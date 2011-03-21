Главное на 21 марта (вечер)

Финансы

Валовой внешний долг Украины на конец 2010 года достиг 117,3 млрд. долл.

На конец 2010 года объем валового внешнего долга Украины достиг 117,3 млрд. долл. США (85,7% от ВВП), увеличившись на протяжении отчетного года на 13,9 млрд. долл. США (на 13,5%).

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, опубликованном на сайте ведомства.

Больше половины прироста (60,8%) валового внешнего долга в 2010 году сформировалось в секторах государственного управления и денежно-кредитного регулирования. Внешние обязательства этих секторов выросли на 8,5 млрд. долл. (на 35,3%) до 32,5 млрд. долл.

В 2010 году зафиксировано дальнейшее сокращение долга банковского сектора перед нерезидентами на 2,7 млрд. долл. - до 28,1 млрд. долл.

На протяжении года обязательства банков по долгосрочным кредитам, облигациям и валюте и депозитам сократились на 2,5 млрд. долл., тогда как задолженность по краткосрочным инструментам осталась практически неизменной.

Внешний долг государственных банков за 2010 год вырос на 0,7 млрд. долл. - до 2,9 млрд. долл. (10,4% от долга банковского сектора) в результате размещения еврооблигаций "Укрэксимбанком".

Внешний долг других секторов экономики (включая межфирменный долг) за 2010 год вырос на 8,2 млрд. долл. и составил 56,7 млрд. долл.

Во второй половине года предприятия реального сектора активизировали привлечение средств по долгосрочным кредитам и еврооблигациям. Задолженность по этим инструментам (включая межфирменный долг) в целом за год выросла на 3,4 млрд. долл., тогда как в 2009 году она уменьшилась на 177 млн. долл. Почти треть этого прироста была сформирована за счет долгосрочных привлечений, гарантированных правительством (1 млрд. долл.), в том числе через размещение еврооблигаций для финансирования Евро-2012.

Повышение экономической активности и восстановление объемов внешней торговли обусловило рост объемов задолженности субъектов хозяйствования по торговым кредитам, которая выросла на 2,8 млрд. долл. и по состоянию на конец года составляла 13,8 млрд. долл. (почти четверть от общего долга других секторов).

В итоге более быстрого накопления краткосрочных обязательств по торговым кредитам и

просроченной задолженности доля краткосрочного долга в общем объеме долга других секторов выросла с 29,5% до 33,5%.

Внешний долг предприятий с государственной долей собственности свыше 50% за 2010 год вырос на 0,7 млрд. долл. - до 6,5 млрд. долл. (11,4% от объема долга других секторов).

Таким образом, на конец 2010 года доля обязательств других секторов экономики Украины, включая кредиты от прямого инвестора, увеличилась с 46,9% до 48,3% валового объема внешнего долга.

Доля долга секторов государственного управления и органов денежно-кредитного регулирования на протяжении года выросла с 23,2% до 27,7%.

Доля долга банковского сектора в валовом объеме внешнего долга сократилась с 29,8% до 24%.

Основной валютой внешних заимствований на конец 2010 года остается доллар США (70,4%), обязательства в евро составляют 10,7%. Доля внешней задолженности в национальной валюте остается незначительной – 2,3%, хотя она и увеличилась по сравнению с началом года на 1,4 п.п.

За 2010 год внешний долг, который подлежит уплате на протяжении следующих четырех кварталов, вырос на 8,5 млрд. долл. Наибольший вклад в этот рост был обеспечен сектором государственного управления (4,1 млрд. долл.).

Главными инструментами накопления долга продолжают выступать торговые кредиты и просроченная задолженность. Несмотря на сокращение общего объема долга банковского сектора, объемы выплат на протяжении следующих четырех кварталов за год выросли на 2,2 млрд. долл. Это в первую очередь связано с тем, что значительная доля долгосрочных кредитов банков должна быть погашена в 2011 г. – 7,4 млрд. долл., тогда как в 2010 году –4,8 млрд. долл. Прирост краткосрочного долга по остаточному сроку погашения происходил на фоне соответствующего наращивания резервных активов. Поэтому уровень покрытия резервами краткосрочного долга по остаточному сроку погашения за год даже повысился до 73% (с 68% в начале года).

***

Кабмин продлил до 2012 года срок введения международных стандартов финотчетности

Кабинет министров продлил до 2012 года срок выполнения мероприятий по применению международных стандартов финансовой отчетности в Украине.

Соответствующее распоряжение №205 от 17 марта т.г. размещено на сайте правительства.

Напомним, что ранее распоряжением №911 от 24 октября 2007 года соответствующие мероприятия должны были быть выполнены до 2011 года.

***

Активы украинских банков выросли на 3,5% - до 975,1 млрд. грн.

Активы украинских банков в январе-феврале 2011 года выросли на 3,5% - до 975,1 млрд. грн., общие активы – до 1 трлн. 123,3 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, на конец февраля банки имели следующую структуру общих активов: наличные средства, банковские металлы и средства в НБУ - 4,5% от суммы общих активов, остатки средств на корсчетах, открытых в других банках, - 6%, кредитные операции - 68%, вложения в ценные бумаги - 8%, дебиторская задолженность - 3,5%, основные средства и нематериальные активы - 4,5%, начисленные доходы к получению - 4,6%, другие активы - 0,9%.

По информации НБУ, обязательства банков в январе-феврале выросли на 3,6% до 833,2 млрд. грн. Основными составляющими обязательств являются: средства физических лиц - 281,1 млрд. грн., или 33,7% от обязательств; межбанковские кредиты и депозиты - 171,6 млрд. грн, или 20,6%; средства субъектов хозяйствования - 146,6 млрд. грн., или 17,6%.

Также сообщается, что собственный капитал банков за два месяца 2011 года вырос на 3% и составил 141,9 млрд. грн., или 14,5% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал увеличился на 0,5% до 146,6 млрд. грн.

По состоянию на 1 марта 2011 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находятся 18 банков.

***

Украинская банковская система закончила январь-февраль с прибылью 205,8 млн. грн.

Украинская банковская система закончила январь-февраль с прибылью 205,8 млн. грн. против 1,4 млрд. грн. убытка в январе-феврале 2010 года.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

«Доходы банков по сравнению с соответствующим периодом 2010 года увеличились на 4,8% и составили 22,4 млрд. грн. Расходы банков сократились на 2,4% и составили 22,2 млрд. грн.», – говорится в сообщении.

По данным НБУ, доходная часть на 82,8% обеспечивается за счет процентных доходов, на 10,8% – за счет комиссионных доходов.

Крупнейшими расходными статьями банков являются процентные расходы – 42,7%, общие административные расходы – 21,1%, отчисления в резервы — 18,7%, другие операционные расходы – 15,5%.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 марта 2011 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находятся 18 банков.

Справка УНИАН. Украинская банковская система в 2010 году сократила убыток почти в 3 раза – до 13,027 млрд. грн.

***

ТЭК

Президент не исключает возможности продажи акций «Нафтогаза» на международных биржах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает возможной продажу части акций НАК «Нафтогаз Украины» на международных биржах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания управляющего совета Комитета по экономическим реформам сегодня в Киеве.

Говоря о реализации энергетической стратегии развития Украины, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что для него этот вопрос имеет принципиальное значение.

«Стратегия должна включать комплекс мероприятий, результатом которых должно стать надежное эффективное и сбалансированное обеспечение потребителей Украины природным газом и продуктами нефтепереработки, гарантированный транзит газа и нефти в страны Европейского Союза», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, для получения этого результата необходимо привлечь средства на внешних и внутренних рынках – для обеспечения финансовой стабилизации НАК «Нафтогаз Украины».

Как сказал глава государства, на базе «Нафтогаза» необходимо создать прозрачную и эффективную вертикально интегрированную компанию.

«Если для этого необходимо уступить часть компании – продать на международных биржах определенную часть акций – на это надо идти. Но нельзя только вести болтовню без принятия конкретных шагов для оздоровления компании. Необходимо привлечь эффективного инвестора», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, руководство НАК «Нафтогаз Украина» готовит ряд предложений в Министерство энергетики и угольной промышленности по реструктуризации компании.

По словам главы правления «Нафтогаза» Евгения БАКУЛИНА, на сегодня рассматривается несколько возможных способов реструктуризации НАК «Нафтогаз Украина», в том числе создание СП, привлечение иностранных инвесторов, публичное размещение акций компании на рынке (IPO).

1 марта т.г. в ходе второй ежегодной конференции «Украинский энергетический форум» Е. БАКУЛИН заявил, что «Нафтогаз» планирует в течение 1,5-2 лет выйти на IPO.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

***

Украина намерена стать ассоциированным членом ЦЕРН

Украина намерена стать ассоциированным членом Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информации Украины, соответствующие переговоры провел председатель Госинформнауки Владимир СЕМИНОЖЕНКО с Генеральным директором ЦЕРН, профессором Рольфом ХОЙЕРОМ во время поездки в Швейцарию 17-18 марта.

Также стороны подписали совместную декларацию Кабинета министров Украины и ЦЕРН относительно научно-технического сотрудничества.

Подписание декларации, отмечают в Госинформнауки, будет способствовать развитию отечественного сектора высокотехнологичной продукции, подготовке молодых ученых в области теоретической и прикладной физики, осуществлению комплексного развития ГРИД-технологий в Украине. Кроме того, декларация позволит расширить возможности использования украинскими научными работниками научно-технологических мощностей европейских государств и применить этот опыт в Украине.

***ЦЕРН является ведущей европейской межправительственной организацией по изучению физики высоких энергий. Он владеет наибольшей лабораторией по исследованию элементарных частиц. ЦЕРН стал одним из центров развития новой компьютерной сетевой технологии ГРИД, которая способна хранить и оперативно обрабатывать большие объемы данных, появляющихся после запуска Большого адронного коллайдера. Сейчас членами ЦЕРН являются 20 государств, наблюдателями – 8. Украина имеет уникальный шанс стать единственным государством – ассоциированным членом ЦЕРН.

***

Крупнооптовые цены на нефтепродукты в Украине за неделю изменились разнонаправленно

Средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты с 14 по 21 марта 2011 года изменились разнонаправленно.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 14 по 21 марта 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – увеличились на 0,2%, или 20 грн./т, – до 10940 грн./т; на бензин А-92 – увеличились на 0,4%, или 50 грн./т, – до 11430 грн./т; на бензин А-95 – снизились на 0,3%, или 30 грн./т, – до 11850 грн./т; на дизельное топливо – снизились на 0,4%, или 40 грн./т, – до 9810 грн./т.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

***

Стокгольмский арбитраж взыскал с венгерской Emfesz 527 млн. долл. в пользу RosUkrEnergo

Арбитражный суд Торговой палаты в Стокгольме 17 марта т.г. вынес заключительное решение в споре о взаиморасчетах между компаниями RosUkrEnergo AG (Швейцария) и Emfesz Kft (Венгрия).

Об этом сказано в сообщении холдинга Group DF (Австрия), объединяющего активы бизнесмена Дмитрия ФИРТАША, текст которого передан агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что слушания по делу проходили в Стокгольме 6-9 декабря 2010 года и 17-19 января 2011 года.

«В результате суд удовлетворил все требования RosUkrEnergo и потребовал от Emfesz выплатить 421 млн. долларов и соответствующие проценты за газ, поставленный в 2008-2009 гг., коммерческий кредит в сумме 106 млн. долларов, а также возместить судебные издержки RosUkrEnergo в сумме 3,4 млн. евро», – сказано в сообщении.

При этом отмечено, что все встречные иски Emfesz судом отклонены.

«Судебное разбирательство и решение уважаемых членов Международного арбитражного суда представляют собой решительное осуждение обстоятельств мошеннической продажи Emfesz фирме RosGas», – прокомментировал заключительное решение и замечания арбитров генеральный директор Group DF Роберт ШЕТЛЕР-ДЖОНС.

Также он выразил надежду, что венгерские власти учтут мнение Международного арбитражного суда и должным образом разрешат этот вопрос.

Как сообщал УНИАН, в начале мая 2009 года холдинговая компания Group DF заявила, что 100% акционерного капитала Emfesz Kft были незаконно переданы от Mabofi Holdings Limited компании RosGas AG (Швейцария).

В ноябре 2010 года Верховный суд Венгрии оставил в силе решения низших инстанций, которые признали незаконным решение Венгерского энергетического офиса, одобрившего сделку по продаже Emfesz компании RosGas.

Венгерский энергетический офис (Magyar Energia Hivatal, MEH) с 13 января т.г. сроком на 90 дней приостановил лицензию Emfesz на торговлю природным газом на территории Венгрии.

Справка УНИАН. Член Group DF компания Centragas Holding AG владеет 50% компании RosUkrEnergo, в которой ее партнером является «Газпром».

***

Фондовый рынок

Суд утвердил мировое соглашение между ФГИУ и покупателем «Лугансктепловоза»

Киевский хозяйственный суд сегодня, 21 марта, утвердил мировое соглашение между Фондом государственного имущества Украины и покупателем «Лугансктепловоза» – ЗАО «Брянский машзавод».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Ранее председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО заявил, что после того как стороны подпишут мировое соглашение, оно будет передано на утверждение в Киевский хозяйственный суд.

По информации председателя ФГИУ, планируемое к подписанию мировое соглашение предусматривает нулевой вариант, когда стороны отказываются от взаимных претензий, в частности по уплате пени и штрафных санкций покупателем.

Как сообщал УНИАН, в конце января т.г. прокуратура Киева отозвала свою кассационную жалобу на постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 6 декабря 2010 года, подтвердившего законность приватизации 76,001% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».

Как отметили в пресс-службе прокуратуры, Кабинет министров Украины принял распоряжение от 21 июля 2010 г. с изменениями от 15 декабря 2010 г. относительно прекращения взаимных обязательств между Фондом госимущества Украины и покупателем «Лугансктепловоза» – ЗАО «УК «Брянский машиностроительный завод» путем проведения взаимозачета по договорным обязательствам и заключения между сторонами мирового соглашения.

«Поскольку прокуратуре Киева стало известно о наличии указанных обстоятельств после подачи кассационной жалобы на постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 6 декабря 2010 г., кассация была отозвана», – сообщили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник в правительстве, ранее прокуратура направила кассационную жалобу на решение Киевского хозяйственного апелляционного суда, которым он удовлетворил апелляцию Фонда государственного имущества и тем самым подтвердил законность приватизации 76,001% акций ХК «Лугансктепловоз». Таким образом, по информации источника, была приостановлена передача госпакета акций «Лугансктепловоза» его покупателю – управляющей компании «Брянский машзавод».

Справка УНИАН. Киевский хозяйственный апелляционный суд в декабре 2010 года удовлетворил апелляцию управляющей компании «Брянский машзавод», отменив решение Хозяйственного суда Киева, признавшего недействительным договор купли-продажи 76,001% акций Холдинговой компании «Лугансктепловоз».

Решение Хозяйственного суда Киева было принято по иску Фонда госимущества от 8 октября 2010 г. относительно расторжения договора купли-продажи «Лугансктепловоза». Причиной для подачи иска послужила неуплата Брянским машзаводом заявленной им на приватизационном конкурсе суммы за госпакет акций «Лугансктепловоза».

15 июня 2010 г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «ХК «Лугансктепловоз».

Холдинговая компания «Лугансктепловоз» – крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

***

Янукович требует утвердить новую государственную программу приватизации

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует безотлагательно утвердить новую государственную программу приватизации, в которой учесть активизацию этого процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания управляющего совета Комитета по экономическим реформам сегодня в Киеве.

По его словам, приватизация не только позволит получить дополнительный ресурс для проведения реформ, но и принесет ежегодно в государственный бюджет десятки дополнительных миллиардов гривень.

«Это инструмент повышения эффективности работы предприятий, роста производительности труда и долгосрочной ресурсной базы в виде дополнительных налогов», - отметил он.

По данным В.ЯНУКОВИЧА, на сегодняшний день в государственной собственности находятся сотни убыточных предприятий.

«Я требую определить это направление деятельности правительства приоритетным. Нам необходимо избавиться от этого балласта, Николай Янович», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ.

При этом он призвал высокопоставленных чиновников «не расслабляться», невзирая на то, что формально план приватизации в этом году выполнен в связи с продажей «Укртелекома».

«Я считаю темпы реформ в сфере приватизации и управления государственной собственностью неудовлетворительными. Устаревшая законодательная база приватизации уже давно не отвечает современным потребностям. Поэтому я настаиваю на необходимости безотлагательного утверждения новой государственной программы приватизации и внесения соответствующих изменений в законодательство», - отметил Президент.

***

Транспорт/Связь

Доходы предприятий отрасли связи выросли до 7,67 млрд. грн.

Доходы предприятий отрасли связи Украины от предоставленных услуг в январе-феврале 2011 года выросли на 0,9% по сравнению с январем-февралем 2010 года и составили 7 млрд. 666,9 млн. грн. (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

За указанный период доходы предприятий отрасли от предоставленных услуг населению составили 2 млрд. 942,6 млн. грн., что на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Лидерами по доходам в отрасли в январе-феврале 2011 года являются операторы сотовой мобильной связи – их доходы в январе-феврале 2011 года составили 4 млрд. 584,3 млн. грн. (падение – 1,3%), из них 1 млрд. 468,7 млн. грн. получены за услуги сотовой мобильной связи, предоставленные населению (рост – 4,6%).

На второй позиции в отраслевом рейтинге по объемам доходов за отчетный период находится компьютерная связь. Объем доходов от услуг по результатам января-февраля 2011 года вырос на 19,7% и составил 752,4 млн. грн., из них 436,1 млн. грн. составили доходы от услуг населению (рост на 32,7%). При этом доходы предприятий связи, полученные в этом виде связи только от услуг доступа в Интернет, составили 684,5 млн. грн. (рост – 22,9%), из них 435 млн. грн. – населению (рост – 32,8%).

Объем доходов от услуг местной телефонной связи за отчетный период составил 694,5 млн. грн. При этом объем доходов от услуг местной городской телефонной связи составил 649,1 млн. грн. (из них населению – 424,9 млн. грн.), что на 2,9% меньше (для населения – также меньше на 2,9%), чем за аналогичный период 2010 года. Объем доходов от услуг местной сельской телефонной связи составил 45,4 млн. грн. (из них населению – 40 млн. грн.), что на 1,5% меньше (для населения - меньше на 0,9%), чем за январь-февраль 2010 года.

Объем доходов от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе-феврале 2011 года составил 581 млн. грн. (из них 161,3 млн. грн. – от предоставления услуг населению). Объем доходов в этом виде связи снизился на 12% (от услуг населению – падение на 43,8%) по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Пятую строчку в отраслевом рейтинге занимает почтовая связь. Объем доходов от услуг почтовой связи в январе-феврале 2011 года вырос по сравнению с доходом в январе-феврале 2010 года на 8,9% и составил 471,9 млн. грн., из них населению было предоставлено услуг на сумму 91,2 млн. грн. (рост на 5,1%).

Доход предприятий отрасли связи от услуг передачи и приема телевизионных и радиопрограмм (радиосвязи) в январе-феврале 2011 года составил 387,5 млн. грн., что на 24,5% превысило показатель за аналогичный период 2010 года, при этом доходы предприятий от услуг кабельного телевидения составили 293,2 млн. грн. (из них населению – 289,6 млн. грн.), что на 32,4% больше, чем за январь-февраль 2010 года.

***

Агро

В Украине 94% озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии

В Украине по состоянию на 17 марта 2011 года 93,9% площадей озимых культур на зерно находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии (в прошлом году – 90%).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Сообщается, что из 8,1 млн. га озимых зерновых культур подкормка проведена на площади 3,9 млн. га, или 48% (в прошлом году - 1,9 млн. га).

Кроме того, подкормка озимого рапса проведена на площади 0,6 млн. га, что составляет 58% от прогноза.

***

В Украине начался сев яровых культур

Хозяйства южных регионов Украины уже начали сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным на 17 марта, сев проведен на площади 113,3 тыс. га (в прошлом году - 65 тыс. га), в том числе яровой пшеницы – 0,2 тыс. га, ячменя – 85,4 тыс. га, овса – 5,4 тыс. га, гороха – 21,3 тыс. га.

По данным министерства, общий объем весенне-полевых работ в текущем году составляет 25,4 млн. га, в том числе сев яровых культур – 16,2 млн. га.

По предварительным данным регионов, посевная площадь под урожай 2011 года во всех категориях хозяйств составит 26,6 млн. га, что практически на уровне 2010 года.

Зерновые культуры будут занимать площадь 15,6 млн. га (на 528 тыс. га больше 2010 года), в том числе озимые зерновые - 8,1 млн. га, яровые зерновые и зернобобовые (включая кукурузу) - 7,5 млн. га. Ожидается расширение посевных площадей ярового ячменя на 70 тыс. га (на 2%), гречихи - на 88 тыс. га (на 41%), проса - на 27 тыс. га (на 30%) и кукурузы - на 71 тыс. га (на 3%).

Технические культуры прогнозируется посеять на площади 6,2 млн. га, что на 892 тыс. га меньше против прошлого года, в первую очередь из-за сокращения посевных площадей под подсолнечником на 1,2 млн. га (на 27%), ярового рапса – на 27,6 тыс. га и других технических культур - на 47,4 тыс. га.

В то же время посевные площади сахарной свеклы вырастут до 565 тыс. га, что на 62 тыс. га, или на 12%, больше прошлого года.

Площади картофеля и овощей в 2011 году будут составлять 2 млн. га, кормовые культуры будут занимать 2,7 млн. га, что соответственно на 2,1% и 7% больше, чем в 2010 году.

***

Япония

Электрокабели для запуска систем охлаждения подключены ко всем реакторам "Фукусимы-1"

Электрические кабели, необходимые для запуска систем охлаждения, подключены ко всем 6 реакторам аварийной японской АЭС "Фукусима-1".

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщает компания "Токио электрик пауэр", являющаяся оператором станции.

С южной стороны 3-го реактора сегодня в 15.55 по местному времени "произошел выброс дыма пепельного цвета", сообщил на пресс-конференции представитель "Токио электрик пауэр", пояснив: "В настоящее время сила дыма сократилась, причины выброса уточняются".

В тоже время РИА «Новости» передают, что на телеканале NHK генеральный секретарь правительства Японии Юкио ЭДАНО заявил, что существенных изменений радиационного фона после задымления, возникшего во второй половине дня в понедельник в районе юго-восточной части аварийного третьего энергоблока АЭС "Фукусима-1", нет.

Представители компании-оператора АЭС также сообщили, что больших изменений в показаниях дозиметров, контролирующих уровень радиации в 500 метрах от объекта, зафиксировано не было. Кроме этого, сообщалось, что отклонений в показаниях приборов по изменению давления в реакторе на третьем блоке также зафиксировано не было.

По данным телеканала NHK, на территорию станции вызвана бригада пожарных. Весь персонал, работавший на АЭС, был эвакуирован.

Как сообщалось, после произошедшего 11 марта на северо-востоке Японии землетрясения магнитудой 9,0 на японской АЭС "Фукусима-1" произошла серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. На АЭС было зафиксировано несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС, а также запретить полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности, изотопов йода и цезия, в воздухе, питьевой воде и продуктах. Детальнее в теме: ЯПОНИЯ: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ-АВАРИИ НА АЭС.

УНИАН