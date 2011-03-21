В Японии снова произошла серия землетрясений магнитудой выше 5 баллов

Серия повторных землетрясений магнитудой от 5,0 до 5,5 произошла в воскресенье на северо-востоке Японии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.

Более 260 повторных землетрясений магнитудой 5,0 и выше были зарегистрированы за последнюю неделю у восточного побережья Японии, сообщило в пятницу японское агентство Киодо со ссылкой на метеорологическое управление страны. По данным управления, всего с прошлой пятницы у побережья страны произошло 262 землетрясения. Этот показатель стал рекордным и в 2,5 раза превысил частоту афтершоков, зарегистрированных после землетрясения магнитудой 8,2, которое произошло в 1994 году у восточного побережья острова Хоккайдо. Как отмечает агентство Киодо, японские метеорологи считают, что вероятность повторения толчков магнитудой выше пяти баллов по 7-балльной японской шкале снизилась за последние три дня с 40% до 30%.