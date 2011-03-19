В Париже проходит саммит по Ливии

В Париже начался саммит глав стран Европы, США и арабских государств. На встрече может быть принято решение о начале военной операции против сил ливийского лидера Муаммара КАДДАФИ, передает Би-би-си.

Ранее сообщалось, что в саммите должны принять участие генеральный секретарь ООН Пан Ги МУН, президент Франции Николя САРКОЗИ, госсекретарь США Хиллари КЛИНТОН, британский премьер Дэвид КЭМЕРОН, председатель Европейского Совета Херман ван РОМПЕЙ, глава дипломатии Евросоюза Кэтрин ЭШТОН, канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ, премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес САПАТЕРО, а также главы правительств Бельгии, Канады, Дании, Греции, Нидерландов, Норвегии, Польши.

Арабские страны представляют генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр МУСА и главы МИД ОАЭ, Ирака, Марокко и Катара.

Агентство Рейтер передает со ссылкой на источник, близкий к парижским переговорам, что Франция, Великобритания и Канада могут первыми нанести удары по силам М.КАДДАФИ.

По словам источника, военная операция с участием Франции, Великобритании и США может начаться сразу после окончания переговоров.

Он также отметил, что США могут присоединиться к операции несколько позже, а участие арабских государств может последовать в последнюю очередь.