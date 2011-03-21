Анонс на 21 марта

11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция администрации портала ЕХ.ua, посвященная формированию легальной цифровой среды в Украине. Участники брифинга расскажут о планах ЕХ.ua как лидера ТОП-5 рейтинга отечественных Интернет-ресурсов, обсудят рекомендации Американской ассоциации звукозаписи (RIAA) относительно сдерживания распространения пиратства и исключения EX.ua из «черного» списка RIAA. Участники: представитель портала EX.ua Юрис Писковой; руководитель ВОО «Всеукраинская лига авторов» Николай Сосновский; руководитель музыкального издательства «Честная музыка» Вадим Коктыш; представитель TALANT Group Наталья Могилевская; представитель УМИГ (Украинская музыкальная издательская группа), Сергей Рогожене; композитор Сергей Бакуненко (ул.Крещатик,4 ,конферен-зал). Нужна аккредитация. Телефон: +38 067 214 13 39, info@ex.ua.

* Вице-премьер-министр Украины, министр инфраструктуры Борис Колесников откроет новую тренировочную арену с искусственным льдом, которая расположена на улице Города Шалетт, 6 в Киеве. В мероприятии также примет участие председатель КГГА Олександр Попов. После завершения торжеств - брифинг вице-премьер-министра Украины Бориса Колесникова.

* Круглый стол на тему: “450 дней до Евро-2012: использует ли Украина шанс привлечь иностранные инвестиции?” Организаторы: Комитет общественного контроля "ЧЕ-12", общественная кампания "Евро-патруль". Участники: Григол Катамадзе, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Украине; Аркадьюш Серна, первый секретарь Посольства РП в Украине; Вячеслав Коновалов, эксперт кампании "Евро-патруль"; Андрей Новак. Приглашены: Дмитрий Заруба, зам.председателя Госслужбы туризма и курортов Украины; Олег Литвяк, ген.директор П "Национальный туристический офис"; Александр Таран, председатель Государственного агентства Украины по инвестициям и развитию; Владислав Каськив, директор государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами.

* Пресс-конференция на тему: «Мониторинг действий новой власти в энергетическом секторе в 2010 году. Прозрачность и соответствие энергетической безопасности Украины». Организатор - Альянс «Новая энергия Украины». Участники: председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик; президент Киевского международного энергетического клуба (Q-club) Александр Тодийчук; директор энергетических программ Центра "Номос" Михаил Гончар, исполнительный директор Альянса "Новая Энергия Украины" Павел Качур.

* Пресс-конференция на тему: «Экономика Украины: медленный рост или медленное падение?». Участники: исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко; президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило; финансовый эксперт Виктор Суслов.

* Пресс-конференция на тему: "Уполномоченные рейтинговые агентства за чистоту рынка рейтинговых услуг". Участники: директор по развитию РА "Рюрик" Леонид Долинский; директор РА "BI-Рейтинг" Григорий Перерва; директор РА "Эксперт-Рейтинг" Владимир Духненко.

* 12-30 - в УНИАН состоится круглый стол - открытое заседание Правления Ассоциации собственников малого бизнеса и малых архитектурных форм о запрещении с 1 апреля 2011 года торговли табачными и алкогольными изделиями в МАФах. Участники: председатель правления ассоциации Андрей Ермак, члены правления: Николай Ганул, Виталий Холодов, представители КГГА, предприниматели, представители общественных организаций г. Киева (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) . Нужна аккредитация. Телефон: 050 627 79 22.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98