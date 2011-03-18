Главное на 18 марта (вечер)

Финансы

"Проминвестбанк" разместил облигации серии B на сумму 516,8 млн. грн.

ПАО "Проминвестбанк" (Киев) привлек 516,8 млн. грн., завершив размещение на ПФТС своих именных процентных облигаций серии B.

Об этом УНИАН сообщили в ПФТС.

Согласно сообщению, всего было размещено 500 тыс. именных процентных облигаций серии В номинальной стоимостью 1 тыс. грн. с процентной ставкой за первый процентный период в размере 14% годовых и датой погашения 25 февраля 2013 года.

Финансовые ресурсы, привлеченные от продажи облигаций, в полном объеме будут направлены на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля банка.

Ранее ПАО "Проминвестбанк" (Киев) уже разместило именные процентные облигации серии А на 500 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2010 года наблюдательный совет "Проминвестбанка" принял решение об открытом (публичном) выпуске 1,5 млн. штук простых именных процентных облигаций серий А, В и С (по 500 тыс. штук каждая серия) номинальной стоимостью одной облигации 1000 грн.

Средства, привлеченные от размещения бумаг, в полном объеме планируется направить на развитие основной деятельности банка, в том числе на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля.

Справка УНИАН. "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" ("Проминвестбанк") создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составили 34,613 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 25,712 млрд. грн., обязательства – 30,023 млрд. грн., уставный капитал – 5,299 млрд. грн., собственный капитал – 4,590 млрд. грн.

"Проминвестбанк" в 2010 году сократил убыток в 3,5 раза по сравнению с 2009 годом – до 844,981 млн. грн.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) владеет 93,84% "Проминвестбанка".

***

Кабмин выделил 360 млн. грн. на создание рабочих мест в угледобывающих регионах

Кабинет Министров Украины распределил между областными государственными администрациями 360 млн. грн. из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на создание новых рабочих мест для обеспечения занятости населения угледобывающих регионов.

Данное распределение утверждено правительственным постановлением №264 от 17 марта 2011 года, текст которого размещен на сайте Кабмина.

Согласно постановлению, предполагается выделить 5,4 млн. грн. средств фонда на создание рабочих мест в Волынской области, 32,48 млн. грн. – в Днепропетровской, 172,16 млн. грн. – в Донецкой, 4,36 млн. грн. – в Кировоградской, 130,76 млн. грн. – в Луганской и 14,84 млн. грн. – во Львовской областях.

***

ТЭК

КМУ установил минимальные нормы обеспечения населения твердым топливом и сжиженным газом

Кабинет Министров Украины установил минимальные нормы обеспечения населения твердым топливом и сжиженным газом и граничные показатели их стоимости для предоставления в 2011 году льгот и жилищных субсидий за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

Об этом говорится в постановлении № 253 от 17 марта т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, минимальные нормы обеспечения населения твердым топливом и сжиженным газом для предоставления льгот составляют 1 тонна и 1 баллон на домохозяйство в год, а лицам, имеющим такое право согласно ст. 48 Горного закона Украины, – 3,1 тонны угля для бытовых нужд на домохозяйство в год.

При этом минимальные нормы обеспечения населения сжиженным газом, использующимся для приготовления пищи, для предоставления жилищных субсидий населению устанавливаются исходя из расчета: 2 баллона (42 кг) в год на одного-двух человек, 3 баллона (63 кг) – на три-четыре человека, 4 баллона (84 кг) – на пять и более человек.

Вместе с тем, лицам, которые для отопления жилых помещений используют жидкое печное бытовое топливо, льготы предоставляются, исходя из расчета стоимости одной тонны твердого топлива, а субсидии для возмещения расходов на его приобретение – из стоимости утвержденной в регионе натуральной нормы обеспечения населения твердым топливом. В случае использования сжиженного газа, который хранится в групповых резервуарных установках, минимальная норма обеспечения таким газом составляет 42 кг на одного человека в год, но не более 210 кг.

***

«Укргазвыдобування» начинает реализацию нефтепродуктов через открытые биржевые торги

Впервые за всю историю компании ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» 24 марта 2011 года начнет реализацию нефтепродуктов на открытых биржевых торгах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что компания планирует реализовывать около 8,5 тыс. тонн нефтепродуктов: из них 7 тыс. тонн светлых нефтепродуктов (бензин и дизтопливо) и 1 тыс. тонн темных нефтепродуктов (мазут и битум).

В дальнейшем компания планирует перейти на 100% реализацию нефтепродуктов на открытых биржевых торгах.

«Целью проведения подобного рода торгов является прозрачность деятельности ДК «Укргазвыдобування» и получение максимальной экономической выгоды при реализации продукции компании», – отмечено в сообщении.

О времени и месте проведения торгов компания проинформирует дополнительно.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, которая обеспечивает более 70% от общей добычи газа в стране. Ведущим подразделением по переработке в структуре ДК «Укргазвыдобування» является Шебелинский газоперерабатывающий завод, который осуществляет производство автомобильных бензинов марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного топлива, сжиженного газа, уайт-спирита, мазута, битума и других нефтепродуктов.

***

Агро

В Украине выдано более 1,1 млн. бесплатных госактов на землю

По состоянию на 11 марта т.г. в Украине выдано более 1,1 млн. бесплатных актов на право собственности на землю, что составляет свыше 35% от общего количества зарегистрированных заявлений.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Как указывается в сообщении, на сегодня подали заявки на бесплатное оформление и выдачу государственных актов свыше 3,11 млн. граждан. Наибольшее их количество зарегистрировано в Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Житомирской и Винницкой областях.

Специалисты территориальных органов земельных ресурсов заключили 2,8 млн. договоров на выполнение работ по изготовлению технической документации и изготовлению и регистрации государственных актов.

Работа по бесплатному оформлению и выдаче госактов активно проводится в Черкасской, Запорожской, Одесской, Киевской и Полтавской областях, медленными темпами – в Тернопольской, Харьковской, Закарпатской областях.

***

Строительство

В Украине уровень возмещения тарифов на ЖКУ составляет 80%

Уровень возмещения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине по состоянию на 1 февраля т.г. составляет в среднем 80% их себестоимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей ЛАСИКОВ.

По его данным, в 2010 году средний уровень возмещения тарифов на жилищно-коммунальные услуги составлял 75%. В этом году уровень возмещения тарифов вырос в связи с повышением Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) розничных тарифов на электроэнергию для потребителей энергопоставляющих компаний на февраль 2011 года на 5%.

***

Соцполитика

Янукович: законопроект о пенсионной реформе не готов к рассмотрению в ВР

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что законопроект о пенсионной реформе не готов к рассмотрению в Верховной Раде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Президент сказал во время встречи с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

«Я инициативно отменил на этой неделе рассмотрение закона о пенсионной реформе», - сказал глава государства.

Аргументируя свое решение, Президент подчеркнул, что «законопроект не готов к голосованию».

«Я ежедневно получаю огромное количество писем от общественных организаций, граждан Украины, которые указывают на то, что люди не знакомы с положениями данного закона. Фактически, не знакомы с пенсионной реформой», - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства отметил, что прежде чем рассматривать законопроект о пенсионной реформе в парламенте, необходимо провести разъяснительную работу положений закона среди граждан. «Перед тем, как его (законопроект) рассматривать в Верховной Раде, нужно, чтобы его осознавали люди, те, которых будет касаться тот или другой закон, та или другая реформа», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

В связи с этим Президент поручил Н.АЗАРОВУ усовершенствовать ход общественного обсуждения предстоящей пенсионной реформы и этот законопроект.

«Дополнительно нужно обязательно провести общественные слушания в регионах, - подчеркнул глава государства. – Я знаю, что вице-премьер-министр ТИГИПКО хорошо работал в этом направлении, и не только он. Но этого недостаточно».

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что пенсионная реформа является очень серьезным шагом, поэтому руководство государства должно подойти к нему со всей ответственностью. Президент отметил, что эта реформа в первую очередь направлена на «повышение пенсий тем категориям пенсионеров, которые сегодня не могут жить на такие мизерные пенсии».

Глава государства также подчеркнул, что, в соответствии с положениями законопроекта, значительно сокращается размер максимальной пенсии. «Мы значительно снижаем верхний предел, который уже достиг 60 тысяч гривен. Эта граница не должна превышать десять минимальных пенсий», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По убеждению Президента, благодаря реформе в пенсионной сфере будут легализованы теневые заработные платы, что позволит обеспечить рост размера пенсий. «За счет пенсионной реформы мы будем легализовать заработные платы, и люди, которые выходят на пенсии, за счет легализации собственной заработной платы получат большие пенсии. Это будет намного больше, чем те заработные платы мизерные, которые они получают в конвертах», - резюмировал глава государства.

Как сообщал УНИАН, проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», автором которого является Кабинет Министров Украины, был обнародован на сайте Верховной Рады Украины в декабре 2010 года.

В повестку дня парламента на текущую неделю не был внесен законопроект о проведении пенсионной реформы.

15 марта лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что в парламенте еще продолжаются дискуссии о возможности рассмотрения на текущей неделе законопроекта о пенсионной реформе.

17 марта А.ЕФРЕМОВ заявил, что до конца этой недели Верховная Рада не будет рассматривать проект пенсионной реформы.

В то же время он не смог назвать точной даты рассмотрения данного документа. По словам А.ЕФРЕМОВА, рассмотрение проекта пенсионной реформы на следующей пленарной неделе будет зависеть от того, будут ли согласованы все позиции относительно данного документа.

«У нас идет очень конструктивный диалог, и если у депутатов возникают какие-то вопросы, значит мы на эти вопросы или сами, или при помощи экспертов пытаемся найти ответ», - сказал он.

Для получения очередного транша по кредиту МВФ Украина должна принять закон о реализации пенсионной реформы до конца марта 2011 года.

Сегодня первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА заявила, что перенос рассмотрения законопроекта о пенсионной реформе не повлияет на взаимоотношения с МВФ.

***

Госслужба занятости в январе-феврале трудоустроила 91,3 тыс. чел.

В январе-феврале 2011 года Государственная служба занятости трудоустроила 91,3 тыс. человек, что на 28,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Уровень трудоустройства незанятых граждан увеличился до 11,4% против 9,8% в январе-феврале 2010 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Госслужбы занятости.

По предоставленной информации, в январе-феврале т.г. услугами государственной службы занятости воспользовались 798,2 тыс. незанятых граждан. Статус безработного имели 711,9 тыс. чел., из которых помощь по безработице получали 571,1 тыс. чел.

В течение января-февраля т.г. 56,1 тыс. безработных прошли профессиональную учебу, что на 45% больше, чем в январе-феврале 2010 года.

В оплачиваемых общественных работах за отчетный период приняли участие 41,7 тыс. незанятых лиц, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Уровень привлечения незанятых граждан к участию в общественных работах вырос с 4,1% в январе-феврале 2010 года до 5,2% в январе-феврале 2011 года.

На 1 марта 2011 года на учете в центрах занятости находились 635,6 тыс. незанятых граждан, в частности 333,9 тыс. женщин, 301,7 тыс. мужчин; 269,9 тыс. чел. – это молодежь, 35,5 тыс. - уволенные работники и 126,1 тыс. лиц, не способных на равных конкурировать на рынке труда. Статус безработного имели 616,7 тыс. чел., из которых 466,3 тыс. получали помощь в связи с безработицей. Из общего числа безработных 274,4 тыс. чел. проживали в сельской местности, 342,3 тыс. - в городах.

В январе-феврале т.г. в службу занятости поступило 218 тыс. вакансий от 61,6 тыс. работодателей. На 1 марта т.г. количество вакансий в базе данных службы составляло 72,9 тыс., в том числе для рабочих – 33,9 тыс., для служащих – 28,9 тыс., для лиц, которые не имеют специальной подготовки, - 10,1 тыс.

Самые популярные профессии, на которые сегодня есть спрос, – это профессии высококвалифицированных рабочих – слесари, токари, электрогазосварщики, водители, повара, продавцы и др. Среди работодателей имеют спрос специалисты с высоким уровнем квалификации, топ-менеджеры, а также экономисты, врачи, бухгалтера, юристы с соответствующим опытом работы.

***

Международные отношения

Власти Ливии заявили о прекращении военных действий

В ответ на резолюцию Совета безопасности ООН власти Ливии заявили о прекращении военных действий.

Об этом на пресс-конференции, транслировавшейся в прямом эфире телеканала "Аль-Джазира", сообщил министр иностранных дел Ливии Муса КУСА.

Как передает Lenta.ru, министр заявил, что в соответствии с резолюцией 1973, принятой накануне Советом безопасности ООН, его страна немедленно прекращает все боевые операции.

По его словам, ливийское правительство приложит все силы для того, чтобы восстановить в стране мир, соблюдение прав человека, порядок и верховенство закона.

Кроме того, он выразил сожаление тем обстоятельством, что СБ ООН запретил полеты авиации над его страной. М.КУСА сказал, что это повлечет негативные последствия для населения страны. Также он заявил, что жители Ливии пострадают от замораживания активов Триполи за границей.

Министр назвал "неразумным" решение мирового сообщества использовать силу против правительственных войск и объявил, что правительство Ливии готово к диалогу со всеми силами, которые заинтересованы в сохранении суверенитета и территориальной целостности страны.

В конце своей речи М.КУСА призвал мировое сообщество направить в Ливию специальные комиссии, которые на месте смогут разобраться в происходящем и принять соответствующие решения.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая предусматривает введение запрещения на полеты ливийской авиации, требует от сторонников и противников лидера страны Муамара КАДДАФИ немедленного прекратить огонь, а также разрешает мировому сообществу предпринять все необходимые меры для недопущения насилия относительно мирного населения Ливии. К этим мерам относится нанесение ударов с воздуха по лояльным М.КАДДАФИ силам, однако исключается ведение наземных военных операций.

О готовности нанести авиаудары по правительственным силам Ливии заявили Франция, США, Великобритания, Норвегия, Бельгия, Канада, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

***

ЕС внимательно оценит объявленное Ливией прекращение огня

Брюссель. Европейский Союз внимательно оценит, что стоит за объявленным Ливией прекращением огня.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня журналистам Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН.

«Вместе с нашими коллегами мы будем очень внимательно изучать это», - сказала она.

Главный дипломат ЕС отметила, что сегодня вечером она отправляется в Париж, где уже завтра намерена провести ряд встреч для обсуждения ситуации в Ливии. Среди тех, с кем планирует встретиться К.ЭШТОН, - Генеральный секретарь НАТО ПАН Ги Мун, Генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр МУССА и глава Африканского Союза Жан ПИНГ.

К.ЭШТОН отдельно подчеркнула, что вопросы возможной военной операции относятся к компетенции НАТО и отдельных стран-членов ЕС.

«Что мы можем сделать (на европейском уровне – УНИАН)? Усилить экономические санкции и интенсифицировать нашу гуманитарную поддержку народу Ливии», - сказала К.ЭШТОН.

Она также подчеркнула, что сегодня весь мир ждет ухода режима Муаммара КАДДАФИ.

«Всеобщая точка зрения – КАДДАФИ должен уйти, режим должен завершиться», - сказала главный дипломат ЕС.

Как сообщал УНИАН, Совет Безопасности ООН поздно вечером 17 марта одобрил Резолюцию 1973, которой разрешил проведение военной операции в Ливии для защиты мирного населения от нападений режима М.КАДДАФИ.

Сегодня утром администрация полковника М.КАДДАФИ объявила о прекращении огня.

***

Япония

Япония повысила уровень опасности аварии на АЭС "Фукусима-1"

Национальное атомное агентство Японии в пятницу, 18 марта, повысило уровень опасности аварии на АЭС "Фукусима-1" с четвертого до пятого по 7-балльной шкале Международного агентства атомной энергии INES, сообщает агентство dpa.

Уровень 5 означает аварию с масштабными последствиями, тогда как уровень 4 - аварию с локальными последствиями. Принятое японским агентством решение означает, что авария на "Фукусиме-1" поставлена в один ряд с аварией на американском ядерном реакторе Three Miles Island в штате Пенсильвания в 1979 году, когда в результате частичного расплавления топливных стержней произошел "очень небольшой" выброс радиации, не приведший, согласно данным американских властей, ни к каким жертвам.

Самая крупная до сих пор ядерная катастрофа произошла 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. Ей, единственной до сих пор, был присвоен максимальный, седьмой уровень опасности.

Подробнее в теме "ЯПОНИЯ: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ-АВАРИИ НА АЭС"

УНИАН