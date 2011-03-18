ЕС внимательно оценит объявленное Ливией прекращение огня

Брюссель. Европейский Союз внимательно оценит, что стоит за объявленным Ливией прекращением огня.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня журналистам Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН.

«Вместе с нашими коллегами мы будем очень внимательно изучать это», - сказала она.

Главный дипломат ЕС отметила, что сегодня вечером она отправляется в Париж, где уже завтра намерена провести ряд встреч для обсуждения ситуации в Ливии. Среди тех, с кем планирует встретиться К.ЭШТОН, - Генеральный секретарь НАТО ПАН Ги Мун, Генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр МУССА и глава Африканского Союза Жан ПИНГ.

К.ЭШТОН отдельно подчеркнула, что вопросы возможной военной операции относятся к компетенции НАТО и отдельных стран-членов ЕС.

«Что мы можем сделать (на европейском уровне – УНИАН)? Усилить экономические санкции и интенсифицировать нашу гуманитарную поддержку народу Ливии», - сказала К.ЭШТОН.

Она также подчеркнула, что сегодня весь мир ждет ухода режима Муаммара КАДДАФИ.

«Всеобщая точка зрения – КАДДАФИ должен уйти, режим должен завершиться», - сказала главный дипломат ЕС.

Как сообщал УНИАН, Совет Безопасности ООН поздно вечером 17 марта одобрил Резолюцию 1973, которой разрешил проведение военной операции в Ливии для защиты мирного населения от нападений режима М.КАДДАФИ.

Сегодня утром администрация полковника М.КАДДАФИ объявила о прекращении огня.