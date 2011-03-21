Платини: решение о Евро-2012 Украине, возможно, было ошибкой

Президент Европейского футбольного союза Мишель ПЛАТИНИ признал, что УЕФА, возможно, сделала ошибку, отдав право на проведение Чемпионата Европы по футболу 2012 года "финансово нестабильной" Украине.

Об этом сообщает ресурс www.2012ua.net со ссылкой на информационное агентство AFP.

"Но что мы можем сделать? Мы предоставили им такое право. Возможно, это было ошибкой, но мы предоставили им это право", – заметил М.ПЛАТИНИ.

"Это серьезный вызов: Украина – не Германия, да еще и в период кризиса", – добавил президент УЕФА.

Отвечая на вопрос, будет ли он волноваться за организацию Евро-2012 вплоть до матча-открытия турнира, М.ПЛАТИНИ пошутил: "Нет, буду волноваться до финала!"

Впрочем, президент УЕФА выразил уверенность в том, что, невзирая на многочисленные проблемы в подготовке к чемпионату, он пройдет на высоком уровне. "Все будет хорошо, а люди, которые приедут туда, прекрасно проведут время. И, в отличие от Чемпионата мира в ЮАР, там будет теплая и праздничная атмосфера", – отметил М.ПЛАТИНИ.