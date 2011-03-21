Каддафи заявил, что Ливия готова к продолжительной войне

Ливийский лидер Муаммар КАДДАФИ заявил, что его страна "готова к продолжительной войне".

Как передает Agence France-Presse, на этом он акцентировал вчера во время своего 15-минутного обращения к ливийскому народу.

"Вы не готовы к войне, а мы готовы. Мы счастливы, что этот момент наступил", - заявилМ.КАДДАФИ, обращаясь к странам Запада.

"Вас ждет судьба Гитлера и Муссолини", - добавил ливийский лидер, имея в виду президентов США и Франции и премьер-министра Великобритании - тех стран, чьи войска участвуют в военной операции против его режима.

"Вы - агрессоры, вы - животные. Все тираны рано или поздно падут под давлением народа", - цитирует выступление М.КАДДАФИ агентство.

Ливийский лидер также призвал народ страны на борьбу с, как он выразился, "христианским" врагом.

Как сообщается в блоге "Аль-Джазиры", М.КАДДАФИ заявил: "Нет никакого оправдания этой “холодной войне” против ислама… Ливийский народ един. Мужчинам и женщинам раздали оружие и гранаты", - добавил он.

Нападение на Ливию М.КАДДАФИ сравнил с войнами США во Вьетнаме и в Ираке.

"Мы не должны отступать с поля боя, потому что на кону независимость нашей страны и наше достоинство", - подытожил лидер страны.

Военная операция западной коалиции против сил М.КАДДАФИ началась в ночь на 20 марта. В бомбардировках принимали участие ВВС Франции и США, а также ВМС США: военные корабли выпустили по позициям ливийских войск 110 ракет "Томагавк". Целью первого этапа операции были силы ПВО. В то же время в Ливии утверждают, что западные военные бомбили гражданские объекты.

Решение о начале операции было принято 19 марта после того, как лояльные М.КАДДАФИ военные предприняли нападение на город Бенгази, где базируются повстанцы. Этот шаг стал нарушением принятой 17 марта резолюции ООН, закрывшей воздушное пространство Ливии для полетов. Вскоре после начала бомбардировок МИД Ливии, сначала выразивший готовность блюсти резолюцию, заявил о ее недействительности.

По последним данным, в результате ракетных ударов сил коалиции по территории Ливии погибли около 50 человек. Общее количество жертв военных действий в Бенгази за два последних дня достигло 94 человек.