Посольство Японии в Украине: открыта книга скорби в память о жертвах Тихоокеанского землетрясения

13:00, 18 марта 2011
Разное
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Книга скорби в память о жертвах Тихоокеанского землетрясения, поразившего регион Тохоку, будет доступна в Посольстве Японии в Украине в такое время:

Место: Посольство Японии в Украине, культурно-информационный уголок в консульском отделе (7 этаж).  Киев, Музейный переулок, 4.

Период: с 16 по 23 марта 2011 г.   (кроме 19 (сб) и 20 (вс) марта).

Время:  с 9:30 до 12:00 и с 14:30 до 17:30   (16 марта (ср) с 14:30 до 17:30).

P.S. На сайте Посольства также на английском языке постоянно обновляют оперативную информацию по Тихоокеанскому землетрясению, поразившему регион Тохоку:

    * Мероприятия для ликвидации последствий Тихоокеанского землетрясения, поразившего регион Тохоку в 2011 году;

    * Текущая ситуация и действия правительства Японии (Официальная страница Министерства иностранных дел Японии)

(Информация с сайта Посольства Японии в Украине)

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