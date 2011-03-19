Японский полуостров сдвинулся больше чем на пять метров

Полуостров Осика на северо-востоке основного японского острова Хонсю в результате произошедшего 11 марта землетрясения сдвинулся на 5,3 метра в юго-восточном направлении и опустился на 1,2 метра, сообщает японское агентство Киодо со ссылкой на Институт географии Японии.

Смещение полуострова, который входит в состав префектуры Мияги, является самым значительным сдвигом земной коры за всю историю наблюдений Института, отмечает агентство. Ранее Институт географии Японии считал крупнейшим сдвигом коры смещение на 4,4 метра к юго-востоку в районе города Минамисома (Мияги). Движение коры продолжается и после землетрясения. Через неделю после удара стихии на 25 сантиметров сдвинулась кора под городом Ямада в префектуре Ивате, на 17 сантиметров - под городом Тёси (Ивате). Институт географии Японии пытается получить более подробную информацию о влиянии землетрясения на земную кору.

Землетрясение магнитудой 9 произошло в Японии 11 марта, оно вызвало цунами высотой более десяти метров. Число жертв, по данным на субботу, составило 7,197 тысячи человек. Спасатели продолжают поиски оказавшихся под завалами людей.