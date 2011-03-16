Главное на 16 марта (вечер)

Финансы

В феврале рост индекса производства базовых отраслей составил 10,5% – НБУ

В Украине в феврале 2011 года рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил 10,5% в годовом выражении против 9,3% в январе т.г.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

По данным регулятора, за январь-февраль т.г. рост ИПБО по сравнению с соответствующим периодом 2010 года составил 9,8%.

«Основной вклад в прирост ИПБО, как и раньше, имело промышленное производство (8,6 п.п.), позитивная динамика которого определялась как благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, так и внутренним спросом, что повлияло на динамику металлургического производства... и машиностроения», – говорится в сообщении.

НБУ также указывает, что внутренний потребительский спрос оказал позитивное влияние и на динамику розничной торговли, оборот которой в феврале увеличился на 13,7% в годовом измерении и на 11,7% в январе т.г. Дополнительным позитивным фактором развития отрасли стало постепенное возобновление потребительского кредитования.

Прирост объемов строительных работ в прошлом месяце оставался на уровне января (6,1% в годовом измерении).

«По нашим оценкам, рост ВВП в феврале ускорился и составл около 7% в годовом измерении», – прогнозирует Нацбанк.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

Справка УНИАН. По оперативным данным Государственного комитета статистики Украины, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2010 году по сравнению с 2009 годом составил 4,2%.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15,1% по сравнению с 2008 годом.

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Всемирный банк считает целесообразным создание в Украине «банка плохих активов»

Всемирный банк (ВБ) считает целесообразным создание в Украине «банка плохих активов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил координатор финансовых проектов Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Мариус ВИСМАНТАС сегодня в ходе круглого стола.

«Мы видим смысл в создании банка для плохих активов. Мы видим смысл в отделении плохих активов от хороших», - сказал М.ВИСМАНТАС.

По его оценке, несмотря на все еще сложную ситуацию с проблемными активами банков в настоящее время, рост проблемной задолженности в 2011 уже приостановился, однако "уровень все еще остается высоким".

М.ВИСМАНТАС отметил, что у банков есть несколько способов избавления от плохих кредитов, в том числе и путем продажи коллекторской компании. Он считает это направление довольно перспективным, так как на сегодня объем таких сделок оценивается в 20 млрд. грн., при том что весь объем негативно классифицированных кредитов может достигать 180-200 млрд. грн.

ВБ отмечает, что улучшения качества активов также удается достичь и за счет капитализации банков. Ее объем за последние два года М.ВИСМАНТАС оценивает в 50 млрд. грн.

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Фонд гарантирования вкладов оценивает прибыль банков в феврале в 100 млн. грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает прибыль банков в феврале т.г. в 100 млн. гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор-распорядитель фонда Василий ПАСИЧНИК сегодня в ходе круглого стола в Киеве.

"По результатам за февраль банковская система показала прибыль, по нашим данным, около 100 млн. гривен", - сказал он, отметив при этом, что это первый месяц прибыльной деятельности банков в послекризисный период.

По данным Национального банка Украины, в январе 2011 года банковская система получила сальдированный убыток в размере 5,189 млн. грн.

По состоянию на 1 февраля в Украине было зарегистрировано 195 банков, 18 из которых находились в состоянии ликвидации.

За 2010 год убыток банков составил 13,027 млрд. грн.

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ТЭК

Украина в январе-феврале увеличила транзит газа на 6,2%

Транзит природного газа по территории Украины в январе-феврале т.г. увеличился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, транзит нефти по территории Украины в январе-феврале сохранился на уровне аналогичного периода 2010 года.

Общая транспортировка нефти по нефтетранспортной системе Украины в январе-феврале сократилась на 5,4%, а транспортировка газа – увеличилась на 2,8%

Госкомстат не приводит натуральные показатели транзита нефти и газа.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в 2010 году транзит природного газа по территории Украины увеличился на 2,9% по сравнению с 2009 годом. Транзит нефти по территории Украины в 2010 году сократился на 30,8%. Общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в 2010 году увеличилась на 6,3%, а нефти – сократилась на 22,7%.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины находится в эксплуатации ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», а нефтетранспортная система – в управлении ОАО «Укртранснафта».

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ДТЭК приобрела на месячном аукционе 860 МВт мощности для экспорта электроэнергии в апреле

ООО «Востокэнерго» и ООО «Пауэр-Трейд» приобрели на месячном аукционе НЭК «Укрэнерго» доступ к 860 МВт мощности межгосударственного сечения для экспорта электроэнергии в апреле за 10,5 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем аукционе «Укрэнерго» было реализовано всего 9 лотов сечения по 4 межгосударственным направлениям.

Все лоты были выкуплены по стартовым ценам, поскольку на каждый из них претендовало по одной компании, и все они входили в группу ДТЭК.

В частности, компания «Востокэнерго» прибрела сечение мощностью 245 МВт «Бурштынская ТЭС – Энергосистемы Словакии, Венгрии и Румынии» за 7 тыс. грн.

Также «Востокэнерго» пробрело за 0,5 тыс. грн. доступ к украинско-белорусскому сечению мощностью 150 МВТ.

«Востоэнерго» выкупило также 215 МВт сечения Добротворская ТЭС – Замость (Польша) за 1 тыс. грн.

В свою очередь, ООО «Пауэр-Трейд» выкупило по стартовой цене доступ к украинско-молдавскому сечению мощностью до 250 МВт за 2 тыс. грн.

Напомним, «Укрэнерго» признавало несостоявшимися январский, февральский и мартовский месячные аукционы из-за отсутствия заявок.

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Украина увеличила потребление электроэнергии на 3,6%

Потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), в январе-феврале т.г. выросло на 3,6%, или 1,205 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, – до 35,056 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в отчетный период объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) возрос на 5,6%, или 1,461 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-февралем 2010 года, – до 27,793 млрд. кВт/ч.

В феврале 2011 года потребление электроэнергии конечными потребителями в Украине выросло на 5,8% по сравнению с февралем 2010 года – до 13,495 млрд. кВт/ч.

Промышленные предприятия в январе-феврале т.г. увеличили потребление электроэнергии на 4,3%, или 502 млн. кВт/ч, по сравнению январем-февралем 2010 года – до 12,246 млрд. кВт/ч. В частности, предприятия металлургической промышленности сократили потребление электроэнергии на 0,2%, или 12,8 млн. кВт/ч, – до 6,341 млрд. кВт/ч. Транспортные предприятия в отчетный период увеличили потребление электроэнергии на 16,7% – до 1,867 млрд. кВт/ч, коммунально-бытовые – на 2%, до 3,687 млрд. кВт/ч.

Объемы потребления электроэнергии населением за указанный период выросли на 7,5%, или 552,3 млн. кВт/ч, по сравнению с январем-февралем 2010 года – до 7,899 млрд. кВт/ч.

В целом доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии в Украине в январе-феврале т.г. снизилась с 44,6% до 44.1%, населения – выросла с 27,9% до 28,4%

Как сообщал УНИАН, в 2010 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто) выросло на 9,5%, или 14,882 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом, – до 183,9 млрд. кВт/ч. объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) возрос на 9,5%, или 12,824 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом, – до 147,33 млрд. кВт/ч.

В 2009 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 8,7%, или 16,151 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 169,009 млрд. кВт/ч. Объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократился на 9%, или 13,332 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 134,558 млрд. кВт/ч.

В 2008 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 0,5% по сравнению с 2007 годом – до 185 млрд. 187 млн. кВт/ч. Потребление электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократилось на 0,6%, или 4 млрд. 876,8 млн. кВт/ч, – до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/ч.

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Производство бензина увеличилось на 12,5%, дизтоплива – сократилось на 21,6%

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе-феврале 2011 года увеличили производство автомобильного бензина на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 0,458 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, производство дизельного топлива в Украине в январе-феврале т.г. сократилось на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 0,429 млн. тонн.

Также в сообщении сказано, что производство топочного мазута в Украине в январе-феврале т.г. сократилось на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 0,418 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году украинские нефтеперерабатывающие заводы сократили производство автомобильного бензина на 11,8% по сравнению с 2009 годом – до 2,873 млн. тонн. Производство дизельного топлива в Украине в 2010 году сократилось на 5,1% – до 3,709 млн. тонн, а топочного мазута – на 6%, до 2,414 млн. тонн.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ (Одесский («ЛУКОЙЛ»), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский («Нафтогаз Украины»), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.

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Украина в январе увеличила импорт газа в 2,1 раза – до 1,6 млрд. долл.

Украина в январе т.г. увеличила импорт природного газа в 2,1 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 1 млрд. 610,802 млн. долл., сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, объем импорта природного газа в январе т.г. в общем объеме импорта составил 32,0%.

Экспорт природного газа в январе Украина не осуществляла.

В то же время, как отметили в Госкомстате, в январе Украина сократила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 23,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 308,737 млн. долл.

Объем импорта нефти в общем объеме импорта в январе составил 6,1%.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина увеличила импорт природного газа на 17,7%, по сравнению с 2009 годом, до 9 млрд. 392,940 млн. долл. Объем импорта природного газа в 2010 году в общем объеме импорта составил 15,5%.

В 2010 году Украина увеличила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 39,5%, по сравнению с 2009 годом, до 4 млрд. 171,265 млн. долл. Объем импорта нефти в общем объеме импорта в 2010 году составил 6,9%.

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ЖКХ

Клюев поручил губернаторам проверить тарифы на ЖКУ и предприятия-должников

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ поручил главам областных администраций проверить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, установленные местными властями, а также вместе с правоохранительными органами провести проверку предприятий, допустивших наибольшую задолженность за энергоресурсы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра.

«По итогам проверок – принять кардинальные меры», – сказал А.КЛЮЕВ на селекторном совещании с участием руководителей всех регионов Украины.

По его данным, в нескольких регионах местные власти под прикрытием незначительного роста цен на энергоносители в 2-3 раза необоснованно повысили цены на другие дополнительные услуги по обслуживанию жилья.

Первый вице-премьер-министр поручил руководителям всех областей провести тщательный анализ всех аспектов тарифообразования в ЖКХ. «Мы обязаны, наконец, прекратить это воровство», – сказал он.

А.КЛЮЕВ также заявил о необходимости ускорения реализации программ по модернизации предприятий тепловой энергетики, уменьшению затрат энергоносителей.

При этом первый вице-премьер напомнил, что Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) утвердила тарифы на тепловую энергию для населения на 2011 год для субъектов хозяйствования, которые производят, транспортируют и поставляют тепловую энергию, однако соответствующие новые тарифы на услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды населению органами местного самоуправления не установлены. По словам А.КЛЮЕВА, такая ситуация привела к тому, что сумма задолженности местных бюджетов перед коммунальными предприятиями теплоэнергетики по разнице в тарифах за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2010 года составила 3,6 млрд. грн.

В свою очередь, председатель НКРЭ Сергей ТИТЕНКО сообщил, что в ближайшие дни Министерство юстиции должно зарегистрировать порядки формирования тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотвод для компаний-лицензиатов НКРЭ, которые утверждены комиссией и опубликованы на ее сайте. Председатель НКРЭ заявил, что комиссия также готовит программы проверок финансовой отчетности и порядка ведения хозяйственной деятельности в компаниях. Он подчеркнул, что проверки начнутся с крупнейших должников.

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Транспорт/Связь

Янукович поручил Колесникову отремонтировать дороги к Евро-2012

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил вице-премьер-министру – министру инфраструктуры привести в надлежащее состояние дороги в городах, которые будут принимать Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом шла речь сегодня во время встречи В.ЯНУКОВИЧА и Б.КОЛЕСНИКОВА.

“Все направления подготовки к Евро закрыты”, - проинформировал вице-премьер-министр.

Б.КОЛЕСНИКОВ также отметил, что “единственный, окончательно не решенный вопрос, это – персонал, который должен непосредственно обеспечивать проведение Евро”.

“Мы просим помощи городов – Львова, Донецка, Харькова – в подборе кадров для работы на стадионах, в аэропортах. Будем обращаться также в высшие учебные заведения для того, чтобы сформировать качественный менеджмент”, - отметил он.

Не менее важной темой во время встречи стало качество дорожного покрытия в городах, которые будут принимать футбольный чемпионат, отметили в пресс-службе главы государства.

Президент поручил оказать практическую реальную помощь всем четырем городам – Львову, Киеву, Донецку и Харькову – в приведении в надлежащее состояние дорог.

Б.КОЛЕСНИКОВ проинформировал, что сегодня состоится совещание в Министерстве финансов, на котором будет решаться вопрос выделения средств во втором полугодии для того, «чтобы города Евро-2012 соответствовали уровню турнира».

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Фондовый рынок

ГКЦБФР лишила «Кредит-Рейтинг» статуса уполномоченного агентства

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) исключила из Государственного реестра уполномоченных рейтинговых агентств ООО «Кредит-Рейтинг».

Об этом говорится в решении ГКЦБФР от 15 марта этого года, которое опубликовано на сайте комиссии.

Госкомиссия также аннулировала выданное «Кредит–Рейтинг» свидетельство о включении в Государственный реестр уполномоченных рейтинговых агентств от 19 декабря 2006 г. №2.

Как отмечается в решении комиссии, с момента принятия этого решения «Кредит-Рейтинг» запрещается определять рейтинговые оценки, получение которых в соответствии с законом является обязательным.

В то же время, после принятия данного решения «Кредит-Рейтинг» имеет право проводить независимую рейтинговую оценку по Национальной шкале, осуществлять обновление присвоенных рейтинговых оценок и определять рейтинговые оценки, кроме рейтинговых оценок, обязательность которых предусмотрена законодательством.

Ранее Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС) заявила в прессе о том, что на рассмотрение ГКЦБФР поступили выводы специальной внутренней комиссии, проводившей в январе-феврале 2011 года расследование фактов нарушений в деятельности рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг». "Опубликованная в прессе информация позволяет сделать выводы, что специальная комиссия нашла значительные нарушения в деятельности «Кредит-Рейтинга»", – отметили в ассоциации. В частности, по информации УПАЗИКС, в составе владельцев "Кредит-Рейтинга" были выявлены компании, "которые являются связанными лицами с профессиональными участниками рынка финансовых услуг, что уже само по себе является прямым нарушением норм положения о конкурсе по определению уполномоченного рейтингового агентства". Также, по информации УПАЗИКС, комиссией были установлены нарушения в части отсутствия публикаций рейтинговых оценок целевых облигаций в местной прессе.

В то же время, в самом "Кредит-Рейтинге" ранее опровергли информацию о возможном лишении агентства статуса уполномоченного.

Справка УНИАН. Агентство «Кредит-Рейтинг» с 2004 года имеет статус уполномоченного ГКЦБФР агентства. С начала деятельности агентство присвоило свыше 1100 кредитных рейтингов, в том числе более 800 кредитных рейтингов облигаций.

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«Кредит-Рейтинг» оспорил в суде решение ГКЦБФР

Рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» оспорило в судебном порядке решение Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) о лишении агентства статуса уполномоченного, ссылаясь на то, что данное решение принято без надлежащих оснований, с грубым нарушением предусмотренных процедур и в интересах третьих лиц.

Об этом УНИАН сообщили в "Кредит-Рейтинге".

"Агентство намерено обеспечить сохранение пригодности своих кредитных рейтингов для целей регулирования", - отметили в "Кредит-Рейтинге".

Рейтинговое агентство также заявило о том, что его кредитные рейтинги, получение которых не обязательно по действующему законодательству, являются действительными независимо от результатов спора относительно статуса агентства.

В "Кредит-Рейтинге" также отметили, что в результате проведенной ранее проверки деятельности агентства ГКЦБФР выявила недостаточное нормативное обеспечение требований по отсутствию связи рейтинговых агентств с участниками рынка финансовых услуг. 10 марта 2011 года на заседании Комиссии было принято три протокольных поручения по совершенствованию законодательного обеспечения деятельности рейтинговых агентств. В связи с этим генеральный директор агентства «Кредит-Рейтинг» Станислав ДУБКО считает, что «до момента принятия соответствующих нормативных изменений ни одно уполномоченное рейтинговое агентство не в состоянии выполнить существующие требования, поэтому выборочный отзыв статуса у одного из агентств следует рассматривать как целенаправленные действия, направленные на принудительное перераспределение рыночной доли в пользу отдельных игроков».

Как отметили в «Кредит-Рейтинге», агентство намерено не только добиться в судебном порядке признания неправомочными действий ГКЦБФР, но и "установить степень причастности к данным действиям рейтинговых агентств «IBI-rating», «Рюрик» и «Эксперт-Рейтинг».

Также в агентстве заявили, что рейтинговая процедура некоторых агентств сегодня "может прямо предусматривать достижение согласия об уровне рейтинга до проведения анализа, что прямо противоречит международным требованиям". К тому же, по информации «Кредит-Рейтинга», к одному из действующих сегодня на рынке рейтинговых агентств имеет прямое отношение один из высокопоставленных чиновников Министерства экономического развития и торговли, что в свою очередь дает возможность формировать клиентскую базу этого агентства за счет административного давления.

Как сообщал УНИАН, ГКЦБФР исключила из Государственного реестра уполномоченных рейтинговых агентств ООО «Кредит-Рейтинг».

Госкомиссия также аннулировала выданное «Кредит–Рейтинг» свидетельство о включении в Государственный реестр уполномоченных рейтинговых агентств от 19 декабря 2006 г. №2.

Как отмечается в решении комиссии, с момента принятия этого решения «Кредит-Рейтингу» запрещается определять рейтинговые оценки, получение которых в соответствии с законом является обязательным.

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Агро

Прибытие первого судна с китайской гречкой ожидается 5 апреля

Прибытие в Украину первого судна с 504 тоннами китайской гречки ожидается 5 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины.

«Первое судно «MSC Beryl» с 504 тоннами гречневой крупы на борту отбыло из порта Дальян 9 марта 2011 года и, как ожидается, войдет в порт Одессы 5 апреля 2011 года», – отмечается в сообщении корпорации.

В целом в рамках контракта торгового подразделения «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины» ООО «Хлеб Инвестбуд» с компаниями Китайской Народной Республики (при поддержке дипломатического торгового представительства Украины) в страну будет поставлена гречневая крупа китайского происхождения в объеме 2000 тонн в марте и еще 2000 тонн – в апреле 2011 года.

Согласно достигнутым договоренностям с ООО «Агротрейд», осуществлена закупка 600 тонн гречневой крупы в Харьковской области. По состоянию на 15 марта т.г. на одну из торговых баз в Киеве поставлено 420 тонн, из которых 116 тонн реализовано через розничные сети и ярмарки столицы.

Как сообщал УНИАН, Украина намерена ввезти из Китая 20 тыс. тонн гречневой крупы. Согласно предварительным подсчетам, отпускная цена на китайскую гречку в Украине будет составлять 10-11 грн./кг.

Вместе с тем, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК предупреждает, что закупленная в Китае гречка будет отличаться от той, к которой привыкли украинцы. «Понятно, что эта гречка будет отличаться, но не потому, что она кормовая, а потому что это другие сорта гречки. К тому же, мы подходим к этому вопросу взвешенно и увидим по первой партии, воспримет ли наш потребитель эту продукцию. Потом будем делать выводы», – сказал министр.

Он также отметил, что гречку Украина закупает в Китае не для того, чтобы покрыть ее дефицит, а для того, чтобы снизить цены на нее на украинском рынке.

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Промышленность

Повышение тарифов на газ увеличит затраты металлургов до 3,4 млрд. грн. – "Металлургпром"

Анонсируемое повышение тарифов на природный газ с 1 апреля увеличит до конца 2011 г. затраты отечественной металлургической отрасли до 3,4 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

По данным «Металлургпрома», с 1 апреля т. г. стоимость природного газа на границе Украины вырастет с 268 долл. за 1 тыс. кубометров - до 300-308 долл.

«Только с учетом газа, потребленного непосредственно металлургическими предприятиями Украины, их затраты на производство составят 2,5 млрд. грн. Еще 900 млн. грн. затрат ожидаются от повышения стоимости поставляемого металлургам сырья, цена которого также вырастет при удорожании природного газа», - отметил В. ХАРАХУЛАХ.

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В Украине производство азотных удобрений выросло на 21%

Предприятия химической промышленности Украины в январе-феврале 2011 года увеличили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 21%, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, – до 485 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в феврале 2011 г. производство азотных удобрений в Украине уменьшилось на 10,5% по сравнению с январем и увеличилось на 20,1% по сравнению с февралем 2010 года – до 229 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году предприятия химической промышленности Украины увеличили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 5,4%, по сравнению с 2009 годом, – до 2 млн. 286 тыс. тонн.

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Украина в этом году отменит пошлину на экспорт металлолома

Украина в 2011 году отменит таможенную пошлину на экспорт лома черного и цветных металлов.

Как предает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

По его словам, официальное решение об отмене пошлины будет принято на уровне правительства в ответ на требования Всемирной торговой организации.

В. ХАРАХУЛАХ уточнил, что с начала 2011 г. таможенная пошлина на экспорт лома черных металлов из Украины составляет 14,8 евро за тонну.

По данным «Металлургпрома», в 2011 г. из Украины планируется экспортировать 900 тыс. тонн металлолома. За январь-февраль 2011 г. объем экспорта лома составил 48 тыс. тонн.

УНИАН