Тимошенко извинилась перед всеми украинцам за свои просчеты

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО извинились перед всеми украинцами, перед которыми она хоть в чем-то провинилась.

"Дорогие мои, родные, если я что-то делала не так, простите, если я сделала ошибки, простите, если я где-то не достигла того результата, который от меня ожидали, простите", - сказала она во время эфира программы "Большая политика" на телеканале «Интер».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что четко признает все свои ошибки и несет ответственность за тех людей, которые находятся в ее команде. "Я несу ответственность за каждого человека", - сказала лидер партии "Батькивщина". "Мне не стыдно, и я каждый раз извиняюсь за каждую ошибку, которую я сделала, потому что я – человек, и каждый человек может делать ошибки", - отметила она.

В свою очередь, присутствующая в студии член фракции Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ спросила Ю.ТИМОШЕНКО, не хочет ли она "извиниться за постоянную ложь", в частности за то, что касается газовых договоров с Россией. Со своей стороны Ю.ТИМОШЕНКО, выслушав несколько минутный диалог между И.БОГОСЛОВСКОЙ и ведущим программы Евгением КИСЕЛЕВЫМ относительно газа, спросила: "У меня маленький вопрос. Я вам здесь не мешаю? У вас здесь такая дискуссия идет". Она обратилась к Е.КИСЕЛЕВУ с вопросом, что он накануне программы делал в офисе И.БОГОСЛОВСКОЙ. Вместо него ответила сама И.БОГОСЛОВСКАЯ: "Вы сейчас будете шокированы. Мы обсуждали документальный фильм о Булгакове, потому что сегодня проголосовано постановление о праздновании 120-летия Булгакова, а Евгений занимается проектом документального фильма на канале".