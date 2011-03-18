Главное на 18 марта (день)

Энергетика

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает аварию на японской АЭС "Фукусима-1" самой серьезной со времени Чернобыльской катастрофы в 1986 году, передает Радио «Свобода».

Власти Японии уже выразили готовность принять техническую помощь от США.

На АЭС, пострадавшей от мощного землетрясения 11 марта, продолжаются попытки охладить перегретые реакторы путем сброса тонн воды с вертолетов.

Семь пожарных нарядов сил самообороны Японии залили воду в бассейн с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) на третьем энергоблоке аварийной АЭС "Фукусима", сообщает РИА «Новости». За раз в бассейн было подано 50 тонн воды. В резервуаре с отработанным топливом третьего реактора ранее понизился уровень воды, из-за чего возникла угроза выброса радиации. Накануне силы самообороны провели сброс воды на бассейн с вертолетов и приступили к его заливке при помощи пожарных машин. Кроме того, еще 30 нарядов управления пожарной охраны прибыли на временную базу поблизости от станции для участия в работах по закачке воды.

Группа представителей МАГАТЭ будет вести наблюдение за уровнем радиации в районе аварийной японской АЭС.

Метеорологи прогнозируют, что северо-западный ветер отнесет радиоактивный пар в район Тихого океана.

По уточненным данным полиции, в результате землетрясения и цунами, произошедших 11 марта в Японии, погибли 6 тыс. 539 человек.

Судьба 10 тыс. 354 человек остается неизвестной, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на агентство Франс Пресс.

В японской полиции сообщили, что эта цифра превышает число погибших в результате разрушительного землетрясения магнитудой 7,2 в Кобе в январе 1995 года, жертвами которого стали 6 тыс. 434 человека.

Совет безопасности ООН разрешил бомбить войска лидера Ливии Муаммара КАДДАФИ, которые борются с повстанцами.

Власти Ливии назвали резолюцию Совбеза "угрозой единству страны". С таким заявлением после заседания СБ ООН выступил замминистра иностранных дел Ливии Халед КАИМ, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Принятая резолюция, по его словам, "призывает ливийцев убивать друг друга".

Замглавы МИД Ливии также выразил отдельную благодарность пяти странам, воздержавшимся при голосовании по резолюции. В число воздержавшихся стран вошли Россия, Китай, Германия, Индия и Бразилия. В поддержку резолюции, в числе прочих, проголосовали США, Великобритания и Франция.

В ливийском городе Бенгази, находящемся под контролем оппозиции, после принятия резолюции СБ ООН начались массовые празднества, передает канал "Аль-Джазира". Вышедшие на улицы Бенгази люди размахивают флагами Франции, Египта, Катара и ОАЭ.

Принятая Совбезом ООН в ночь на 18 марта резолюция предполагает введение запрета на полеты ливийской авиации, требует от сторонников и противников М.КАДДАФИ немедленного прекращения огня, а также позволяет мировому сообществу принять все необходимые меры для недопущения насилия в отношении мирного населения Ливии.

В число этих мер входит нанесение ударов с воздуха по лояльным М.КАДДАФИ силам, однако исключается ведение наземных военных операций. Свои авиабазы для обеспечения запретной для полетов зоны над Ливией, по данным Reuters, согласилась предоставить Италия. Речь, в частности, идет о крупной авиабазе на Сицилии.

Решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по вопросу о существовании картельного сговора компаний, работающих на украинском рынке нефтепродуктов, ожидается во вторник, 22 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с представителями британского бизнеса.

«Я думаю, что во вторник на следующей неделе такое решение Антимонопольный комитет вынесет», - сказал Н.АЗАРОВ.

Существующие условия закупки газа у России губительны для экономики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с представителями британского бизнеса.

«Условия монопольной зависимости от одного поставщика, который нам диктует неподъемные цены, - по сути дела, для нашей экономики это губительная перспектива. Или мы договариваемся с нашими партнерами о нормальном соглашении о поставках газа, или мы делаем все, чтобы диверсифицировать поставки газа в Украину. У нас другого выхода нет», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что руководство Украины приветствует желание иностранных компаний работать в Украине в направлении разведки и добычи сланцевого газа и газа шельфа Черного моря.

Финансы

Положительное сальдо интервенций НБУ на валютном межбанковском рынке в первой половине марта составило более 800 млн. долл.

Об этом в интервью агентству УНИАН заявил первый заместитель председателя Нацбанка Юрий КОЛОБОВ.

«У нас тенденция к росту валютных резервов. В первой половине марта мы в плюсе порядка более 800 млн. долл.», - сказал Ю.КОЛОБОВ.

До 2014 года ежегодные поступления в Государственный бюджет от приватизации должны составлять 10 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО заявил сегодня в Верховной Раде, информируя относительно приватизации объектов государственной собственности в течение 2010-2011 годов.

Он заметил, что Госбюджетом в этом году предусмотрены поступления в размере 10 млрд. грн.

«На последующие годы в программе реформирования экономики на 2010-2014 годы планируются приблизительно такие же поступления - по 10 млрд. грн.», - сказал он.

А.РЯБЧЕНКО также заметил, что в условиях кризиса важной становится приватизация крупных объектов, поскольку заблокирован доступ к кредитным ресурсам, и такие крупные объекты являются главными кандидатами на банкротство.

«Предприятия нуждаются в инвестициях, и иным образом, чем провести приватизацию, не существует пути для приведения инвесторов», - сказал он.

А.РЯБЧЕНКО также добавил, что в условиях кризиса в ФГИУ поступает много обращений от предприятий с просьбой дать возможность приватизации для привлечения инвесторов.

Учредителями австрийского концерна EPIC, дочерняя компания которого ООО "ЕСУ" (ESU) приобрела на приватизационном конкурсе 92,79% акций ОАО «Укртелеком», являются 5 физических лиц - граждан Австрии.

Об этом сообщил во время своего выступления в Верховной Раде председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО.

По его информации, учредителями австрийского концерна EPIC Goldscheider & Wurmböck (EPIC), являющегося собственником принимавшей участие в приватизации "Укртелекома" ESU, являются Питер ГОЛЬДШЕЙДЕР (Goldscheider, 24% уставного фонда), Бриджет ГОЛЬДШЕЙДЕР (23,5%), Франс ВАМБЁК (Wurmböck, 24%), Марина ВАМБЁК (23,5%) и Франс БРАНШУТЕР (5%).

По словам А.РЯБЧЕНКО, именно эти физические лица в документации, предоставленной покупателями ФГИУ, являются конечными собственниками концерна EPIC.

Ранее ESU заявило, что EPIC Goldscheider & Wurmböck (EPIC, г. Вена, Австрия) остается единственным владельцем компании EPIC Services Ukraine (ESU, г. Киев), которая приобрела контрольный пакет акций "Укртелекома".

Как отмечается в сообщении EPIC Goldscheider & Wurmböck (EPIC), эксклюзивный владелец EPIC Advisors Limited (EAL), который через дочернее предприятие EAL является единственным владельцем EPIC Services Ukraine (ESU), принял решение оптимизировать структуру холдинга, адаптировав ее к приватизации "Укртелекома", путем переуступки права прямого владения в ESU компании EPIC Telecom Invest Ltd (ETI).

Как сообщалось ранее в некоторых СМИ, за несколько дней до подачи заявки на покупку "Укртелекома" 100% уставного фонда ESU перешли от принадлежащего австрийцам фонда Epic Advisors Ltd. в собственность недавно созданной на Кипре фирмы Epic Telecom Invest Ltd.

Украина может вступить в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана в случае, если будет очевидна выгода от этого.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня в ходе Международного экономического форума государств-участников СНГ «20 лет вместе: опыт сотрудничества и перспективы» в Москве.

«Мы смотрим на опыт России, Беларуси и Казахстана в Таможенном союзе. Мы сейчас все это изучаем, насколько это эффективно работает», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что сроки этой работы не определены.

«Переговорный процесс идет. Если будут все положительные моменты на лицо, и если мы увидим, что это интересно и эффективно, мы будем сотрудничать в рамках Таможенного союза», - А.КЛЮЕВ.

Отвечая на вопрос УНИАН, значит ли это, что Украина станет членом Таможенного союза, А.КЛЮЕВ сказал: «Может быть».

При этом он добавил, что о каких-либо сроках говорить рано, сейчас идет переговорный процесс.

Он подчеркнул, что позиция Украины - участие в тех интеграционных структурах, которые выгодны для Украины. По словам А.КЛЮЕВА, по одним позициям - выгодно сотрудничество в рамках зоны свободной торговли с Европейским Союзом, а по другим - ЗСТ в рамках СНГ.

(УНИАН)