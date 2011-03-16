Анонс на 17 марта

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины под председательством Премьер-министра Николая Азарова.

* Состоится международная конференция «Таможенная реформа и политическая свобода». Организатор - ВОО «Реформаторский клуб» при поддержке правительства Украины.

* Состоится открытое заседание Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики Украины.

* Состоится международная научно-практическая презентационная конференция «Современные системы для менеджмента деятельности предприятий транспорта и связи в условиях проведения реформирования на базе решений SАР». В рамках конференции представители SAP поделятся практическим опытом автоматизации «Российских железных дорог», аэропортов (Шереметьево, Внуково, аэропорт Алматы), автоматизации в сфере морских перевозок и перевалок в портах, автоматизации авиаперевозчиков (Luftganza/Аэрофлот), решений для предприятий связи. Организаторы: Министерство инфраструктуры Украины совместно с САП Украина и «Софт-рейтинг Консалт».

* Состоится брифинг заместителя председателя Антимонопольного Комитета Украины Елены Чернелевской, на котором будут обнародованы итоги выполнения рекомендаций, которые были даны основным участникам рынка сахара. В мероприятии примет участие председатель правления Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины.

* Круглый стол, посвященный Международному году Чернобыля: "Чернобыль и его последствия". Участники: Ю.Недашковский, президент ГП НАЭК "Энергоатом"; В.Бронников, ген.директор ОП "Атомпроектинжиниринг" НАЭК "Энергоатом"; Н.Шумкова, вице-президент ГП НАЭК "Энергоатом"; Л.Литвинский, директор научно-инженерного центра систем контроля и аварийного реагирования Минтопэнерго Украины и др.

* Состоится круглый стол «Какие социальные гарантии трудящихся должны быть отражены в Трудовом кодексе?». Участники: народные депутаты и общественные деятели, руководители и представители профсоюзных и общественных организаций, объединений работодателей Украины, Министерств социальной политики, финансов, Пенсионного фонда, Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов, а также других министерств и ведомств Украины.

* В УНИАН состоится пресс-конференция председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Николая Пашкевича на тему: “Итоги работы Агентства в 2010 году. Реализация приоритетных реформ в 2011 году”. Вопросы: показатели энергоемкости, уровень потерь энергоресурсов в 2010 году; состояние и перспективы выполнения Государственной целевой экономической программы энергоэффективности на 2010-2015 годы; развитие государственно-частного партнерства в сфере энергоэффективности и возобновимой энергетики; внедрение льготных кредитов для населения; энергетическая маркировка бытовой техники; внедрение обязательного энергетического аудита.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Проводит ли Украина евроинтеграционные реформы? - Взгляд экспертов». Будут презентованы результаты третьего этапа общественного мониторинга реформ, предусмотренных Повесткой дня ассоциации Украина-ЕС в политической, экономической, правовой, визовой, экологической и других сферах. Участники: Юлия Тищенко, руководитель программ развития гражданского общества Украинского независимого центра политических исследований, Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций, Игорь Колиушко, председатель Правления Центра политико-правовых реформ, Анна Голубовская-Онисимова, президент ВЭГО "Мама-86", Евгений Быстрицкий, исполнительный директор МФ «Відродження».

* Пресс-конференция на тему: «Есть ли альтернатива атомной энергетике?». Участники: ген.директор ГП «Региональные электрические сети» Игорь Богатырев, председатель Украинской ассоциации производителей альтернативного твердого топлива Иван Надеин и координатор украинской сети энергетических инноваций «Гринкубатор» Роман Зинченко.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Общественные законодательные инициативы в реформировании системы управления жильем». С информацией об основных проблемах объединений совладельцев многоквартирных домов и путях их решения в проекте обновленного Закона «Об ОСМД» выступят: народные депутаты Украины Ю.Одарченко и З.Шкутяк, руководители Союза собственников жилья Украины и Центра исследований местного самоуправления» (Львов), независимые эксперты. Также будет предоставлен критический анализ проекта Жилищного Кодекса. Кроме того, будет анонсирована общеукраинская конференция, которая состоится 18 марта в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства (10-00, ул. Димитрова, 24) при участии руководителей общественных организаций со всех Украины, работающих в жилищной сфере, руководства Министерства, ученых.

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