Анонс на 18 марта

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится общеукраинская конференция “Общественные законодательные инициативы в реформировании системы управления жильем”. Организаторы - Союз собственников жилья Украины (Киев) и Центр исследований местного самоуправления (Львов) в рамках проекта “Общественные инициативы в реформировании жилищно-коммунального хозяйства” при поддержке программы “Усиление влияния гражданского общества” МФ “Відродження”. Планируется принять Меморандум-обращение к представителям власти с предложениями по изменению и поправкам в закон об ОСМД и по проекту Жилищного кодекса.

* Правительственный уполномоченный по вопросам дерегулирования хозяйственной деятельности Михаил Бродский посетит Киевскую региональную таможню где проверит, как принимаются декларации у предпринимателей.

* Президент Украины Виктор Янукович посетит стадион НСК «Олимпийский» и ознакомится с ходом его реконструкции.

* Состоится встреча Премьер-министра Украины Николая Азарова с представителями британского бизнеса.

* Пресс-конференция на тему: «Вода и кислород - следующий дефицит в мире и в Украине?». Мероприятие приурочено ко Всемирному дню воды. Участники: Виктория Бойко, начальник отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра; Михаил Салюта, ректор Института экологии и человека; Иван Кузнецов, коммерческий директор Корпорации «Украинские минеральные воды».

* Состоится совместное заседание УСПП и Антимонопольного комитета Украины. Будут обсуждаться проблемы отечественного рынка нефтепродуктов, вопрос необоснованного ценообразования и неравноправной конкуренции. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве между УСПП и Антимонопольным комитетом Украины. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, председатель Антимонопольного комитета Украины Василий Цушко, представители Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, компании «ТНК-ВР Коммерс», «УкрАВТО», страхового рынка, банковской сферы, ведущие эксперты.

* Пресс-конференция на тему: «Почему повысился тариф на электроэнергию для населения с 1 апреля?». Участники: экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко и директор Институт города Александр Сергиенко..

* Пресс-конференция на тему: «Создание позитивного имиджа Украины накануне летнего туристического сезона и промоция туристической привлекательности Украины к Евро-2012». Участники: Дмитрий Заруба, зампредседателя Госслужбы туризма и курортов; Олег Литвяк, гендиректор ГП "Национальный туристический офис". Приглашены представители Национального агентства по подготовке и проведению Евро-2012. Организатор - Государственная служба туризма и курортов.

* Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии руководства Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Телефон: 254 05 65. В 13-40 - брифинг для СМИ.

* Круглый стол на тему: «Государственно-частное партнерство и его применение в реформировании Жилищно-коммунального хозяйства». Организатор: Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. В 13-40 брифинг председателя Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталии Королевской.

* Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономического развития и торговли Украины Андрей Клюев во главе украинской делегации совершит рабочий визит в Российскую Федерацию для участия в Международном экономическом форуме государств-участников СНГ «20 лет вместе: опыт сотрудничества и перспективы», который состоится в Москве.

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