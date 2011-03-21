Президент ввел в действие решение СНБО относительно эвакуации украинцев из Ливии
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ относительно эвакуации украинских граждан из Ливии.
На официальном сайте главы государства обнародованы указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2011 года «О гуманитарной миссии Украины в связи с ситуацией в Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии».
Указом вводится в действие это решение СНБО.
Согласно решению СНБО, Кабинету министров Украины поручается принять меры относительно материального и финансового обеспечения гуманитарной миссии по эвакуации граждан Украины из Ливии.
Министерству иностранных дел надлежит поддерживать постоянный контакт с международными партнерами Украины для получения информации относительно выполнения Резолюций Совета Безопасности ООН №1970 от 26 февраля 2011 года и №1973 от 17 марта 2011 года, а также для координации действий по эвакуации граждан Украины из Ливии.
Министерству обороны Украины поручено принять меры для обеспечения эвакуации граждан Украины из Ливии с использованием большого десантного корабля «Костянтин Ольшанський».
Министерство инфраструктуры и МИД должны предпринять безотлагательные меры по осуществлению эвакуации украинских граждан из Ливии в соседние с ней государства, в том числе с привлечением в установленном порядке украинских и иностранных судов, находящихся в Средиземном море.
Министерство чрезвычайных ситуаций должно обеспечить готовность государственного предприятия «Мобильный спасательный центр МЧС Украины» к участию в осуществлении спасательных операций в Ливии.
Министерству обороны и МЧС поручено принять меры по обеспечению готовности самолетов Ил-76МД и Ан-26 «Вита» к осуществлению гуманитарной миссии в Ливии.
Министерство внутренних дел и Администрация Государственной пограничной службы Украины должны принять меры с целью предотвращения нелегальной миграции в связи с событиями в Ливии.