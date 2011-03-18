Украина активизировала деятельность в рамках СНГ – исполком Содружества

Москва. Исполнительный комитет Содружества независимых государств (СНГ) отмечает активизацию в 2010 году деятельности Украины в рамках Содружества.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на Международном экономическом форуме государств-участников СНГ «20 лет вместе: опыт сотрудничества и перспективы» заявил Исполнительный секретарь СНГ Сергей ЛЕБЕДЕВ.

«Хотел бы отметить активизацию деятельности Украины по всем направлениям взаимодействия в СНГ, что, несомненно, будет взаимодействовать нашему плодотворному сотрудничеству», - сказал С.ЛЕБЕДЕВ.

По его словам, в частности, в этом году в Киеве пройдет Форум научной и творческой молодежи СНГ, а также 15 апреля в Ялте состоится Экономический совет СНГ.

С.ЛЕБЕДЕВ отметил, что 2010 год был обнадеживающими для стран Содружества, поскольку продолжалась работа по преодолению финансово-экономического кризиса, что дало рост по большинству показателей экономического роста.

По его словам, в рамках Содружества близится к завершению работа по созданию зоны свободной торговли и утверждения межгосударственной программы инновационного сотрудничества.