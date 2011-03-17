Парламент принял изменения к закону о Кабмине, урезав его полномочия

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины "О Кабинете министров Украины", который был внесен на рассмотрение парламента Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 259 народных депутатов.

В частности, данным законом предусмотрено отемнить норму о том, что член Кабинета министров Украины (кроме премьер-министра Украины) может быть освобожден от должности Президентом Украины по предоставлению премьер-министра Украины.

Таким образом, отныне премьер-министр не будет иметь права на представление об освобождении члена правительства. Поэтому законопроект, по сути, принятый в таком же виде, как и в первом чтении, то есть, как предложил Президент Украины.

В соответствии с законом теперь Кабинет министров Украины не будет иметь полномочий, касающихся организации проведения единой государственной политики в сфере государственной службы. Также правительство не будет иметь полномочий, чтобы образовывать, реорганизовывать и ликвидировать правительственные органы в соответствии с законом в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на содержание органов исполнительной власти, утверждать положения об указанных органах.

Также законом предусмотрено забрать у правительства полномочия, согласно которым для осуществления задач по реализации государственной политики Кабинет министров Украины по представлению министров образует в системе министерств правительственные органы, утверждает положения о них. Данным законом ликвидированы правительственные комитеты, а также институты правительственных органов, действующие в системе министерств.

В законе предусмотрены положения, в соответствии с которыми первый вице-премьер-министр Украины, вице-премьер-министр Украины по решению Президента Украины возглавляет министерство.

Руководители правительственных органов назначаются на должность и освобождаются от должности Кабинетом министров Украины по представлению министра, в системе министерства которого функционируют соответствующие органы.

Также изъята норма из ныне действующего закона, что правительственные органы ответственны перед Кабинетом министров Украины, подотчетны и подконтрольны министру, в системе министерства которого они созданы и функционируют.

Данный закон в соответствии с заключительными положениями вступит в силу со следующего дня за днем его опубликования.

Во время обсуждения народный депутат Украины Юрий КАРМАЗИН (фракция НУ-НС) отметил, что изменения принимались под давлением и влиянием извне.

Он, обращаясь к председательствующему на заседании первому заместителю председателя ВР Адаму МАРТЫНЮКУ, сказал: «то, что вы сегодня делали – это изнасилование с извращением».