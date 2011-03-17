Главное на 17 марта (день)

Энергетика

На четырех из шести энергоблоков АЭС «Фукусима-1» началось плавление стержней реакторов. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на последние данные японского агентства Kyodo.

В энергоблоке №1 стержни расплавлены уже на 70%, во втором – на 33%.

Стержни реактора третьего энергоблока частично расплавлены, точных данных о серьезности повреждений нет. Также нет информации о степени разрушения радиационных материалов в четвертом энергоблоке, сообщается только, что стержни реактора обнажены, в реактор подается морская вода для охлаждения.

Все здания четырех энергоблоков в той или иной степени разрушены взрывами, над ними поднимается радиационный пар, наблюдается выделение водорода.

На энергоблоках №5 и №6 АЭС «Фукусима-1» ситуация стабильна, сообщают власти. Однако на их территории замечено повышение температуры.

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ готов принять участие в Международной конференции "Двадцать пять лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего", которая состоится 20-22 апреля в Киеве.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник в Еврокомиссии.

Вместе с тем собеседник агентства отметил, что есть одно условие, выдвигаемое Ж.БАРРОЗУ – отсутствие на конференции Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО.

«Это главное условие», - сказал представитель Еврокомиссии.

По его словам, Киев пока не сообщил, планируется ли участие А.ЛУКАШЕНКО в конференции.

Согласно веб-сайту конференции, правительство Беларуси является одним из ее соорганизаторов вместе с правительствами Украины и России, Еврокомиссией, Советом Европы и рядом других организаций.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) отложила вопрос пересмотра тарифов на природный газ для населения на свое следующее заседание, которое состоится 24 марта т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, пересмотр отложен регулятором в связи с необходимостью дополнительного изучения данного вопроса.

Также комиссия решила не рассматривать на сегодняшнем заседании вопрос корректировки тарифов на тепло для теплоснабжающих компаний.

Вопрос пересмотра тарифов на электроэнергию для населения оставлен в повестке дня регулятора и будет рассмотрен на сегодняшнем заседании.

НКРЭ решила повысить на 15% тарифы на электроэнергию для населения с апреля текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял сегодня на заседании.

В частности, тариф на электроэнергию для городского населения при условии потребления до 150 кВт/ч в месяц вырастет до 28,02 коп. за кВт/ч (здесь и далее тарифы с учетом НДС), для населения, потребляющего более 150 кВт/ч, – до 36,48 коп. за кВт/ч.

Для населения, проживающего в сельской местности, при условии потребления до 150 кВт/ч в месяц тариф вырастет до 25,92 коп. за кВт/ч, в случае потребления свыше 150 кВт/ч в месяц – до 33,72 коп. за кВт/ч.

Для населения, проживающего в домах, оборудованных кухонными электроплитами и электроотопительными установками, в том числе в сельской местности, тариф с 1 апреля т.г. вырастет при условии потребления до 250 кВт/ч до 21,54 коп. за кВт/ч, а в случае потребления свыше 250 кВт/ч – до 28,02 коп. за кВт/ч.

Для жителей негазифицированных домов, а также домов, в которых отсутствует централизованная система теплоснабжения, в том числе сельской местности, тариф вырастет до 21,54 коп. за кВт/ч независимо от объемов ежемесячного потребления.

Тарифы вступят в силу с 1 апреля 2011 года.

НАЭК «Энергоатом» намерена привлечь проектные институты для актуализации информации о сейсмоустойчивости и сейсмическом уровне площадок, на которых расположены украинские АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент НАЭК Юрий НЕДАШКОВСКИЙ в ходе парламентских слушаний вечером 16 марта.

По его словам, в частности, компания планирует осуществить обследование состояния зданий и сооружений АЭС на предмет их готовности к прохождению землетрясений высокой амплитуды, провести анализ надежности энергообеспечения АЭС в аварийных ситуациях, приближенных к событиям в Японии. На основе этих исследований будет проведена коррекция программ повышения безопасности атомных энергоблоков компании

Ю.НЕДАШКОВСКИЙ также сообщил, что в НАЭК создана специальная аналитическая группа, которая проводит мониторинг развития ситуации на аварийной японской «Фукусима-1». В функции группы входит подготовка соответствующих предложений по коррекции программ безопасности отечественных станций.

Ю.НЕДАШКОВСКИЙ также заявил, что компания готова предоставить помощь японским коллегам в ликвидации последствий аварии. По его словам, речь, в частности, идет о технологиях и специальной технике, имеющейся в распоряжении Аварийно-технического центра НАЭК.

Президент компании сообщил, что соответствующие предложения уже переданы в Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об образовании Временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 256 из 420 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным постановлением образована ВСК.

Временная следственная комиссия должна расследовать обстоятельства возникновения задолженности промышленно-финансовой корпорации "Единые Энергетические Системы Украины" перед Министерством обороны Российской Федерации в сумме 198 млн. долларов и перед ОАО "Газпром" в сумме 84 млн. долларов и предоставления государственных гарантий об их погашении; расследовать обстоятельства проведения переговоров, согласования условий и подписания Контракта купли-продажи природного газа и Контракта об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" от 19 января 2009 года на предмет наличия признаков государственной измены в действиях бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Председателем Временной следственной комиссии избрана народный депутат Инна БОГОСЛОВСКАЯ (фракция Партии регионов), заместителем - народный депутат Юрий ЛИТВИН (фракция Народной партии).

Определен срок деятельности Временной следственной комиссии – один год со дня принятия этого постановления.

ВР должна заслушать отчет Временной следственной комиссии на пленарном заседании Верховной Рады Украины не позже трехмесячного срока со дня принятия этого постановления.

Представители фракции БЮТ заявили, что они не представляли своих кандидатур в состав комиссии, хотя в проекте постановления есть фамилии Евгения ШАГО и Сергея ПАШИНСКОГО. В ответ на это председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН предложил фракции определиться в отношении кандидатур в состав этой ВСК.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству энергетики и угольной промышленности увеличить объемы поставок сырья на нефтеперерабатывающие заводы с тем, чтобы достичь повышения производства топлива в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Кабинета Министров.

«Министерству энергетики и угля поручено обеспечить увеличение поставок сырья на отечественные нефтеперерабатывающие заводы, чтобы бензин и дизтопливо собственного производства, которые выпускаются в приемлемом ценовом коридоре, согласованном правительством и участниками рынка, вытесняли импортное топливо, с которым в Украину импортируется инфляция», – сказал Н.АЗАРОВ.

Финансы

По предварительным данным Государственного комитета статистики, рост внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в феврале текущего года составил 6%, в январе-феврале – 5,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета Министров.

«Вопреки скепсису, а то и недоброжелательности, рост ВВП в январе-феврале составил 5,5%, при этом в феврале – 6%», – сказал он.

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе 2011 года составил 5 млрд. 294,9 млн. грн. против 1 млрд. 520,3 млрд. грн. за январь 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе 2011 года прибыль получили 58,7% предприятий страны – они завершили первый месяц текущего года с финансовым результатом 14 млрд. 424 млн. грн.

С убытком январь т.г. завершили 41,3% предприятий Украины, их финрезультат составил 91 млрд. 129,1 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период завершили с убытком 46,6% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 4 млрд. 897,4 млн. грн. Прибыль получили 53,4% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 7 млрд. 880,5 млн. грн. Положительный финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь 2011 года составил 2 млрд. 983,1 млн. грн.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины №3086–VI “О временном порядке налогообложения операций на импорт крупы гречневой”.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно закону, “временно, до 1 июня 2011 года при ввозе (импортировании) на таможенную территорию Украины крупы гречневой, которая классифицируется согласно УКТ ЗЕД по товарным подкатегориям 1103 19 90 00, 1104 29 18 00, 1104 29 30 00, 1104 29 59 00 и 1104 29 89 00, ввозная пошлина взимается по нулевой ставке”.

Данный Закон вступает в силу со дня его опубликования и действует до 1 июня 2011 года.

(УНИАН)