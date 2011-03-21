Янукович: необходимо провести реформы в деятельности таможенной и налоговой служб

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от руководства Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы (ГНС) изменить приоритеты в работе и на протяжении месяца подготовить программу реформирования этих ведомств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания управляющего совета Комитета по экономическим реформам сегодня в Киеве.

Президент подверг жесткой критике некоторые аспекты в деятельности Гостаможслужбы и ГНС.

«Поэтому первое, что я требую – изменить приоритеты в работе. Поручаю на протяжении месяца подготовить и утвердить программу реформирования деятельности Гостаможслужбы и Государственной налоговой службы, а также обеспечить подготовку необходимых законодательных изменений для реализации мероприятий программы», - сказал он.

Обращаясь к руководителям данных структур, В.ЯНУКОВИЧ поручил совместно прорабатывать эффективный механизм, который бы решал задачи наполнения государственного бюджета, а также обеспечил бы «прекращение известных позорных явлений».