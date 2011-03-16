Анонс на 16 марта

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Пресс-конференция на тему: "Возможности привлечения финансирования в 2011 году. Анонс серии конференций Kreston GCG". Участники: исполнительный директор представительство Варшавской фондовой биржи в Украине Андрей Дубецкий; партнер юридической фирмы Beiten Burkhardt& Марина Тегипко; управляющий партнер Kreston GCG Сергей Атамась; управляющий партнер Kreston GCG Андрей Катчик; директор по стратегии и маркетингу Kreston GCG Максимилиан Лунёв.

* Пресс-конференция по поводу реализации проекта «Европейской столице - качественные продукты». Организаторы - КГГ и ВМОО «Молодые Регионы». Участники: зам.председателя КГГА Руслан Крамаренко, председатель ВМОО «Молодые регионы» Андрей Пинчук, начальник ГУ по вопросам защиты прав потребителей Константин Соляник и зам. председателя КМО «Молодые регионы» Валерий Мещеряков.

* Состоится дискуссия на тему: «Банк плохих активов - является ли это решение хорошим для Украины?». Приглашены: зам.министра экономического развития и торговли Украины А.Максюта; директор-распорядитель ФГВФО В.Пасичник; постоянный представитель МВФ в Украине М.Альер; старший финансовый специалист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове А.Пригожина; руководитель деятельности Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине Е.Волошина; временный администратор «Надра Банка» В.Жуковская; председатель наблюдательного совета Platinum Bank Ю.Блащук; председатель правления банка «Финансы и кредит» В.Хлывнюк; председатель правления «Правекс-банка» С.Наумов; советник ликвидатора Укрпромбанка И.Власюк.

* Пресс-конференция на тему: «Влияние катастрофы в Японии на мировую экономику». Участники: исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко и финансовый аналитик Эрик Найман. Приглашена также эксперт-японист Елена Микал.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Фонд “Відродження” поможет местным общинам преодолеть кризис”. Участники сообщат о новых инициативах местной власти, направленных на реализацию социальных проектов в условиях уменьшения бюджетного финансирования. Будет подписан Меморандум между Фондом “Відродження” и горсоветом г.Луцка о проведении конкурса среди общественных организаций для поддержки групп граждан, пострадавших от последствий финансово-экономического кризиса в Украине. Участники: Евгений Быстрицкий, исполнительный директор МФ “Відродження”; Николай Романюк, городской председатель г.Луцка; Петр Верзун, председатель Волынской областной ОО «Фонд местного развития»; Руслан Краплич, директор проектов Антикризисной гуманитарной программы МФ “Відродження” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: (044) 461-95-00, 095-276-89-92, pr@irf.kiev.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Начнет работу прямая линия при участии зам.министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Григория Семчука и читателей «АиФ». Вопросы: Оправдан ли безудержный рост тарифов? Потребитель всегда неправ? Какие рецепты реформирования отрасли?

* Пресс-конференция начальника Украинского гидрометцентра Николая Кульбиды на тему: ”Весенний паводок - отменяется”. В работе также примет участие начальник отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра Виктория Бойко.

* Пресс-конференция на тему: «Дорогой бензин: стоит ли переходить на газ и электричество?». Участники: лидер украинской команды SIXT UKRAINE Вадим Нестерчук; механик СТО «Дакар» Виталий Бутинец.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики. Будут рассматриваться: проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов; проект Закона «О судебном сборе»; об организации работы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики.

* В Верховной Раде Украины парламентские слушания на тему: «Современное состояние и актуальные задания по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы».

* Пресс-конференция на тему: "Нарушение прав трудящихся и профсоюзов в Украине". Организатор - Всеукраинский профсоюз «Народная солидарность». Будет распространена информация и документы о фактах не реагирования компетентных государственных органов (Прокуратура, МВД, Инспекция труда Минсоцполитики и т.п.) на случаи грубых нарушений базовых трудовых прав наемных работников (невыплата заработной платы или ее выплата в размерах, меньших от установленных законодательством и коллективными соглашениями, незаконные сокращения работников и т.п.).

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