В ответ на резолюцию Совета безопасности ООН власти Ливии заявили о прекращении военных действий.

Об этом на пресс-конференции, транслировавшейся в прямом эфире телеканала "Аль-Джазира", сообщил министр иностранных дел Ливии Муса КУСА.

Как передает Lenta.ru, министр заявил, что в соответствии с резолюцией 1973, принятой накануне Советом безопасности ООН, его страна немедленно прекращает все боевые операции.

По его словам, ливийское правительство приложит все силы для того, чтобы восстановить в стране мир, соблюдение прав человека, порядок и верховенство закона.

Кроме того, он выразил сожаление тем обстоятельством, что СБ ООН запретил полеты авиации над его страной. М.КУСА сказал, что это повлечет негативные последствия для населения страны. Также он заявил, что жители Ливии пострадают от замораживания активов Триполи за границей.

Министр назвал "неразумным" решение мирового сообщества использовать силу против правительственных войск и объявил, что правительство Ливии готово к диалогу со всеми силами, которые заинтересованы в сохранении суверенитета и территориальной целостности страны.

В конце своей речи М.КУСА призвал мировое сообщество направить в Ливию специальные комиссии, которые на месте смогут разобраться в происходящем и принять соответствующие решения.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая предусматривает введение запрещения на полеты ливийской авиации, требует от сторонников и противников лидера страны Муамара КАДДАФИ немедленного прекратить огонь, а также разрешает мировому сообществу предпринять все необходимые меры для недопущения насилия относительно мирного населения Ливии. К этим мерам относится нанесение ударов с воздуха по лояльным М.КАДДАФИ силам, однако исключается ведение наземных военных операций.

О готовности нанести авиаудары по правительственным силам Ливии заявили Франция, США, Великобритания, Норвегия, Бельгия, Канада, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.