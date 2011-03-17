Медведев и Назарбаев обсудят вопросы интеграции на постсоветском пространстве

Москва. Сегодня в Москве состоится встреча президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА с президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ, который будет находиться в Москве с рабочим визитом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента РФ.

«В ходе встречи президенты, как ожидается, детально обсудят тематику формирования Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии, наметят дальнейшие шаги по созданию Единого экономического пространства трех государств, которое должно быть запущено к 1 января 2012 г. Приоритетное внимание будет уделено развитию других интеграционных объединений, действующих на постсоветском пространстве – СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ, а также координации действий в ООН и ШОС», - говорится всообщении.

Предполагается, что президенты России и Казахстана обменяются мнениями по актуальным международным вопросам, в т.ч. о ситуации в Северной Африке, Японии и центрально-азиатском регионе.

Очередная российско-казахстанская встреча на высшем уровне призвана способствовать дальнейшему углублению доверительного стратегического партнерства, отношений дружбы и добрососедства, сложившихся между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.

Отмечается, что встреча осуществляется в рамках интенсивного политического диалога между Россией и Казахстаном, отражающего высокий уровень двустороннего взаимодействия. В 2010 г. состоялось 11 встреч президентов России и Казахстана.

В ходе беседы президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам торгово-экономического сотрудничества, включая топливно-энергетическую сферу, взаимодействия в области космических исследований, а также обсудят перспективы расширения межрегиональных и приграничных связей.

Россия является одним из ключевых партнеров Казахстана. По данным ФТС России, в 2010 г. товарооборот между Россией и Казахстаном по сравнению с 2009 г. увеличился на 53,7% и составил 15,3 млрд.долл. Российский экспорт увеличился на 49,2% – до 10,82 млрд. долл., а импорт из Казахстана – на 63,2% и составил 4,48 млрд. долл. Порядка 70% товарооборота приходится на межрегиональную и приграничную торговлю.