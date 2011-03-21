ПЖД сделала капремонт в Марганецкой горбольнице

Приднепровская железная дорога завершила капитальный ремонт Марганецкой городской больницы, в который вложила более 22 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, силами структурных подразделений Приднепровской магистрали и подрядных организаций отремонтирован больничный корпус из трех зданий (хирургический корпус на 100 койкомест, административный корпус и поликлинику на 600 посещений за смену).

На этих объектах отремонтирована кровля, покрашены фасады, установлены металлопластиковые окна и двери, отремонтирован цоколь и мощение, выполнены работы по облицовке плиткой стен и пола, по отделке потолка, заменено систему отопления, внутренние сети канализации и водопровода, выполнены электромонтажные работы, установлены новые санитарно-технические приборы, проведено перепланирование помещений, благоустройство прилегающей территории и подъездных путей.

В ремонте медицинского учреждения было задействовано 300 рабочих, из которых 150- работники Приднепровской железной дороги.

В пресс-службе напомнили, что обязательства по капитальному ремонту больницы ПЖД взяла на себя в исполнение п. 11 протокола №1 заседания Правительственной комиссии по расследованию причин ДТП, которое произошло возле города Марганец 12 октября 2010 г. Капремонт больницы начался 26 октября 2010 г.