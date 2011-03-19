Обама пригрозил Каддафи военными действиями

Президент США Барак ОБАМА пригрозил ливийскому лидеру Муамару КАДДАФИ военными действиями в случае, если тот немедленно не уступит требованиям, предъявленным в принятой накануне резолюции ООН.

Как передает РИА “Новости”, об этом Президент США сказал в специальном заявлении.

"Эти требования не являются предметом переговоров. Если КАДДАФИ не подчинится им, то резолюция будет реализовываться военными действиями", - подчеркнул Президент США.

"Перемирие должно проявиться в конкретных действиях немедленно... Режим КАДДАФИ должен прекратить насилие, прекратить наступление на Бенгази...", - сказал американский лидер.

Он сообщил, что поручил министру обороны Роберту ГЕЙТСУ быть готовым к неблагоприятному развитию ситуации. "Вместе с тем, я хочу ясно дать понять, что мы не будем делать. США не собираются вводить сухопутные войска в Ливию и выходить за пределы одной конкретной задачи: защиты ливийского населения от насилия", - подчеркнул Б.ОБАМА.

Как сообщалось, 17 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию, предусматривающую возможность проведения иностранной военной операции против режима Муаммара КАДДАФИ.

Представители администрации США пока напрямую о возможности военной операции не заявляли.