Президент США может принять участие в форуме глав государств Восточной Европы в Польше

Варшава. Президент США Барак ОБАМА может принять участие в форуме глав государств Восточной Европы, проведение которого запланировано на начало мая 2011 года в Польше, пишет Gazeta Wyborcza.

«Это будет крупнейшее дипломатическое мероприятие в этой части Европы в первой половине 2011 года» – отмечает газета.

Издание замечает, что в последний раз Президент США - тогда этот пост занимал Джордж БУШ - посетил Польшу в 2007 году.

Комментируя эту информацию, глава польского правительства Дональд ТУСК заявил Gazeta Wyborcza, что визит Б.ОБАМЫ является очень важным для развития отношений между государствами.

«Американцы являются и будут для нас важнейшими союзниками (...) Это (визит) был бы подтверждением большого веса польско-американских отношений», - сказал Д.ТУСК.

«Это хорошая новость, надеюсь, она подтвердится», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, польские власти собирались провести форум глав государств Центральной и Восточной Европы в мае прошлого года.

Мероприятие не состоялось из-за трагической смерти Президента Леха Качиньского в авиакатастрофе неподалёку от Смоленска в марте 2010 года.

На форум планировали пригласить Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.