Посольство Украины в Японии: "горячие линии" для получения информации о землетрясении и цунами

В связи с чрезвычайными событиями, связанными с землетрясением и цунами в Японии, Посольство Украины в Японии предоставляет консультации и принимает сообщения о возможных пострадавших по номерам «горячих» линий:

Стационарные телефоны: +81-3-5474-9773, +81-3-5474-9770, факс: +81-3-5474-9772

Мобильные телефоны: +81-90-1775-4206, +81-80-3171-6130, +81-90-1777-5941

Электронная почта: emb_jp@mfa.gov.ua, ukrcn@rose.ocn.ne.jp, yurii.ukr.emb @ gmail.com, kub@mfa.gov.ua

Skype: fujisan-007, george_big1, ulanau