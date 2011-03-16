В Японию сегодня вечером вылетит украинский самолет с гуманитарной помощью
Сегодня вечером в Японию вылетит украинский самолет с гуманитарной помощью.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время посещения Посольства Японии в Киеве.
«Мы сегодня вечером отправляем самолет – чартерный, который будет везти в Японию гуманитарную помощь», - сказал глава государства.
Он уточнил, что речь идет о лекарствах и других вещах, доставка которых согласована с японской стороной.
«И мы такое предложение совместно отработали с нашими коллегами», - отметил Президент.
Он также сообщил, что Украина предложила Японии принять в Международном детском центре «Артек» с целью реабилитации и лечения 250 японских детей.
«Такое предложение я только что внес господину послу, и надеюсь, что мы получим в ближайшее время ответ», - также заявил В.ЯНУКОВИЧ.
Как сообщал УНИАН, по последним данным, количество погибших и пропавших без вести в результате разрушительного землетрясения, которое произошло в Японии 11 марта, превысило 13 тысяч человек.