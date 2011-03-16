Янукович провел ряд кадровых изменений в министерствах и ведомствах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществил ряд кадровых изменений в министерствах и ведомствах.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

В частности, Президент уволил Алексея БАРАНОВА с должности заместителя министра транспорта и связи, Владимира ПАВЛЕНКО - с должности заместителя министра Кабинета министров (согласно поданному им заявлению), Лидию ГОРБУНОВУ - с должности заместителя министра юстиции (в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины), Александра КРАСНОШТАНА - с должности заместителя председателя Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, Анатолия ДЕНЬГИНА - с должности заместителя председателя Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору (в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины).

Кроме того, своими указами В.ЯНУКОВИЧ уволил Геннадия СУСЛОВА с должности первого заместителя председателя Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору (в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины), Виктора БОНДАРЯ - с должности заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины, Геннадия ГЕОРГИЕНКО - с должности заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины, Павла ПАШКО - с должности заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины, Николая МЕЗДРИНА - с должности заместителя председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины.

Вместе с тем глава государства своими указами назначил Николая МЕЗДРИНА первым заместителем председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины, Назара НИКОЛАЕНКО - заместителем председателя Государственной пробирной службы Украины, Александра ЖУКА - первым заместителем председателя Государственной пробирной службы Украины, Александру ГУБИНУ - заместителем министра культуры Украины – руководителем аппарата, Александра КАЛЕНКОВА - первым заместителем председателя Государственного агентства по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, Алексея ПШЕНИЧКУ - заместителем председателя Государственной службы технического регулирования, Михаила КОСИЧЕНКО - первым заместителем председателя Государственного агентства резерва, Алексея ЧУНАРЕВА - заместителем председателя Государственного агентства водных ресурсов, Владимира ДМИТРИШИНА - заместителем председателя Государственной службы интеллектуальной собственности.