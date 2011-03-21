Россия призывает прекратить «неизбирательное» применение силы против Ливии

Москва. Россия призывает международную коалицию прекратить «неизбирательное» применение силы против Ливии.

Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Александра ЛУКАШЕВИЧА о ситуации вокруг Ливии, текстом которого располагает УНИАН.

По информации МИД РФ, в ходе воздушных налетов на Ливию были нанесены удары в том числе по объектам невоенного характера в городах Триполи, Тархуна, Маамура, Жмейл. В результате, как сообщается, погибли 48 мирных граждан и свыше 150 были ранены. Частично разрушен медицинский кардиологический центр, пострадали дороги и мосты.

«В этой связи настоятельно призываем соответствующие государства прекратить неизбирательное применение силы», - подчеркивается в заявлении.

«Твердо исходим из недопустимости использования мандата, вытекающего из резолюции 1973 СБ, принятие которой было весьма неоднозначным шагом, для достижения целей, явно выходящих за рамки ее положений, предусматривающих меры только для защиты гражданского населения», - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, 18 марта Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, которая предусматривает введение бесполетных зон над Ливией, и принятие всех необходимых мер для защиты мирных граждан от сил ливийского лидера Муаммара КАДДАФИ.

Международная коалиция, в которую вошли США, Великобритания, Франция, Италия, Канада и другие страны, в ночь на 20 марта начала операцию «Одиссея. Рассвет».