ЕС странах, а также в странах-участницах Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ).

«Мы хотим предложить нашим партнерам присоединиться к этим испытаниям, в том числе и в вопросе определения критериев», - сказал комиссар ЕС.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отложил вынесение решения по делу о резком повышении цен на нефтепродукты в декабре 2010 года – январе 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил государственный уполномоченный АМКУ Николай БАРАШ сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, такое решение комитет принял сегодня на своем заседании.

В частности, по его словам, решение АМКУ было уже фактически готово, однако некоторые компании предоставили дополнительные материалы по данному делу, и комитет принял решение о переносе окончательного решения по данному делу.

Как отметил Н.БАРАШ, 4 января Антимонопольный комитет возбудил дело против пяти крупных нефтетрейдеров: ООО “Континент Нефте Трейд” (WOG), ООО «Альянс Холдинг» (Shell), ЧП «ОККО-Нефтепродукт» (ОККО), ПИИ «Лукойл Украина» (Лукойл) и СП ООО «Кершер» (ТНК).

Как выяснил АМКУ, ответчики без объективно оправданных на то причин одновременно увеличивали и устанавливали на одинаковом уровне розничные цены на бензин и дизельное топливо на собственных АЗС. Вместе с тем, это обусловило резкое увеличение цен именно в декабре 2010-го – январе 2011 года.

По словам Н.БАРАША, за этот период розничные цены на бензин А-95 выросли на 60 коп. за литр – на 8% в месяц. При этом он добавил, что ответчики не связаны друг с другом и у них должна быть конкуренция, поскольку данные субъекты имеют разных поставщиков нефтепродуктов, которые они закупают по разным ценам.

Правительство не будет применять жестких мер к продавцам нефтепродуктов при установлении ими цен выше рекомендованной максимальной цены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге журналистам в Иерусалиме.

Он подчеркнул, что правительство не ограничивало цену на бензин и дизельное топливо, а по согласованию с производителями и поставщиками нефтепродуктов установило ценовой коридор для цен на бензин и дизельное топливо.

“В процессе переговоров был установлен так называемый коридор, в пределах которого могут изменяться цены на нефтепродукты. Если этот коридор добровольно установлен, значит, он должен выполняться точно так же на добровольной основе. Поэтому мы не планируем никаких жестких санкций против тех компаний, которые не придерживаются этого ценового коридора”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что правительство будет проводить “аккуратную” политику в отношении рынка нефтепродуктов. “Мы прекрасно знаем, что пока наши заводы не заработают и мы не сможем обеспечить превышение предложений на рынке нефтепродуктов, мы должны вести достаточно аккуратную политику”, - сказал премьер.

Вместе с этим он отметил, что по фактам завышения цен на нефтепродукты могут проводиться специальные расследования, в результате которых к тем, кто безосновательно повышает цены, могут применяться специальные санкции.

Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что на сегодняшний день никаких предпосылок для возникновения дефицита нефтепродуктов в Украине не существует. В госрезерве, по словам премьера, будут накоплены достаточные запасы нефтепродуктов. Он отметил, что создать необходимый запас энергоресурсов поручено Министерству энергетики и угольной промышленности, Минэкономразвитию и Госрезерву.

“В ближайшее время заложить и создать необходимый запас нефтепродуктов, который позволил бы нам переживать сложные времена, которые могут быть на рынке нефтепродуктов”, - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что сегодня в Израиле бензин стоит почти в два раза дороже, чем в Украине. “А поставщики-то одни и те же, по большому счету”, - подчеркнул премьер.

Финансы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету Министров и Национальному банку Украины начать выплаты вкладчикам "Родовид Банка" (Киев).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства по итогам встречи Президента с председателем Нацбанка Сергеем АРБУЗОВЫМ.

«В ближайшее время НБУ с Кабмином примут общее решение о начале выплаты вкладов вкладчикам «Родовид Банка». Вкладчикам будут возвращать вклады независимо от суммы, которую они положили на счета «Родовид Банка». Это принципиальная позиция Президента», – цитирует пресс-служба главу НБУ С.АРБУЗОВА.

По данным Нацбанка, на 1 января 2011 года объем средств физлиц в банке составлял 3,961 млрд. грн., в т.ч. 1,320 млрд. грн. – в иностранной валюте.

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) определила 24 предприятия, имеющих право на автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). Сумма заявленного к возмещению налога составляет 496,3 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель ГНСУ Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

Среди предприятий, которые имеют право на автоматическое возмещение НДС, 12 крупных и 12 средних и малых налогоплательщиков. В частности, в перечень предприятий попали ОАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод», ОАО «Интерпайп Новомосковский трубный завод», ОАО «Днепрометиз», ОАО «Днепрвагонмаш» (Днепропетровская обл.), ГП «Артемсоль», ЧАО «ДЭМЗ», ООО «ТД «ХМЗ» (Донецкая обл.), ОАО «Запорожсталь» (Запорожская обл.), ООО «Омега Минералз Украина» (Киевская обл.), ЧАО «Гидросила АПМ» (Кировоградская обл.), ООО «Ливарник» (Луганская обл.), ДП «Квимекс» датской компании «Йорк и Арсен А/С» (Львовская обл.), ООО «Дельта Вилмар СНГ», ОАО «Одесский припортовый завод» (Одесская обл.), ГП «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб» (Сумская обл.), АО «Носовское ХПП», ООО «НовоФил» (Черниговская обл.), ООО «Эталонмолпродукт», ГПВД «Укринтерэнерго», ЧАО «Пиллар» (Киев) и ООО «Конструкторское бюро коммуникационной аппаратуры».

По словам В.ЗАХАРЧЕНКО, крайний срок зачисления на счета предприятий средств – 21 марта 2011 года.

Верховная Рада Украины утвердила отчет правительства о выполнении государственного бюджета Украины на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 243 народных депутата из 379, зарегистрированного в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено утвердить отчет Кабинета Министров Украины о выполнении государственного бюджета за 2010 год по доходам в сумме 240615,2 млн. грн., по расходам – 303588,7 млн. грн., по объему возвращения кредитов – 3427 млн. грн. и по объему предоставления кредитов – в сумме 4719 млн. грн. с дефицитом в сумме 64265,5 млн. грн.

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в январе-феврале 2011 г. (в сопоставимых ценах) вырос на 11,9% по сравнению с январем-февралем 2010 года и составил 42,9 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, рост объемов розничного товарооборота по итогам января-февраля 2011 г. зафиксирован во всех областях Украины. При этом наибольший рост отмечен в Днепропетровской обл. – на 19,1% – до 4 млрд. 092,7 млн. грн., Луганской обл. – на 16,4% – до 1 млрд. 422,8 млн. грн., Кировоградской обл. – на 16,1% – до 695,6 млн. грн., Волынской обл. - на 15,9% – до 781,5 млн. грн., г. Севастополь - на 15,8% - до 461,3 млн. грн.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Государственной налоговой службы Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО обсудили начало автоматического возвращения налога на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, автоматическое возвращение будет регулироваться специально разработанной компьютерной программой.

«Фактически сегодня происходит историческое событие – впервые в истории нашего государства начнется автоматическое возмещение НДС», – сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

Руководитель ГНС не исключил, что у скептиков возникнет достаточно много вопросов относительно возвращения НДС. «В стране есть люди, которые не верят, что это реально. Но процесс начался, и мы приблизительно полмиллиарда гривень отдадим в первый транш автоматического возмещения НДС», – добавил он.

В то же время руководитель ГНС отметил, что срок перехода на полный режим автоматического возмещения НДС зависит не от налоговиков, а от прозрачности работы непосредственно предпринимателей, ведь компьютерная программа, которая осуществляет отбор тех, кто имеет право на автоматическое возмещение НДС, работает без вмешательства человека.

В пресс-службе главы государства также отметили, что до июля ни один налоговик не имеет права проверять ни одного предпринимателя, который зарегистрирован как физическое лицо. Такую установку дал после разговора с Президентом Украины председатель Государственной налоговой службы В.ЗАХАРЧЕНКО.

Запрещено также проверять «упрощенцев», «единщиков» и других добросовестных плательщиков налога среднего и малого бизнеса.

По словам В.ЗАХАРЧЕНКО, в марте ГНС уменьшила количество проверок на 32%, а во втором квартале 2011 года, по сравннению с аналогичным периодом 2010 года, их станет меньше на 50%.

Руководитель ГНС также добавил, что те проверки, которые сегодня осуществляются, становятся более эффективными благодаря более тщательной подготовке к ним налоговиков.

Председатель Государственной налоговой службы сообщил, что по поручению Президента запретил практику отказа в принятии от предпринимателей налоговой отчетности. Раньше такие факты имели место и значительно осложняли жизнь малому и среднему бизнесу.

Среди комплекса мероприятий, направленных на облегчение ведения бизнеса в Украине, предусмотрено также внедрение электронного сервиса для всех налогоплательщиков.

(УНИАН)