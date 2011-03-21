Ливия требует немедленного созыва Совета Безопасности ООН для обсуждения "франко-британско-американской агрессии".

Об этом говорится в переданном по ливийскому телевидению заявлении ее Народного комитета по внешним связям.

Джамахирия считает, что имеет право использовать "для самообороны" свою военную авиацию, поскольку, как говорится в заявлении, западные союзники сами нарушили Резолюцию 1973 Совета Безопасности об установлении над Ливией бесполетной зоны, сообщает ICTV со ссылкой на Би-Би-Си.

18 марта Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, которая предусматривает введение бесполетных зон над Ливией, и принятие всех необходимых мер для защиты мирных граждан от сил ливийского лидера Муаммара КАДДАФИ.