Число жертв землетрясения в Японии превысило 5,1 тыс. человек – официальные данные

Согласно последним данным японской полиции, официальное число погибших во время мощного землетрясения и цунами в Японии достигло 5178 человек, сообщает «Синьхуа».

Проверяются данные о гибели еще 8606 человек.

Как сообщал УНИАН, 11 марта в Японии произошло землетрясение силой 9,0 баллов, которое вызывало цунами высотой более десяти метров. Вскоре в том же районе произошли еще несколько мощных подземных толчков магнитудой более 6,0 баллов. После землетрясения из-за выхода из строя систем охлаждения был введен режим чрезвычайной ситуации на двух АЭС, размещенных в сильно пострадавшей от подземных толчков и цунами префектуре Мияги.

Подтвержденное властями число погибших и пропавших без вести после разрушительного землетрясения, произошедшего в пятницу, превысило 13 тысяч человек.