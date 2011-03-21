Глава КГГА сегодня посетит Москву
08:52, 21 марта 2011Разное
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В понедельник, 21 марта, глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ посетит Москву.
Как сообщил УНИАН проинформированный источник, программой визита предусматривается посещение Библиотеки украинской литературы города Москвы и Национального культурного центра Украины в российской столице.
Кроме этого, А.ПОПОВ встретится с мэром Москвы Сергеем СОБЯНИНЫМ, во время встречи планируется подписать план сотрудничества между двумя столицами.
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