Поляки все хуже оценивают отношения с Россией - опрос

Варшава. Количество граждан Польши, которые положительно оценивают польско-российские отношения, за последние десять месяцев уменьшилось более чем вдвое.

В частности, по данным опроса CBOS, который приводит TVN24, хорошими отношения с Российской Федерацией считают лишь 12% поляков против 29%, которые давали такую оценку в мае прошлого года.

TVN24 отмечает, что поляки стали лучше оценивать отношения с россиянами после реакции российской власти на Смоленскую трагедию 10 апреля 2010 года, положительно восприняв декларируемую открытость в расследовании причин аварии.

В то же время, после представления в январе этого года отчета о причинах авиакатастрофы, в котором россияне всю вину за трагедию возложили на польскую сторону, 73% поляков оценили его негативно.

35% граждан Польши считают, что польское правительство имело хорошие намерения, но слишком доверилось россиянам при расследовании причин Смоленской катастрофы.

33% поляков считают, что Польша не имела влияния на российское расследование, а 17% - что правительство вообще не было заинтересовано в выяснении истинных причин трагедии, а лишь в сохранении хороших отношений с РФ.

Более 60% поляков считают возможными хорошие отношения с россиянами, но половина из них скептически оценивает шансы на них в ближайшее время.

Согласно последним данным, 43% поляков считают „средними” отношения с РФ, а 42% - „плохими”.