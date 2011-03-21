Путин: резолюция Совета безопасности ООН по Ливии является «неполноценной и ущербной»

Москва. Премьер-министр России Владимир ПУТИН называет резолюцию Совета безопасности ООН по Ливии «неполноценной и ущербной».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.ПУТИН сказал, комментируя ситуацию в Ливии.

«Что касается резолюции Совета Безопасности, на основе которой происходит сегодня вмешательство, прежде всего вооруженное вмешательство. Эта резолюция Совета Безопасности, безусловно, является неполноценной и ущербной. Если посмотреть, что там написано, то сразу станет ясно, что она разрешает всем предпринимать любые действия в отношении суверенного государства», - сказал В.ПУТИН.

По его мнению, эта ситуация напоминает средневековый призыв к крестовому походу, «когда кто-то призывал кого-то идти в определённое место и чего-то освобождать».

При этом он напомнил, что за эту резолюцию Совбеза ООН Россия не голосовала (Россия как постоянный член Совета безопасности ООН могла ветировать данную резолюцию – УНИАН).

Российский премьер считает, что в основе Ливии - отношения между племенами, и внутриполитическая ситуация приобрела характер вооруженной борьбы, но это не значит, что «кому-то позволено вмешиваться во внутриполитический конфликт, защищая одну из сторон».

В.ПУТИН также обеспокоит тем, что в международных вопросах с легкостью принимаются решения об использовании силы.

«Ясно, что это вооруженное вмешательство извне. Но меня беспокоит даже не сам факт вооруженного вмешательства…, беспокоит та легкость, с которой принимаются решения по применению силы в международных делах сегодня. Скажем, в политике Соединенных Штатов это приобретает устойчивую тенденцию и тренд. Во времена Билла КЛИНТОНА бомбили Югославию и Белград, БУШ ввел войска в Афганистан, потом под надуманным, совершенно лживым предлогом ввели войска в Ирак, ликвидировали всё иракское руководство – даже дети погибли из семьи Саддама Хусейна», - сказал В.ПУТИН.

«Теперь на очереди Ливия – под предлогом защиты мирного населения. Но при нанесении бомбовых ударов по территории гибнет как раз это мирное население. Где же логика и совесть? Нет ни того, ни другого. Вот уже есть жертвы среди мирного населения, ради которого, якобы, наносятся эти бомбовые удары», - подчеркнул он.

В.ПУТИН отметил, что события в Ливии лишний раз подтверждают правильность того, что делается по укреплению обороноспособности России.

Как сообщал УНИАН, 18 марта Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию 1973, которая предусматривает введение бесполетных зон над Ливией, и принятие всех необходимых мер для защиты мирных граждан от сил ливийского лидера Муаммара КАДДАФИ.

Международная коалиция, в которую вошли США, Великобритания, Франция, Италия, Канада и другие страны, в ночь на 20 марта начала операцию «Одиссея. Рассвет».