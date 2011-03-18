Совбез ООН разрешил бомбить войска Каддафи

Совет безопасности ООН разрешил бомбить войска лидера Ливии Муаммара КАДДАФИ, которые борются с повстанцами.

Власти Ливии назвали резолюцию Совбеза "угрозой единству страны". С таким заявлением после заседания СБ ООН выступил замминистра иностранных дел Ливии Халед КАИМ, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Принятая резолюция, по его словам, "призывает ливийцев убивать друг друга".

Замглавы МИД Ливии также выразил отдельную благодарность пяти странам, воздержавшимся при голосовании по резолюции. В число воздержавшихся стран вошли Россия, Китай, Германия, Индия и Бразилия. В поддержку резолюции, в числе прочих, проголосовали США, Великобритания и Франция.

В ливийском городе Бенгази, находящемся под контролем оппозиции, после принятия резолюции СБ ООН начались массовые празднества, передает канал "Аль-Джазира". Вышедшие на улицы Бенгази люди размахивают флагами Франции, Египта, Катара и ОАЭ.

Принятая Совбезом ООН в ночь на 18 марта резолюция предполагает введение запрета на полеты ливийской авиации, требует от сторонников и противников М.КАДДАФИ немедленного прекращения огня, а также позволяет мировому сообществу принять все необходимые меры для недопущения насилия в отношении мирного населения Ливии.

В число этих мер входит нанесение ударов с воздуха по лояльным М.КАДДАФИ силам, однако исключается ведение наземных военных операций. Свои авиабазы для обеспечения запретной для полетов зоны над Ливией, по данным Reuters, согласилась предоставить Италия. Речь, в частности, идет о крупной авиабазе на Сицилии.