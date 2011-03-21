Король Бахрейна заявляет, что за границей был подготовлен заговор против его страны

Король Бахрейна Хамад бен Иса аль-ХАЛИФА заявил, что за границей был подготовлен заговор против его королевства.

Как собщает “Газета.ру”, на прошлой неделе в Бахрейне был разгромлен палаточный городок. Оппозиция сообщала, что жертвами разгона демонстрантов стали по крайней мере пять человек, а еще ранее власти ввели чрезвычайное положение и пригласили в страну военных из Саудовской Аравии.

Король заявил, что заговор провалился, поблагодарив за военную поддержку соседние страны, которые помогли положить конец волнениям, продолжавшимся несколько недель.

«Заговор внешних сил готовился на протяжении двадцати-тридцати лет, пока не появилась почва, – заявил король. – Я объявляю о том, что заговор провалился».