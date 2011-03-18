Президент США может принять участие в форуме глав государств Восточной Европы в Польше
Варшава. Президент США Барак ОБАМА может принять участие в форуме глав государств Восточной Европы, проведение которого запланировано на начало мая 2011 года в Польше, пишет Gazeta Wyborcza.
«Это будет крупнейшее дипломатическое мероприятие в этой части Европы в первой половине 2011 года» – отмечает газета.
Издание замечает, что в последний раз Президент США - тогда этот пост занимал Джордж БУШ - посетил Польшу в 2007 году.
Комментируя эту информацию, глава польского правительства Дональд ТУСК заявил Gazeta Wyborcza, что визит Б.ОБАМЫ является очень важным для развития отношений между государствами.
«Американцы являются и будут для нас важнейшими союзниками (...) Это (визит) был бы подтверждением большого веса польско-американских отношений», - сказал Д.ТУСК.
«Это хорошая новость, надеюсь, она подтвердится», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, польские власти собирались провести форум глав государств Центральной и Восточной Европы в мае прошлого года.
Мероприятие не состоялось из-за трагической смерти Президента Леха Качиньского в авиакатастрофе неподалёку от Смоленска в марте 2010 года.
На форум планировали пригласить Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.