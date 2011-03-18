Парламент принял закон о центральных органах исполнительной власти

Верховная Рада приняла Закон “О центральных органах исполнительной власти”, предложенный Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 271 из 297 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом определены основные задачи, принципы и организация деятельности центральных органов исполнительной власти, их виды, структура, компетенция, место в системе органов исполнительной власти, социальное и другое обеспечение работников центральных органов исполнительной власти.

В соответствии с законом, систему центральных органов исполнительной власти составляют министерства Украины и другие центральные органы исполнительной власти.

Система центральных органов исполнительной власти является составляющей системы органов исполнительной власти, высшим органом которой является Кабинет министров Украины.

В соответствии с законом, министерства и другие центральные органы исполнительной власти образуются, реорганизуются и ликвидируются Президентом Украины по представлению премьер-министра.

В соответствии с законом, первый заместитель министра и заместитель министра (в случае введения) назначаются на должности по представлению премьер-министра и освобождаются от должностей Президентом Украины. Премьер-министр вносит на рассмотрение Президента представление о назначении на должности первого заместителя министра и заместителя министра (в случае введения) в соответствии с предложениями соответствующего министра. В случае освобождения от должности министра первый заместитель министра и заместитель министра (в случае введения) освобождаются от должностей Президентом Украины.

Народный депутат Украины Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ (фракция НУ-НС) отметил, что «вершиной пренебрежения правом» является то, что первый заместитель и заместитель освобождаются от должностей вместе с министром, даже тогда, когда он осуществил какие-либо коррупционные действия. Он отметил, что они не могут быть ответственными за другого человека. В ответ министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ отметил, что в данном случае речь идет о том, что в Украине есть политические должности - должности народных депутатов Украины, Президента Украины, членов правительства. По его словам, с принятием данного закона появляются политические должности – первого заместителя и, возможно, заместителя министра. «Поэтому, когда премьер-министр Украины идет в отставку или освобождается от должности по каких-либо причинам, то, в соответствии с Конституцией, все члены правительства идут в отставку», - добавил он. По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, в данном случае «если министр как политическая фигура имеет первого заместителя как политического деятеля, который полностью разделяет его мировоззренческую позицию и работает с ним по реализации политической программы, то он идет в отставку вместе с министром».

В законе определены полномочия министра и первого заместителя министра.

В соответствии с законом, Антимонопольный комитет Украины, Фонд государственного имущества Украины, Государственный комитет телевидения и радиовещание Украины являются центральными органами исполнительной власти со специальным статусом. Другие центральные органы исполнительной власти со специальным статусом могут быть образованы Президентом Украины.

Председатель Антимонопольного комитета Украины, председатель Фонда государственного имущества Украины, председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины назначаются на должности и освобождаются от должностей Президентом Украины при согласии Верховной Рады.

Заместители председателя Антимонопольного комитета Украины, председателя Фонда государственного имущества Украины, председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины назначаются на должности по представлению премьер-министра и освобождаются от должностей Президентом Украины.

Во время обсуждения депутат Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ неоднократно отмечал то, что в законе содержатся нормы, противоречащие Конституции, в частности, относительно права Президента Украины давать поручение министрам. По его словам, такое не предусмотрено в Основном Законе в части перечня документов, которые может выдавать Президент Украины.

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ также отметил, что министр лишен ряда полномочий, и в результате он «становится мальчиком для битья».

Также народный депутат Украины Юрий КАРМАЗИН отметил, что подготовит представление в Конституционный Суд Украины о неконституционности данного закона.