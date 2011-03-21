Из Львова в Киев стартовал автомобильный марш протеста предпринимателей

Сегодня со Львова в Киев стартовал автомобильный марш протеста «Рушай брате, час вставати!», инициированный Ассамблеей общественных организаций малого и среднего бизнеса, с привлечением общественных движений и объединений Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, в Киев выехали 40 грузовых автомобилей и 50 легковых.

После короткого брифинга автомобилисты повязали на машины сине-желтые ленты, закрепили государственные флаги Украины и флаги с символикой Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса. На одном из автомобилей был закреплен плакат с надписью «Вдаримо автопробігом по бєспрєдєлу». В 12.00 колонны отправилось в Киев.

По словам организаторов, в каждом городе к автопробегу будут присоединяться местные автомобилисты, а 25 марта все участники - от Львова до Луганска - встретятся в Киеве на Европейской площади (предварительно объединение колонн планировалось на Софиевской площади), где в 10.00 начнется совместный митинг-протест под лозунгом: «Отбери в олигархов Украину, верни ее гражданам!».

«Показательным является то, что в последнее время наши акции теряют своеобразный отраслевой характер. Это становится свойственной чертой протестов по всей Украине, – отметила представительница гражданского движения «Відсіч» Ольга САЛО. – Одна из задач автопробега – консолидационная: призвать не только к единодушию предпринимателей в разных регионах страны, но и к солидарности других общественных групп - рабочих, студентов, педагогов, медиков. Ведь народу нужны не единичные уступки власти, а системные изменения».

Как сообщили организаторы, в городах движения автоколонны предусмотрено проведение митингов, встреч, донесения к общественности и СМИ требований. Участники львовской автоколонны планируют провести митинги и встречи с общественностью в Луцке, Нетишине, Славуте, Хмельницком, Виннице, Гайсине, Умани, Тальном, Белой Церкви.

Инициаторами протестного автопробега выступили: Ассамблея общественных организаций малого и среднего бизнеса, Конфедерация свободных профсоюзов, гражданское движение «Відсіч», Ассоциация украинских банков, Союз офицеров Украины, Всеукраинское объединение ветеранов, Ассамблея правозащитных общественных организаций Украины.