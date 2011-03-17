Главное на 17 марта (вечер)

Финансы

Госказначейство провело автоматическое возмещение НДС на сумму 456,5 млн. грн.

Государственное казначейство Украины впервые провело процедуру автоматического возмещения налога на добавленную стоимость.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба казначейства.

Сообщается, что 16 и 17 марта 2011 года казначейство провело автоматическое возмещение НДС 24 предприятиям на общую сумму 456,5 млн. грн. в соответствии с поданной органами Государственной налоговой службы обобщенной информации и выводов.

Как сообщал УНИАН, автоматическое возмещение НДС началось в Украине с 1 марта 2011 года.

По данным на 15 марта, Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) определила 24 предприятия, имеющих право на автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). Сумма заявленного к возмещению налога составляет 496,3 млн. грн.

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НБУ: февральская инфляция оказалась меньше ожиданий из-за низкого роста цен на продукты

Показатель февральской инфляции оказался ниже ожиданий рынка из-за нехарактерно низкого для данного периода роста цен на продукты питания (0,3%).

Об этом говорится в аналитическом обзоре «Анализ инфляции, февраль 2011 года», обнародованном на сайте Национального банка Украины.

В Нацбанке напомнили, что потребительская инфляция в феврале продолжила снижаться как в месячном, так и в годовом измерениях (до 0,9% и 7,2% соответственно).

«Основную роль в росте потребительских цен продолжают играть компоненты небазового индекса потребительских цен (ИПЦ) (прирост за месяц - на 1,1%, вклад в ИПЦ – 0,6 п.п.), а именно повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (на 4,6%, вклад в ИПЦ – 0,5 п.п.), прежде всего в г. Киеве (на 23,3%)», - сообщается в обзоре.

НБУ также отмечает, что стремительный рост цен на топливо (на 4,3% за месяц) отражает восходящую динамику цен на нефть на мировых рынках и эффект повышения ставок акцизного сбора в январе 2011 года и является потенциальным фактором ускорения инфляции в краткосрочном периоде.

Кроме того сообщается, что инфляция спроса, которая характеризует влияние макроэкономической политики, не имела решающего влияния на ход инфляционных процессов.

«Ускорение роста базового ИПЦ в феврале до 0,6% с 0,3% в январе соответствовало нашим ожиданиям и в основном обусловлено динамикой цен на продовольственные и подакцизные товары, вклад которых составил соответственно 0,4 п.п. и 0,1 п.п», - говорится в обзоре НБУ.

При этом отмечается, что цены на непродовольственные товары (за исключением топлива) второй месяц подряд растут всего лишь на 0,1%. В годовом измерении базовая инфляция замедлилась до 7,1% (в январе 2011 года — 7,3% , в феврале 2010 года — 10,5%).

Также в Нацбанке отметили резкий рост индекса цен производителей в феврале (на 4,8%, в январе - на 1,9%, в годовом измерении - до 21,4% с 18,0% в январе), что, по мнению регулятора, связано с благоприятной внешней конъюнктурой и активизацией инвестиционной активности предприятий.

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Парламент утвердил свою смету в размере более 924 млн. грн.

Парламент принял постановление «О смете Верховной Рады Украины на 2011 год».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 249 из 403 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В то же время на заседании парламента данный вопрос по существу не обсуждался и никакие цифры не были названы.

Народный депутат Украины Юрий КАРМАЗИН выразил неудовлетворение в связи с тем, что данный вопрос поставлен на рассмотрение уже перед перерывом, когда в сессионном зале практически отсутствовали журналисты. Он отметил необходимость обсуждения данного вопроса, особенно относительно сумм, которые будут выделены на деятельность ВР.

В ответ председательствующий на заседании парламента Адам МАРТЫНЮК отметил, что при утверждении закона «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» была определена сумма расходов на Верховную Раду Украины.

Он добавил, что Регламентный комитет ВР «расписал расходы и направил их на деятельность ВР».

Согласно принятому решению, смета Верховной Рады Украины в целом составляет 924 млн. 359 тыс. грн., из них 849 млн. 550 тыс. – это общий фонд, а специальный фонд – 74 млн. 809 тыс.

Сметой предусмотрено, что на осуществление законотворческой деятельности будут выделены 504 млн. 170,6 тыс. грн. На организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Верховной Рады предусматривается направить 180 млн. 957 тыс. грн. Также предусмотрено, что на организацию и осуществление официальных приемов ВР будут израсходованы 2 млн. 81,1 тыс. грн., на поездки народных депутатов за границу – 9 млн. 524,6 тыс. грн., на обслуживание деятельности парламента – 125 млн. 973,8 тыс. грн. Также в смете указано, что финансовая поддержка санаторно-курортного комплекса Управления делами обойдется 76 млн. 259,2 тыс. грн. При этом в документе отмечено, что бесплатный проезд одного народного депутата в год составляет 26 тыс. 800 грн.; 708 грн. выделяется на канцелярские принадлежности, на городские и междугородные телефонные разговоры – 4890 грн., возмещение выплат на оплату содержания помещений в избирательных округах для приема народными депутатами – 2 тыс. грн. При этом должностной оклад народного депутата составляет 6 тыс. 109 грн. в месяц, а возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, на год - 209 тыс. 100 грн. При этом сумма оплаты за бюджетные средства части стоимости путевки для санаторно-курортного лечения на год в санаторно-курортных заведениях, подведомственных Управлению делами, составляет 5 тыс., а в неподведомственных – 4 тыс. грн.

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ТЭК

«Энергоатом» оценивает достройку энергоблоков Хмельницкой АЭС в 33 млрд. грн.

НАЭК «Энергоатом» оценивает стоимость строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС (Нетешин, Хмельницкая обл.) в 33 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор обособленного подразделения «Энергоатома» - «Атомпроектинжиниринг» Владимир БРОННИКОВ.

По его словам, такая предварительная оценка дана в проекте технико-экономического обоснования строительства блоков, разработанном ОАО «Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" по заказу атомного оператора.

В.БРОННИКОВ отметил, что согласно разработанному документу, блоки планируется ввести в эксплуатацию в 2016-2017 гг.

Он сообщил, что комплексную государственную экспертизу ТЭО планируется завершить до конца этого года.

Генеральный директор также добавил, что с апреля «Энергоатом» проведет серию общественных слушаний на местном уровне с жителями населенных пунктов, прилегающих к месту достройки энергоблоков.

Как сообщал УНИАН, в июне 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Соглашением, в частности, предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину. Финансирование проекта будет осуществляться на условиях софинансирования.

ОАО «Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Энергопроект» (КИЭП) разрабатывает первую редакцию технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства энергоблоков №3 и 4 Хмельницкой АЭС. Согласно календарному плану, разработка документа должна была быть завершена в IV квартале 2010 г. при условии наличия финансирования. Окончательный вариант ТЭО будет готов до конца июля 2011 г., после чего начнутся процедуры его экспертизы и утверждения на уровне Кабинета министров Украины.

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НКРЭ уменьшила ежегодный объем поставок электроэнергии «Укринтерэнерго»

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики уменьшила годовой объем поставки электроэнергии по нерегулируемому тарифу государственному предприятию «Укринтерэнерго» с 7 млрд. кВт/ч до 4 млрд. кВт/ч.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании регулятора в четверг.

С инициативой корректировки объемов ежегодной поставки в НКРЭ обратилась сама компания.

Справка УНИАН. «Укринтерэнерго» является государственным оператором экспорта электроэнергии из Украины. Компания в разное время осуществляло поставки электроэнергии во все страны, граничащие с Украиной. В настоящее время «Укринтерэнерго» осуществляет незначительные экспортные поставки электроэнергии только в Беларусь.

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Украина сократила экспорт электроэнергии на 37,7%

Украина в январе-феврале т.г. сократила экспорт электроэнергии на 37,7%, или 371,2 млн. кВт/ч, по сравнению с январем 2010 года – до 614,7 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

В отчетный период экспорт украинской электроэнергии в страны Восточной Европы сократился на 32,8%, или на 169,6 млн. кВт/ч, – до 517,7 млн. кВт/ч.

Напомним, что экспортером с украинской стороны в восточноевропейском направлении является ООО «Востокэнерго», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию сократился на 59,8% – до 91 млн. кВт/ч, в Словакию – вырос на 12%, до 257,1 млн. кВт/ч.

Экспортные поставки электроэнергии в Румынию и Польшу из Украины в январе-феврале т.г. не осуществлялись.

Сальдированные перетоки в Молдову, которые с украинской стороны обслуживает дочерняя компания ДТЭК ООО «Пауэр Трэйд», по итогам января-февраля т.г. выросли на 50% – до 2,1 млн. кВт/ч.

С 4 февраля в Беларусь проэкспортировано 264,5 млн. кВт/ч.

Также сообщается, что в феврале т.г. экспорт электроэнергии из Украины сократился на 14%, или на 60,3 млн. кВт/ч – до 371,5 кВт/ч, по сравнению с февралем 2010 года.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Украина в 2010 году увеличила экспорт электроэнергии на 2,7%, или 109,8 млн. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 4,218 млрд. кВт/ч.

В 2010 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД "Укринтерэнерго" – белорусское направление.

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Строительство

Тихонов предлагает создать комиссию по проверке скандальных строек Киева

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор ТИХОНОВ обратился к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с предложением поручить Киевской городской государственной администрации создать комиссию по проверке соответствия строительства скандальных объектов в Киеве градостроительному законодательству, государственным строительным, санитарным и экологическим нормам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Как указывается в сообщении, предлагается, чтобы по результатам проверки комиссия приняла решение по каждому объекту и привлекла к ответственности лиц, действия или бездействие которых привели к нарушениям требований градостроительного законодательства.

По мнению В.ТИХОНОВА, в состав комиссии должны войти представители центральных органов исполнительной власти, Генеральной прокуратуры, независимые эксперты.

В докладной записке премьер-министру фигурируют скандальные стройки в районе Софии Киевской, строительство торгово-офисного центра по ул. Б.Хмельницкого, возле метро «Театральная», строительство жилого дома по ул. Гончара, 17-23, жилого дома на территории Александровской больницы по ул. Шелковичной, 39/1, жилого дома по ул. Пирогова, 2/37.

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Эксперты ожидают снижения ставок по ипотеке до 15%

Процентные ставки по ипотечным кредитам могут снизиться до 15% к концу 2011 года.

Такое мнение высказали УНИАН в инвестиционной компании BG Capital.

По мнению специалистов компании, для компаний, специализирующихся на жилой недвижимости, катализатором роста станет восстановление ипотечного кредитования. «Этому будет способствовать снижение ставок на кредиты в национальной валюте, по нашим оценкам, до уровня 15% и ниже к концу 2011 года за счет низкого уровня инфляции (около 10%) и сильной гривни», - считают в компании.

Справка УНИАН. BG Capital – инвестиционная компания в Украине, Грузии и Беларуси с центральным офисом в Киеве. Компания предоставляет полный спектр услуг брокерского обслуживания, инвестиционно-банковского сопровождения, управления активами. Собственником компании является АО «Банк Грузии».

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Соцполитика

ВР увеличила помощь при рождении ребенка

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно выплаты помощи при рождении ребенка».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 300 из 392 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено, что помощь при рождении ребенка насчитывается, исходя из размера прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленного на день рождения ребенка.

Помощь при рождении ребенка предоставляется в сумме, кратной 30 размерам прожиточного минимума – на первого ребенка (24 тыс. 480 грн.); кратной 60 размерам прожиточного минимума – на второго ребенка; кратной 120 размерам прожиточного минимума – на третью и каждого следующего ребенка.

Выплата помощи осуществляется одноразово в десятикратном размере прожиточного минимума при рождении ребенка, остальная сумма помощи на первого ребенка выплачивается на протяжении следующих 24 месяцев, на второго ребенка – 48 месяцев, на третью и каждого следующего ребенка – 72 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

***Учитывая, что с 1 января 2011 года размер прожиточного минимума для детей до 6 лет составляет 816 грн., то на сегодняшний день сумма государственной помощи при рождении ребенка будет составлять 24, тыс. 480 грн. на первого ребенка, 48 тыс. 960 грн. – на второго, 97 тыс. 920 грн. – на третьего и каждого следующего ребенка.

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Агро

Производители сахара снизили цены на него по требованию АМКУ

По требованию Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) участники рынка сахара привели оптово-отпускные и розничные цены на продукцию к экономически обоснованному уровню и обязались придерживаться взвешенной ценовой политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве заместитель председателя комитета Елена ЧЕРНЕЛЕВСКА.

В комитете напомнили, что после повышения цен на сахар, которое отмечалось в декабре 2010 г. – январе 2011 г., комитет обязал 8 групп сахарных заводов, 11 производителей сахара, которые не интегрированы в группы, 9 крупных оптовых поставщиков и 8 крупнейших торговых сетей установить экономически обоснованные цены. «Все участники рынка согласились с требованиями комитета, а также сообщили о готовности способствовать заключению прямых контрактов на реализацию сахара с предприятиями розничной сети», - добавила Е.ЧЕРНЕЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что причиной повышения цен на сахар стало «расшатывание» рынка отдельными недобросовестными участниками в результате создания искусственного дефицита в период новогодних праздников». И добавила, что в этот период завышение цен на сахар достигло 17% у некоторых оптовых поставщиков.

На сегодня, по словам зампредседателя АМКУ, цены на сахар в розничной сети колеблются от 8,82 грн./кг до 9,14грн./кг, средняя цена на этот продукт составляет 9,07 грн./кг.

Е.ЧЕРНЕЛЕВСКАЯ отметила, что сегодня отсутствуют причины для роста цен на этот продукт. «Мы будем осуществлять постоянный контроль и будем принимать соответствующие меры, чтобы нечестные предприниматели не создали никаких дисбалансов на этом рынке. Ведь оснований для повышения цен на сахар и создания искусственного дефицита на сегодня нет», - сказала она.

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Госрезерв продлит переработку зерна в муку для социального хлеба

Госрезерв планирует продлить программу переработки зерна в муку для социального хлеба до получения нового урожая в случае ее успешной реализации.

Об этом в интервью Первому национальному телеканалу сказал председатель Государственного агентства резерва Украины Алексей ЛЕЛЮК, сообщается на сайте Кабмина.

«В случае успешной реализации первого этапа программы переработки зерна Госрезерва в муку для изготовления социального хлеба, эта программа может быть пролонгирована на период до нового урожая. Госрезерв имеет потенциальную возможность в соответствии с планом освежения (запасов – УНИАН) выделить около 140 тыс. тонн зерна, после переработки которого можно получить свыше 100 тыс. тонн муки», - сообщил А.ЛЕЛЮК.

Он отметил, что в случае эффективности программы переработки зерна Госрезерва в муку предприятиями системы резерва, планируется сделать ее системной и более масштабной. «На первом этапе работают по программе пока три предприятия системы резерва: Охтырский КХП, Дунаевецкий КХП и Кулиндоровский КХП. В случае пролонгации программы мы сможем загрузить все 22 предприятия нашей системы. Их мощности позволяют перерабатывать 5 тыс. тонн зерна в сутки, поэтому есть все механизмы для обеспечения регионов Украины необходимым количеством муки для производства социального хлеба», - сказал А.ЛЕЛЮК.

Он подчеркнул, что реализация данной программы позволит не только загрузить работой предприятия системы Госрезерва и обеспечить стабильную цену на хлеб, но и регулярно освежать запасы зерна Госрезерва, что поможет существенно сэкономить бюджетные средства.

По словам председателя агентства, по инициативе Госрезерва с целью укрепления продовольственной безопасности планируется в текущем году реализовать государственные программы «Сахар» и «Крупы». Согласно распоряжению премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА Госрезерв планирует закупить до 50 тыс. тонн гречихи из нового урожая. Также Государственное агентство резерва Украина планирует закупать сахар с целью предотвращения сахарного ажиотажа, выравнивания баланса спроса и предложения на рынке.

«Правительство нас поддерживает, обещает выделить соответствующие ресурсы для закупки продовольственных товаров, имеющих социальную значимость», - отметил А.ЛЕЛЮК.

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ВР ввела мораторий на замену целевого назначения земельных участков рекреационного назначения

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О моратории на замену целевого назначения отдельных земельных участков рекреационного назначения в городах и других населенных пунктах».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 295 из 395 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом введен мораторий сроком на пять лет на замену целевого назначения отдельных земельных участков рекреационного назначения независимо от формы собственности в городах и других населенных пунктах, а именно: земельных участков зеленых зон и зеленых насаждений, а также земельных участков объектов физической культуры и спорта.

Данный мораторий не распространяется на общественные отношения, возникающие в случае:

реализации проектов комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда;

отчуждение земельных участков рекреационного назначения для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости;

передачи в собственность или в пользование земельных участков по проектам землеустройства, касающихся отвода таких земельных участков с изменением их целевого назначения согласно полученным в установленном порядке до вступления в силу данным Законом разрешений на их разработку;

строительства объектов градостроения согласно полученным в установленном порядке до вступления в силу данным Законом разрешениями на смену вида использования земельных участков, указанных в части первой этой статьи.

Данным законом предусмотрено запретить ликвидацию и разрушение объектов стационарной рекреации, определенных Земельным кодексом Украины, расположенных на земельных участках, определенных статьей 1 данного Закона, кроме случаев, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

В случае разрушения объектов стационарной рекреации независимо от формы собственности, связанной с возникновением чрезвычайной ситуации, изменение целевого назначения земельных участков, на которых были расположены эти объекты, запрещается.

Контроль за соблюдением моратория на смену целевого назначения отдельных земельных участков рекреационного назначения независимо от формы собственности в городах и других населенных пунктах и запрещением ликвидации и разрушения объектов стационарной рекреации, расположенных на земельных участках, определенных статьей 1 данного Закона, кроме случаев, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, осуществляется органами местного самоуправления, местными органами исполнительной власти и центральными органами исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и природных ресурсов в пределах их полномочий, определенных законом.

В соответствии с законом органы местного самоуправления при принятии решений о разработке и при утверждении градостроительной документации предусматривают сохранение и расширение не менее, чем на пять процентов площадей земельных участков рекреационного назначения.

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Транспорт/Связь

Рада отменила талон к удостоверению водителя

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отмене талона к удостоверению водителя и совершенствованию регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 295 из 395 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом внесено изменение в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Закон Украины "О дорожном движении". Внесено изменение в часть 9 статьи 15 Закона Украины "О дорожном движении", согласно которой право на управление транспортными средствами соответствующей категории подтверждается только удостоверением водителя транспортного средства с установленным сроком действия.

Таким образом, ВР отменила талон к удостоверению водителя транспортного средства. В заключительных положениях к закону отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Кабинет министров Украины в месячный срок со дня опубликования данного закона должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным законом, обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с данным законом.

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Одесская железная дорога установила новые тарифы на проезд в пригородных электричках

На Одесской железной дороге в 2011 году оплата проезда пассажиров в поездах пригородного сообщения будет осуществляться по новым тарифам. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте «Укрзализныци».

Согласно пресс-релизу, Одесская железная дорога согласовала новые тарифы с облгосадминистрациями Одесской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областей. Тарифы определяются в зависимости от расстояния согласно Правилам перевозок пассажиров.

Как отмечают в «Укрзализныце», причиной пересмотра тарифов стал систематический рост цен на энергоносители, подорожание материалов и т.п., так как высокий уровень убыточности пригородных перевозок не дает возможности железнодорожникам в полном объеме выполнять обновление подвижного состава, повышать комфортность и качество обслуживания пассажиров.

«Вопрос о пересмотре тарифов на пригородные пассажирские перевозки с целью их последующего повышения одесские железнодорожники не поднимали перед облгосадминистрациями с 2009 года. Однако критическая ситуация с компенсационными выплатами за перевозку льготников (за 2010 год Одесской железной дорогой перевезено почти 3,3 млн. пассажиров льготных категорий на сумму 27,2 млн. грн., а получено лишь 14,7 млн. грн., то есть 54%) обусловило данное повышение тарифов», - подчеркивается в пресс-релизе.

Теперь стоимость полного билета в поездах пригородного сообщения Одесской железной дороги установлена от 2,70 грн. до 20 грн. в зависимости от дальности поездки. Проезд для детей в возрасте от 6 до 14 лет, как и раньше, составит 75% от стоимости проезда взрослого пассажира, а студенты так же будут пользоваться 50% льготами.

Стоимость проезда пассажиров в поездах пригородного сообщения вырастет по всем дирекциям железнодорожных перевозок Одесской железной дороги. Тарифы увеличены в январе-феврале 2011 года по отношению к существующим, на 20% в границах Херсонской, на 35% в границах Шевченковской и Знаменской дирекций железнодорожных перевозок, а с 1 апреля 2011 года на 18% в границах Одесской дирекции.

В «Укрзализныце» подчеркивают, что принимая во внимание большое социальное значение железнодорожных пригородных перевозок для малообеспеченных слоев населения, предложенная стоимость проезда будет составлять в среднем 34% стоимости проезда автомобильным транспортом.

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Прямое авиасообщение между Харьковом и Львовом может начаться в конце года

Прямое авиационное сообщение между Харьковом и Львовом может начаться в конце текущего года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сказал на пресс-конференции глава Львовской облгосадминистрации Михаил ЦИМБАЛЮК.

По его словам, Харьковская и Львовская область начинают активное сотрудничество в разных сферах, и налаживание прямого авиасообщения является одним из путей активизации партнерских отношений.

«Мы знаем, что в Харькове есть прекрасный новый терминал. В ноябре-декабре этого года, когда мы закончим работы в своем аэропорту, мы откроем прямой авиарейс «Харьков - Львов». Очень трудно ехать более 20 часов на поезде. Иногда это мешает нашему сотрудничеству», - сказал М.ЦИМБАЛЮК.

Кроме того, отметил он, согласно двусторонним договоренностям между Львовской и Харьковской областями, будет подписано соглашение о сотрудничестве между Золочевским районом Харьковской области и Золочевским районом Львовской области, а также планируется организовать обмен студентами между двумя регионами.

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«Антонов» приобрел 50% в уставном капитале «ОАК - Гражданские самолеты»

Москва. ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») и Государственный авиастроительный концерн «Антонов» (ГАК «Антонов») сегодня заключили договор купли-продажи доли в размере 50% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОАК - Гражданские самолеты», на базе которого после прохождения необходимых корпоративных процедур будет создано совместное российско-украинское предприятие «ОАК-Антонов».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОАК, договор подписали президент корпорации Михаил ПОГОСЯН и генеральный директор ГАК «Антонов» Василий БЕЛИНСКИЙ.

Отмечается, что этот важный шаг в процессе создания совместного предприятия стал возможен после того, как стороны получили все необходимые разрешения от органов государственной власти России и Украины.

М.ПОГОСЯН выразил уверенность, что сотрудничество авиационных промышленностей России и Украины будет развиваться на паритетной и взаимовыгодной основе. «Создание российско-украинского предприятия позволит нам создать площадку, консолидирующую промышленные ресурсы двух стран для более эффективной реализации совместных проектов в области авиастроения», - отметил президент ОАО «ОАК».

Как сообщал УНИАН, 27 октября 2010 г. в Киеве было подписано соглашение о создании российско-украинского совместного предприятия ООО «ОАК - Антонов» между российской «Объединенной авиастроительной корпорацией и украинским Государственным авиастроительным концерном «Антонов». Оно будет заниматься вопросами координации деятельности предприятий концерна «Антонов» и ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» в направлениях закупки комплектующих, производства, маркетинга и продаж, а также послепродажного обслуживания совместной продукции и создания новых модификаций самолетов «Антонов».

В совместном предприятии на основе Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОАК – Гражданские самолеты» (ООО «УК «ОАК–ГС») ОАО «ОАК» и ГАК «Антонов» будут владеть по 50% от величины уставного капитала.

К числу программ, над которыми будет работать СП, относятся: дальнейшее развитие проектов региональных реактивных самолетов нового поколения Ан-148 и Ан-158, пассажирского турбовинтового Ан-140, военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70, возобновление производства новых вариантов транспортного Ан-124-100 «Руслан».

11 февраля т.г. председатель правления ГАК «Антонов» Дмитрий КИВА сообщил, что совместное предприятие в составе украинского Государственного авиастроительного концерна «Антонов» и Объединенной авиационной корпорации России (ОАК) может начать работу уже в марте текущего года.

Справка УНИАН. В состав ГАК «Антонов» входят государственное предприятие «Антонов», Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и Киевский авиаремонтный завод 410 гражданской авиации.

В состав ОАК входят АХК «Сухой», внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт", лизинговая компания "Ильюшин Финанс", НПК "Иркут", Комсомольское-на-Амуре авиационное объединение им Ю.А.Гагарина, межгосударственная авиастроительная компания "Ильюшин", Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", Новосибирское авиационное производственное объединение им. Чкалова, ОАО "Туполев", Финансовая лизинговая компания, ОАО "ВАСО" и др.

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«Укрзализныця» сохранит тарифы на контейнерные перевозки поездом «Викинг»

«Укрзализныця» планирует до конца текущего года сохранить тарифы на контейнерные перевозки поездом «Викинг» на уровне 2010 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе «Укрзализныци» по итогам ІІ заседания Координационного совета по развитию перевозок грузов в направлении Балтийское море - Черное море, переданном агентству УНИАН.

"Укрзализныця" имеет более 3 тысяч единиц подвижного состава, предназначенного для контейнерных и контрейлерных перевозок, и готова удовлетворить какой бы то ни было спрос. Сегодня мы предлагаем клиенту высокий уровень услуг. Поезд проходит весь маршрут за 55 часов, из которых на территорию Украины приходится только 20 часов. Наши ставки, по опыту прошлых лет, полностью конкурентоспособны и мы планируем до конца 2011 года сохранять тарифы, которые действовали в прошлом году», – приводятся в пресс-релизе слова заместителя начальника Главного коммерческого управления “Укрзализныци” Сергея ВЯЛКОВА.

В сообщении также отмечается, что с целью упрощения для клиентов поезда «Викинг» процедуры таможенного и пограничного контроля, “Укрзализныця” совместно с Министерством инфраструктуры в начале года разработали мероприятия, которые предусматривают расширение возможностей украинских пропускных пунктов.

Как сообщал УНИАН, 15 марта к проекту по организации перевозки грузов в направлении Балтийское море – Черное море (поезд «Викинг»), участниками которого уже являются Украина, Литва и Беларусь, присоединились Грузия и Молдова.

Протокол о присоединении Грузии и Молдовы к Соглашению о развитии перевозок грузов в направлении Балтийское море – Черное море был подписан в рамках ІІ заседания Координационного совета данного проекта.

В ходе заседания о своей заинтересованности присоединиться к проекту заявили также представители делегаций Азербайджана и Сирии.

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта «Викинг» начал работу в 2003 году. Общая длина его маршрута составляет 1733 км. Поезд проходит через Украину, Беларусь и Литву и соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

Поезд "Викинг" курсирует по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва).

УНИАН