Посольство Японии в Украине: открыта книга скорби в память о жертвах Тихоокеанского землетрясения
Книга скорби в память о жертвах Тихоокеанского землетрясения, поразившего регион Тохоку, будет доступна в Посольстве Японии в Украине в такое время:
Место: Посольство Японии в Украине, культурно-информационный уголок в консульском отделе (7 этаж). Киев, Музейный переулок, 4.
Период: с 16 по 23 марта 2011 г. (кроме 19 (сб) и 20 (вс) марта).
Время: с 9:30 до 12:00 и с 14:30 до 17:30 (16 марта (ср) с 14:30 до 17:30).
P.S. На сайте Посольства также на английском языке постоянно обновляют оперативную информацию по Тихоокеанскому землетрясению, поразившему регион Тохоку:
* Мероприятия для ликвидации последствий Тихоокеанского землетрясения, поразившего регион Тохоку в 2011 году;
* Текущая ситуация и действия правительства Японии (Официальная страница Министерства иностранных дел Японии)
(Информация с сайта Посольства Японии в Украине)