Главное на 21 марта (день)

Энергетика

Энергоблок №4 Ривненской АЭС в понедельник, 21 марта, в 6.21 был подключен к энергосети после проведения среднего планового ремонта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, сегодня на АЭС Украины в работе находятся 12 из 15 энергоблоков.

Продолжаются ремонтные работы на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС, энергоблоке №4 Запорожской АЭС и энергоблоке №1 Ривненской АЭС.

Диспетчерские графики генерации составляют на сегодня для ЗАЭС – 5030 МВт, для РАЭС – 1350-1995 МВт, для ЮУАЭС – 1460-1630 МВт, для ХАЭС – 2020 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках атомных станций Украины в пределах нормы.

Атомная электростанция "Фукусима-1" на северо-востоке Японии не будет запущена в эксплуатацию после серии аварий на ее реакторах, вызванных землетрясением и цунами 11 марта.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Юкио ЭДАНО.

"Рассматривая ситуацию на АЭС объективно, я думаю, это очевидно, что она никогда не будет запущена в эксплуатацию вновь", - сказал он.

Ю.ЭДАНО отметил, что данное решение принято не только государственными чиновниками, но и правлением компании Tokyo Electric Power Co, которая является крупнейшим оператором частных электростанций в Японии.

Также Ю.ЭДАНО сообщил, что на этой неделе власти начнут проверку сельскохозяйственной продукции, оказавшейся в зоне радиационного поражения. По его словам, осадки и паводковые воды радиационной угрозы здоровью не несут.

Весь персонал эвакуирован сегодня с аварийной японской АЭС "Фукусима-1", над третьим энергоблоком которой виден серый дым.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

О причинах экстренной эвакуации персонала и задымления пока не сообщается. По данным телеканала NHK, на территорию станции вызвана бригада пожарных.

По данным представителей компании-оператора АЭС ТЕРСО, задымление было зафиксировано в юго-восточной части третьего энергоблока в 15.55 по местному времени (09.55 мск). Через некоторое время интенсивность задымления несколько снизилась.

Летом будет проведен тендер на проведение работ до добыче сланцевого газа в Украине.

Об этом в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (№43 от 21 марта) сообщил министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛАЧЕВСКИЙ.

По его словам, недавно на заседание межведомственной комиссии был вынесен вопрос о проведении тендера на заключение соглашения по разделу продукции на двух месторождениях. В частности, это участок на Олесской площади (Львовская область) размером 6,3 тыс. кв. км и 8 тыс. кв. км на Юзовской площади (граница Харьковской и Донецкой областей).

«Тендер будет проведен в начале - середине лета. Его инициаторами стали компании Shell и Chevron, но каких-либо преференций у них нет. Мы надеемся пригласить к участию в этих конкурсах как можно больше компаний. Будем оценивать предложенные программы развития площадей, пропорцию раздела продукции, опыт и возможности участников», - сказал министр.

По словам Н.ЗЛОЧЕВСКОГО, помимо Shell и Chevron, интерес проявили ТНК-ВР и Exxon/Mobil, а также отечественные инвесторы. «Разведка метановых месторождений, которая проводится на Донбассе, осуществляется в основном украинскими компаниями. Например, арендатор шахты им. Засядько заявил о намерении увеличить добычу газа и начать добывать не только шахтный метан», - сказал министр.

Он отметил, что газ из сланцев сегодня в Украине не добывается, а добыча шахтного метана ведется на шахтах им. Засядько, им. Баракова, "Суходольная-Восточная", "Никанор-Новая", "Краснолиманская", на шахтоуправлении "Покровское".

В то же время, подчеркнул Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ, под понятием сланцевого газа в разных странах подразумевают не только газ, связанный с органическими сланцами, но и метан угольных пластов, газовые шапки метана и газ центральнобассейнового типа.

«Когда мы оценивали запасы в Донбассе – территорию в 60 тыс. кв. км, – то наши оценки и оценки коллег из США сильно отличались. Если, по нашим данным, там объем в 11,3 трлн. кубометров, то в США считают – 25,6 трлн. кубометров газа метаноугольных пластов. Для сравнения: запасы такого газа в США составляют 11,7 трлн. кубометров. Добавьте к этому Центральный бассейн, где, по нашим оценкам, 8 трлн., Волынь и часть Подолья – более 3 трлн., и газ сланцевых песков – еще не менее 8 трлн. кубометров. Вместе с шахтным газом всего получается не менее 30 трлн. кубометров. Но эта цифра после подробного изучения может увеличиться вдвое», - отметил Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

После модернизации украинская газотранспортная система останется в собственности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в интервью австрийской газете Der Standard.

При этом он подчеркнул, что доля участия внешних инвесторов в модернизации ГТС будет установлена, однако в любом случае управление системой будет осуществлять Украина.

«Если кто-то хочет принять участие в модернизации, то мы сядем за стол переговоров и установим, в какой доле. Но в любом случае управление (ГТС – УНИАН) будет осуществляться Украиной, и она останется в собственности нашей страны», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 1 марта т.г. министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украина рассчитывает до конца года получить от международных финансовых организаций первые средства на модернизацию газотранспортной системы Украины (ГТС). При этом министр уточнил, что в первую очередь средства будут направлены на модернизацию украинской части газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» и «Уренгой-1».

Финансы

Завтра, 22 марта, около 5 тыс. работников сферы образования проведут пикет под стенами Кабинета Министров с требованием приблизить тариф первого разряда работников отрасли к минимальной заработной плате и на 20% повысить зарплаты.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил председатель Профсоюза образования и науки Украины Георгий ТРУХАНОВ.

По его словам, на сегодня тариф первого разряда составляет 613 грн., уровень минимальной зарплаты – 941 грн. Профсоюзы требуют от правительства уравнять данные показатели. «Получается, что первые 7 разрядов получают одинаковые заработные платы», – сказал Г.ТРУХАНОВ.

Кроме того, по итогам первого квартала этого года работники сферы образования считают необходимым повысить им заработные платы на 20%. Это касается не только учителей, но и других работников отрасли.

Также, отметил Г.ТРУХАНОВ, сегодня пикеты работников сферы образования проводятся в регионах, в частности, в Донецке, Луганске, Львове, Запорожье. По его словам, каждая область выдвигает дополнительно свои требования, например, учителя Донецкой области требуют увеличить финансирование, поскольку средства на текущий год выделены в размере 80%.

Виновные в незаконном отчуждении активов Киева будут привлечены к ответственности.

Об этом председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ сказал в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Конечно, будут. Мы не можем этим заниматься без правоохранительных органов, и они будут к этому привлечены», - сказал А.ПОПОВ, отвечая на вопрос, будут ли привлечены к ответственности должностные лица, виновные в незаконном отчуждении активов украинской столицы.

«Новый состав КГГА работает 8 месяцев, и, естественно, мы провели огромную работу по анализу того, что в последние годы в Киеве происходило», - отметил он.

А.ПОПОВ подчеркнул, что есть понимание того, что Киев потерял за последние годы очень много своих активов. В частности, речь идет об объектах коммунальной собственности, объектах недвижимости и о самом главном потенциале города Киева – его землях, в том числе парковых и зеленых зонах.

«Мы сегодня можем говорить о том, что это происходило не в интересах киевлян и с нарушением нормативов и законов, которые есть в Украине», - сказал глава КГГА, добавив, что возможно возвращение части активов.

А.ПОПОВ также сообщил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 23 марта проведет совещание, которое будет связано с развитием земельных отношений в городах Украины.

«Один из вопросов – это как раз ситуация в Киеве, и я буду докладывать. У Президента есть политическая воля сделать серьезный шаг вперед, и киевляне ждут этого», - сказал А.ПОПОВ.

Транспорт

Новым главой «Укрзализныци» назначен Владимир КОЗАК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

Отвечая на вопрос журналистов, был ли уволен генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК, Б.КОЛЕСНИКОВ сказал: «В пятницу он (М.КОСТЮК – УНИАН) написал заявление, и его уволили. Назначили Владимира КОЗАКА. Сегодня его уже представили (коллективу «Укрзализныци» – УНИАН)».

Владимир КОЗАК занимал должность генерального директора «Укрзализныци» с августа 2006 по ноябрь 2007 года.

(УНИАН)